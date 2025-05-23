Что такое советская роскошь и почему за ней «гонялись» наши бабушки, дедушки и мамы

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни слышал истории, связанные с товарным дефицитом в Советском Союзе. Поэтому граждане изо всех сил старались урвать не только кусок послаще, а и вещь поприличнее, днём и ночью выстаивая в километровых очередях или же покупая у спекулянтов втридорога. Связано это было с тем, что тот или иной товар красноречивее любых слов мог рассказать о достатке человека и его статусе.
1. Хрустальная посуда
В советские времена хрустальная посуда пользовалась огромной популярностью. \ Фото: google.com.
В Советском Союзе хрустальная посуда играла далеко не последнюю роль и имела достаточно важное как культурное, так и социально-политическое значение, являясь негласным символом статуса и престижа. По тем временам было не принято выставлять материальное благополучие на всеобщее обозрение, как и открыто говорить о своём достатке. Однако покрасоваться парой-тройкой качественных и дорогостоящих вещей – было единственным способом заявить о своём положении в социальной иерархии. Граждане, как и во все времена делились на простых смертных работяг, составляющих большую часть населения, а также на высокопоставленных чиновников, членов элиты, партийников и лиц с особыми привилегиями, в число которых входили поэты, писатели, художники, театралы и так далее.
К сожалению, в советские времена не всем удавалось достать хрустальную посуду. \ Фото: bing.com.
Как правило, такие люди (в отличие от первых), пользуясь всеми благами и привилегиями, могли позволить себе не только хрустальную посуду, а и другие предметы роскоши.простых советских граждан тяга урвать хотя бы одну хрустальную вазочку, а уж если кому-то удавалось обзавестись целым сервизом из хрусталя – то гордости и хвастовству не было предела. Новость о «знаменательном событии» разлеталась со скоростью света, бурно обсуждаясь не только коллегами на работе, а и знакомыми, соседями, родственниками и друзьями.
В СССР хрусталь считайся признаком статусности и престижа. \ Фото: bing.com.
Впрочем, советский хрусталь мог похвастаться не только своей заоблачной ценой, а и замысловатым дизайном с уникальными узорами и символикой. Такие изделия запросто конкурировали на мировой арене как с точки зрения мастерства, так и качества изготовления, поскольку большая часть предметов изготавливалась вручную и выходила малым тиражом. Неудивительно, что советская хрустальная посуда была самой настоящей гордостью страны. Поэтому хрусталь частенько передавался по наследству из поколения в поколение и бережно хранился за семью замками. Пользоваться такой посудой на постоянной основе было, увы, нельзя, а вот по праздникам и большим поводам – всегда пожалуйста.
2. Стационарный телефон
Стационарный телефон советских времён. \ Фото: images-bucket.bonanzastatic.com.
Большинство людей в СССР пользовались таксофонами, которые можно было встретить практически на каждом углу по всему городу или же занимали очередь на переговорных пунктах, если нужно было позвонить по межгороду. Поэтому стационарный телефон – считался ещё одним предметом роскоши, о котором мечтали если не все, то многие. Это было не только удобно, а и престижно. Ведь можно было позвонить кому угодно и куда угодно в любое время суток, а не стоять в очереди и тем более не бежать к таксофону на углу дома. В первую очередь, стационарные телефоны устанавливались в домах и квартирах тех, кто занимал высокопоставленные должности и был на большом счету у государства. Обычным людям в очередной раз (как и в случае с хрусталём), приходилось откладывать деньги в ожидании своего часа. Нужно было не только купить аппарат, а и подать заявку на подключение (стать на очередь). Процедура подключения занимала не один день, ведь бумажную волокиту никто не отменял, но как только заветный аппарат был установлен – радости не было предела. Событие также быстро разлеталось по всей округе, и желающие позвонить, выстраивались уже в очередь под дверью соседской квартиры.
3. Фарфоровые чайные сервизы из ГДР
Роскошный фарфоровый сервиз времён СССР. \ Фото: bing.com.
Какой Советский Союз и без легендарных фарфоровых чайных сервизов и ГДР, о которых мечтали практически все домохозяйки. Такие наборы пользовались огромной популярностью у элиты общества, роскошных заведений и ресторанов, где собирались парламентарии и чиновники, высокопоставленные лица и деятели искусства. Увидеть гдрэовскую посуду можно было и на столах научных сотрудников, партийников, кандидатов медицинских наук и т.д.
