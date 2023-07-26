Тайна Мексиканского залива: Почему гиганты-хищники вдруг стали крохотными

На рубеже XX–XXI веков Мексиканским заливом Калифорнии правили гигантские кальмары. Они пожирали всё живое и выглядели весьма устрашающе, но в то же время обеспечивали местному населению неплохой улов. Однако в последние годы произошло невероятное: с каждым новым поколением кальмары начали уменьшаться, и теперь это уже не огромные существа, вызывающие трепет, а крохотное их подобие. Что же произошло в заливе? Разгадать эту тайну удалось ученым.
Морские великаны
Кальмары Гумбольдта были действительно гигантами. Он вырастали почти до двух метров в длину и весили до 45 килограммов. Более того, эти здоровенные хищные создания, которые способны проявлять агрессию даже к человеку, толпами курсировали по тропическим водам, пожирая все на своем пути – рыбу, ракообразных и головоногих, включая других кальмаров. Ну а для местного населения распространение популяции этих гигантов было явлением выгодным, ведь в этих местах можно было вести самый большой в мире промысел беспозвоночных.
Мексиканский залив на карте.
В сумерках можно было увидеть роение этих существ, и это было завораживающее зрелище. Только представьте себе: тысячи кончиков щупалец вырываются из воды на поверхность и как будто хватаются за воздух.
И неожиданно скукожились…
Впрочем, все это осталось лишь в воспоминаниях рыбаков. Четыре года назад крупные морские хищники исчезли. Вернее, поразительно уменьшились в размерах. Местные рыбаки, привыкшие вытаскивать из воды кальмаров большего размера, чем они сами, теперь, к своему удивлению, вылавливают существ, которых едва ли можно назвать пригодными для промысла. Нет, они, конечно, все еще остались кальмарами Гумбольдта, но только их «сморщенными» мини-копиями.
– Вы можете поймать 20 или 30 таких кальмаров и запросто заполнить обычное ведро, – говорит Тим Фроули, научный сотрудник университета Стэнфорда и ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале ICES Journal of Marine Science.
Именно Фроули разгадал тайну пропавшего гигантского кальмара Мексики…
Кальмар Гумбольдта в 2008 (слева) и в 2010 (справа) году. /Фото:Чад Валук, Теодор Уейно
В чем же секрет?
Когда-то Фроули работал коммерческим рыбаком на Аляске и в штате Мэн, но однажды он увидел, как рыбаки в Мексиканском заливе ловят гигантских кальмаров, и был просто поражен этим удивительно красивым и завораживающим процессом. Кальмары Гумбольдта появляются только в сумерках, через несколько часов после заката, когда стоит почти кромешная тьма. Эти существа постоянно меняют цвет от бледно-розового до красного, очень быстро мигая. За такие «демонические» вспышки в Мексике кальмаров Гумбольдта даже прозвали diablo rojo.
Кальмар Гумбольдта на побережье Санта-Барбары. /Фото:wikipedia.org
Фроули присоединился к специалистам Стэнфордской лаборатории в 2013 году и открыл проект, который должен был заниматься маркировкой кальмаров для создания 3D-моделей их среды обитания. Но как только он добрался до полуострова Байа, чтобы заняться предметом своего изучения, большой кальмар как будто исчез. Рыбаки нашли в Мексиканском заливе только совсем крошечных Гумбольдтов – таких маленьких, что их можно было держать одной рукой.
Пораженный Фроули задался целью непременно разгадать эту загадку. К счастью, когда-то процветающая индустрия гигантских кальмаров оставила после себя внушительного объема статистические данные, а именно размеры выловленных особей за последнее десятилетие, причем за эти годы были проведены измерения более тысячи кальмаров. Фроули изучил эту информацию и сравнил временную шкалу изменения размера кальмаров с другими данными, включая спутниковые фотографии, показания температуры воды и концентрации в ней соли, изменения в продуктивности рыболовства, а также изменения, которые наблюдались в среде обитания этих существ. И вот задача решена.
Когда-то здесь обитали гигантские кальмары.
– Мексиканский залив исторически балансировал между тепловодными условиями Эль-Ниньо и фазами прохладной воды Ла-Нинья. Теплые воды были неблагоприятны для гигантских кальмаров (а значит, и для промысла), но сменяющие его фазы Ла-Нинья позволяли популяциям восстановиться, – объясняют ученые, – Однако в последние годы последовательно шли периоды Эль-Ниньо и в течение продолжительного времени вода оставалась очень теплой – наблюдалась так называемая «океанографическая засуха».
Кальмары, выловленные в 2007 году. Пока еще довольно крупные. Калифорния. /Фото:spokesman
Увы, в связи с изменением климата такие условия для этих мест теперь не редкость. Чтобы справиться с более теплыми водами, кальмары стали размножаться в невероятно молодом возрасте: если обычно они делают это примерно в полтора года, то теперь начинают воспроизводить потомство уже в пять-шесть месяцев, а то и раньше.
– Кальмар словно говорит себе: «Скоро еды останется совсем мало, поэтому нужно начать размножаться уже сейчас – до того, как исчезнет пища». Но каким образом он приходит к такому решению, я не знаю, – говорит Фроули.
Кальмар уменьшился в ответ на неблагоприятные условия. /Фото: Сьюзан Шиллинглоу
Эта способность уменьшаться в размерах – удобная эволюционная стратегия, которая делает кальмаров уникальным индикатором изменений окружающей среды. Увы, пока вода в Мексике не остынет, гигантский кальмар в заливе будет катастрофически мал.
И смех, и слезы
Как известно, ловить морских гигантов всегда было делом непростым.
– Когда кальмар, которого вы ищете, весит до 100 фунтов, вам нужен сильный характер и сильные руки для того, чтобы затащить его на борт. Когда я в первый раз участвовал в такой ловле, опытные парни накричали на меня за то, что я позволил кальмару доминировать над собой, – признается Фроули. – Это все равно что ездить верхом на лошади: она не должна взять над вами контроль.
Однако за последние пять лет оборудование, которое рыбаки всегда использовали для ловли кальмаров-гигантов, стало комично негабаритным для такой задачи. Например, обычно ловцы используют приманки весом почти в полкило, но сейчас такая наживка оказывается намного больше, чем сами кальмары. Так что теперь рыболовы берут в море обычные удочки для форели с леской, которая может справиться с 10-килограммовой рыбой. Между тем для того, чтобы поймать мини-кальмара, требуется столько же времени, как и для ловли гиганта. И это делает промысел непрактичным.
Кашалоты покинули залив в поисках более богатых пищей территорий. /Фото: Уильм Джилли.
Кстати, исчезновение больших кальмаров привело к тому, что кашалоты, которые раньше ими питались, покинули эти места – они ушли в более богатые воды. Стала сдвигаться вся экосистема Мексиканского залива. И предсказать, какие изменения произойдут дальше, очень сложно.
Текст: Анна Белова
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