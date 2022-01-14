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Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Данное самодельное приспособление предназначено для шлифовки круглых труб и цилиндрических заготовок из металла.

Особенности конструкции самоделки дают возможность обрабатывать разные диаметры заготовок.

Для изготовления мини гриндера потребуются следующие материалы:

  • маленькая углошлифовальная машина (болгарка);
  • листовой металл;
  • удлиненная муфта;
  • деревянный брус;
  • пружина;
  • подшипники;
  • болты с гайками. 

Своим личным опытом и пошаговым мастер-классом по сборке самодельного приспособления поделился с нами автор YouTube канала Mistry MakeTool.

Основные этапы работ

Сначала необходимо будет изготовить приводной ролик для гриндера. В данном случае автор сделал его из деревянного бруска, высверлив заготовку нужного диаметра с помощью кольцевой пилы (корончатого сверла). 

В отверстие в деревянном ролике запрессовываем удлиненную муфту, предварительно обмазав стенки гайки эпоксидным клеем. 

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Приводной ролик будет накручиваться на вал редуктора болгарки.

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Из листового металла необходимо вырезать две детали: крепление и натяжитель шлифовальной ленты. Высверливаем в них отверстия, предварительно разметив заготовки. После этого нужно будет покрасить их аэрозольной краской. 

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

На следующем этапе подготавливаем болты, гайки с шайбами и подшипники.

Приступаем к финальной части работ — сборке приспособления. 

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Подшипники крепятся к натяжителю с помощью болтов и гаек. Они будут выступать в качестве ведомых роликов. 

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Далее соединяем крепление с натяжителем. Устанавливаем собранный механизм на болгарку.

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Между креплением и натяжителем устанавливаем пружину. Накручиваем приводной ролик. Надеваем шлифовальную ленту и можно приступать к работе. 

Ручной мини гриндер из УШМ: для обработки труб

Видео по теме

Подробно о том, как сделать ручной мини гриндер из УШМ для обработки труб, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

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