Тайна Мексиканского залива: Почему гиганты-хищники вдруг стали крохотными

Морские великаны

Мексиканский залив на карте.

И неожиданно скукожились…

Кальмар Гумбольдта в 2008 (слева) и в 2010 (справа) году. /Фото:Чад Валук, Теодор Уейно

В чем же секрет?

Кальмар Гумбольдта на побережье Санта-Барбары. /Фото:wikipedia.org

Когда-то здесь обитали гигантские кальмары.

Кальмары, выловленные в 2007 году. Пока еще довольно крупные. Калифорния. /Фото:spokesman

Кальмар уменьшился в ответ на неблагоприятные условия. /Фото: Сьюзан Шиллинглоу

И смех, и слезы

Кашалоты покинули залив в поисках более богатых пищей территорий. /Фото: Уильм Джилли.