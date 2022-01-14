Данное самодельное приспособление предназначено для шлифовки круглых труб и цилиндрических заготовок из металла.
Особенности конструкции самоделки дают возможность обрабатывать разные диаметры заготовок.
Для изготовления мини гриндера потребуются следующие материалы:
- маленькая углошлифовальная машина (болгарка);
- листовой металл;
- удлиненная муфта;
- деревянный брус;
- пружина;
- подшипники;
- болты с гайками.
Своим личным опытом и пошаговым мастер-классом по сборке самодельного приспособления поделился с нами автор YouTube канала Mistry MakeTool.
Основные этапы работ
Сначала необходимо будет изготовить приводной ролик для гриндера. В данном случае автор сделал его из деревянного бруска, высверлив заготовку нужного диаметра с помощью кольцевой пилы (корончатого сверла).
В отверстие в деревянном ролике запрессовываем удлиненную муфту, предварительно обмазав стенки гайки эпоксидным клеем.
Приводной ролик будет накручиваться на вал редуктора болгарки.
Из листового металла необходимо вырезать две детали: крепление и натяжитель шлифовальной ленты. Высверливаем в них отверстия, предварительно разметив заготовки. После этого нужно будет покрасить их аэрозольной краской.
На следующем этапе подготавливаем болты, гайки с шайбами и подшипники. Приступаем к финальной части работ — сборке приспособления.
Подшипники крепятся к натяжителю с помощью болтов и гаек. Они будут выступать в качестве ведомых роликов.
Далее соединяем крепление с натяжителем. Устанавливаем собранный механизм на болгарку.
Между креплением и натяжителем устанавливаем пружину. Накручиваем приводной ролик. Надеваем шлифовальную ленту и можно приступать к работе.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать ручной мини гриндер из УШМ для обработки труб, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.
Свежие комментарии