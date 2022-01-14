Данное самодельное приспособление предназначено для шлифовки круглых труб и цилиндрических заготовок из металла.

Особенности конструкции самоделки дают возможность обрабатывать разные диаметры заготовок.

Для изготовления мини гриндера потребуются следующие материалы:

маленькая углошлифовальная машина (болгарка);

листовой металл;

удлиненная муфта;

деревянный брус;

пружина;

подшипники;

болты с гайками.

Своим личным опытом и пошаговым мастер-классом по сборке самодельного приспособления поделился с нами автор YouTube канала Mistry MakeTool.

Основные этапы работ

Сначала необходимо будет изготовить приводной ролик для гриндера. В данном случае автор сделал его из деревянного бруска, высверлив заготовку нужного диаметра с помощью кольцевой пилы (корончатого сверла).

В отверстие в деревянном ролике запрессовываем удлиненную муфту, предварительно обмазав стенки гайки эпоксидным клеем.

Приводной ролик будет накручиваться на вал редуктора болгарки.

Из листового металла необходимо вырезать две детали: крепление и натяжитель шлифовальной ленты. Высверливаем в них отверстия, предварительно разметив заготовки. После этого нужно будет покрасить их аэрозольной краской.

На следующем этапе подготавливаем болты, гайки с шайбами и подшипники. Приступаем к финальной части работ — сборке приспособления.

Подшипники крепятся к натяжителю с помощью болтов и гаек. Они будут выступать в качестве ведомых роликов.

Далее соединяем крепление с натяжителем. Устанавливаем собранный механизм на болгарку.

Между креплением и натяжителем устанавливаем пружину. Накручиваем приводной ролик. Надеваем шлифовальную ленту и можно приступать к работе.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать ручной мини гриндер из УШМ для обработки труб, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.