В Советском Союзе о там сервизе мечтала практически каждая хозяйка. \ Фото: auctions.afimg.jp.
Впрочем, среди простых граждан также были те, кому посчастливилось стать обладателем пары чашек с блюдцами, которые на протяжении долгих лет бережно хранились за витриной серванта и доставались в редких случаях по грандиозным торжествам. Неудивительно, что такая посуда была самой настоящей гордостью наших бабушек и дедушек, а возможно и мам, ведь достать её было не так-то просто, стоила она больших денег и редко поступала на прилавки универмагов. Поэтому многие граждане приобретали такие наборы у спекулянтов в двое, а то и втрое по завышенной цене.
4. Меховые шапки
Также советские граждане мечтали и о меховых шапках. \ Фото: pds.exblog.jp.
Помните тяжёлые, громоздкие и зачастую изрядно поеденные молью меховые шапки, которые даже после распада Советского Союза ещё с десяток лет хранились на антресолях, как дань былым временам? В современном мире подобные головные уборы вызывают смех и недоумение, а советские граждане мечтали о лисьей, норковой или соболиной шапке, поскольку приравнивалась она к роскоши, статусу и престижу. А всё потому, что их носили чиновники и их жёны, партийные деятели, театралы и попросту элита общества. Вот и получается, что простой люд, глядя на высшее сословие, так же мечтал о том, чтобы стать чуточку статуснее в глазах соседей, коллег, родственников и друзей. Как правило, на меховые шапки приходилось откладывать на протяжении года, да ещё и с учётом инфляции, мало ли что. И как только заветная вещь попадала в руки, её в буквальном смысле холили и лелеяли, а также берегли как зеницу ока, молясь о том, чтобы какой-нибудь негодник не сорвал в тёмном переулке.
5. Косметика и парфюм
В очередь советские гражданочки также выстраивались и за зарубежной косметикой. \ Фото: google.com.
Испокон веков, женщины всегда старались выглядеть ухоженно, привлекательно и эффектно. Исключением не стали и советские гражданочки, которые готовы были простоять целый день (а то и несколько) в очередях, чтобы успеть приобрести заветную импортную тушь Клима или парфюм Диор. Стоило это сокровище не малых денег, да и достать импортную косметику и духи было весьма проблематично. Поэтому, как только в массы просачивалась информация о поступлении косметики, гражданочки мигом, срываясь с насиженного места, неслись как угорелые в универмаг, одалживая друг у друга деньги, чтобы уйти не с пустыми руками. К сожалению, везло далеко не каждой, поэтому приходилось довольствоваться, чем есть или же пользоваться по блату с подружкой, если той посчастливилось чуточку больше.
6. Импортные магнитофоны
Импортные магнитофоны Панасоник чаще всего удавалось приобрести с рук, покупая у перекупщиков в три дорога. \ Фото: avky.com.
Не менее желанном предметом были и импортные магнитофоны Панасоник, приобрести которые в свободной продаже было практически невозможно, поскольку, как обычно, доставались они избранным. Впрочем, обзавестись таким магнитофон можно было у перекупщиков. Правда цена в разы отличалась от рыночной и стоило такое удовольствие не малых денег. Откладывать приходилось пару лет, чтобы было не накладно для семьи. Но как только этот красавчик появлялся на тумбе в квартире, окна распахивались настежь и меломанами становились даже те, кто не шибко-то любил музыку. По такому поводу приглашали соседей, устраивая музыкальные вечера, танцы и дискотеки для молодёжи. Ни одно торжество не проходило без музыки, она звучала на фоне, создавая особую атмосферу, а хозяева с гордостью рассказывали истории о своём сокровище и то, как же сложно его было купить. Многие для пущей убедительности умудрялись приукрасить свой рассказ, но как говорится, приходилось слушать и восторженно кивать в ответ.
P.S.
Советский интерьер. \ Фото: v.wpimg.pl.
То, что для современного человека кажется странным, для советского гражданина было заведомой целью, достижение которой считалось поводом для гордости. Поэтому у большинства пожилых людей всё ещё можно встретить в квартирах предметы советской роскоши, которые, к сожалению, сейчас мало для кого представляют особую ценность.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии