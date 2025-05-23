Что такое советская роскошь и почему за ней «гонялись» наши бабушки, дедушки и мамы

1. Хрустальная посуда

В советские времена хрустальная посуда пользовалась огромной популярностью. \ Фото: google.com.

К сожалению, в советские времена не всем удавалось достать хрустальную посуду. \ Фото: bing.com.

В СССР хрусталь считайся признаком статусности и престижа. \ Фото: bing.com.

2. Стационарный телефон

Стационарный телефон советских времён. \ Фото: images-bucket.bonanzastatic.com.

3. Фарфоровые чайные сервизы из ГДР

Роскошный фарфоровый сервиз времён СССР. \ Фото: bing.com.

В Советском Союзе о там сервизе мечтала практически каждая хозяйка. \ Фото: auctions.afimg.jp.

4. Меховые шапки

Также советские граждане мечтали и о меховых шапках. \ Фото: pds.exblog.jp.

5. Косметика и парфюм

В очередь советские гражданочки также выстраивались и за зарубежной косметикой. \ Фото: google.com.

6. Импортные магнитофоны

Импортные магнитофоны Панасоник чаще всего удавалось приобрести с рук, покупая у перекупщиков в три дорога. \ Фото: avky.com.

P.S.

Советский интерьер. \ Фото: v.wpimg.pl.