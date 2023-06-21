7 рецептов, что приготовить из щавеля помимо супа

С первым теплом на огороде появляется зелень, и среди самых первых ростков – щавель. Такой ингредиент отлично подходит для приготовления разных блюд, которые только можно придумать. Вашему вниманию – семь самых вкусных вариантов для весеннего, лёгкого меню.
1. Окрошка на кефире
Окрошка. \ Фото: vk.com.
Традиционно весной, с первым появлением щавеля, стоит приготовить оригинальный суп – окрошку. Для этого запаситесь всеми ингредиентами и этим рецептом, благодаря которому он получится невероятно вкусным и сытным.
Ингредиенты:
• Картофель – 7 шт;
• Яйца – 3 шт;
• Щавель – пучок;
• Лук – пучок;
• Укроп и петрушка – по половинке пучка;
• Огурцы – 3 шт;
• Редис – 9 шт;
• Кефир – 1 л;
• Соль – по вкусу.
Щавелевая окрошка. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Картофель и яйца отварить, очистить;
• Зелень нашинковать;
• Картофель, редис, огурцы и яйца накрошить кубиком;
• Щавель соединить с луком;
• Добавить соль и растолочь;
• Перемешать все ингредиенты;
• Залить кефиром;
• Отправить в холодное место на тридцать минут.
2. Омлет
Омлет. \ Фото: google.com.
Щавель – классическая зелень, которую можно использовать по своему усмотрению. К примеру, добавить её к омлету вместе с укропом и петрушкой, в результате чего получится лёгкий, но сытный перекус.
Ингредиенты:
• Щавель – пучок;
• Лук – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Молоко – 3 ст.л;
• Укроп и петрушка – ¼ пучка;
• Масло сливочное – 55 г;
• Вода – 510 мл;
• Масло растительное – 1 ст.л;
• Соль – по вкусу.
Омлет с зеленью и щавелем. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Воду довести до кипения, добавить соль;
• Щавель опустить в кипяток на одну-две минуты;
• После дать стечь;
• Нашинковать ножом;
• Лук очистить, накрошить;
• Обжарить до золотистости;
• Всыпать щавель;
• Перемешать и немного обжарить;
• Яйца разбить и соединить с молоком;
• Тщательно размешать;
• Вылить на сковороду;
• Сдобрить солью;
• Нашинковать зелень;
• Добавить в омлет;
• Убавив огонь, накрыть крышкой и томить до готовности.
3. Слойки с щавелем
Слойки с щавелем. \ Фото: sidechef.cn.
Помимо первых и вторых блюд, такая зелень отлично подходит для того, чтобы с её помощью приготовить что-то в духовке. Например, слойки из покупного теста с начинкой из яиц и щавеля.
Ингредиенты:
• Щавель – пучок;
• Творог – 260 г;
• Сыр твердый – 110 г;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Тесто слоеное – 1 уп;
• Яйца – 2 шт;
• Соль и перец – по вкусу.
Слойки. \ Фото: facebook.com.
Способ приготовления:
• Щавель промыть и нашинковать;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Чеснок очистить и нашинковать;
• Соединить с зеленью, творогом и сыром;
• Вбить в смесь одно яйцо;
• Сдобрить специями;
• Перемешать;
• Тесто предварительно разморозить;
• Раскатать;
• Поделить на ровные квадраты;
• Выложить в центр начинку и смазать края водой;
• Накрыть второй половинкой и защипнуть края;
• Противень застелить пергаментом;
• Смазать яйцом;
• Выложить слойки;
• Отправить в духовку на полчаса при 180 градусах.
4. Пирог
Пирог с щавелем. \ Фото: vkusnoe-da.ru.
Вторым по популярности блюдом, содержащим щавель, считается традиционный домашний пирог. Мягкий, нежный, воздушный и очень легкий, он прекрасно подходит как для полноценного обеда, так и на перекус к чаю.
Ингредиенты:
• Мука – 360 г;
• Сметана – 210 г;
• Щавель – 3 пучка;
• Яйцо – 1 шт;
• Масло сливочное – 110 г;
• Сахар – 210 г;
• Разрыхлитель – 1 ч.л;
• Корица – половинка чайной ложки;
• Крахмал – 2 ч.л.
Щавелевый пирог. \ Фото: yandex.ru.
Способ приготовления:
• Масло немного размягчить;
• Соединить с половиной сахара, перетереть;
• Большую часть муки смешать с разрыхлителем;
• Добавить к маслу и перемешать;
• Добавить сметану и снова вымесить;
• Всыпать остатки муки;
• Вымесить тесто;
• Накрыть полотенцем и убрать в холод на тридцать минут;
• Промыть щавель;
• Нарезать полосочками;
• Остатки сахара всыпать к зелени;
• Приправить корицей;
• Добавить часть крахмала, перемешать;
• Тесто разделить напополам;
• Раскатать;
• Смазать форму маслом;
• Выложить часть теста и сформировать бортики;
• Присыпать крахмалом;
• Выложить начинку;
• Накрыть остатками теста и защипнуть края;
• Смазать яйцом;
• Сделать небольшие углубления вилкой;
• Печь около сорока минут до румяности при 180 градусах.
5. Варенье из щавеля
Варенье из щавеля. \ Фото: pinterest.ru.
Не только ягоды можно использовать для приготовления домашнего варенья, но и щавель в том числе. Лёгкое, кисло-сладкое, такое варенье хорошо употребляется как самостоятельно, так и в качестве добавки к блинам или галетам.
Ингредиенты:
• Щавель – пара пучков;
• Сахар – 110 г;
• Вода – 3 ст.л.
Щавелевое варенье. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Щавель промыть;
• Мелко нашинковать;
• Добавить к зелени сахар, перемешать;
• Влить воду;
• Отправить на небольшой огонь;
• Варить около двадцати минут, помешивая лопаткой;
• Убрать с огня, когда загустеет.
6. Щавелевые сырники
Сырники. \ Фото: 056.ua.
Сырники – то блюдо, которое можно приготовить с абсолютно разными начинками, от классического изюма, до шоколада и даже зелени, в том числе и щавеля. Кисло-сладкие, они понравятся как детям, так и взрослым!
Ингредиенты:
• Щавель – пучок;
• Творог – 310 г;
• Желток – 1 шт;
• Сахар – 3 ст.л;
• Мука – 155 г;
• Масло растительное;
• Соль – по вкусу.
Щавелевые сырники. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Промыть и нашинковать щавель;
• Всыпать следом творог и перебить в блендере до однородности;
• Добавить желток, перемешать;
• Сдобрить солью и сахаром;
• Ещё раз перемешать;
• Добавить муку, вымесить;
• Масло разогреть на сковороде;
• Руками сформировать небольшие сырники;
• Обжарить до золотистости с двух сторон.
7. Соус
Зелёный соус. \ Фото: travelandleisure.com.
А если не хочется употреблять магазинные майонезы или кетчупы, можно самостоятельно за пару минут приготовить полезный и питательный соус на основе натуральных сливок и кислых щавельных листьев.
Ингредиенты:
• Сливки – 155 мл;
• Щавель – половина пучка;
• Масло сливочное – 55 г;
• Соль и перец – по вкусу.
Щавелевый соус. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Сливки залить в кастрюлю;
• Дать закипеть, помешивая лопаткой;
• Промыть и нашинковать щавель;
• Прожарить пару минут на масле;
• Добавить к зелени сливки;
• Убавить огонь и томить до густоты;
• Подавать к рыбе или мясу.
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