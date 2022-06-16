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Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Думаю, что я совершенно готова к поездке в Северную Корею. Я так в этом уверена потому, что сегодня весь день угрохала на поиск информации о местных ресторанах, в которых хотелось бы побывать – выбор не так уж велик.

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Магазин-ресторан в Пхеньяне

Может быть, это несущественные подробности, но в стране, где бо̀льшая часть населения не может позволить себе покупать дорогие продукты, не говоря уже о том, чтобы поесть в ресторане, мне почему-то ужасно любопытно узнать именно о том, какие в Северной Корее рестораны и что там подают.

Итак, вот мой список десяти топовых ресторанов страны-отшельницы, посетив которые я смогу утолить сжигающее меня любопытство. Список тщательно составлен и продуман, и основное внимание в нем уделяется не столько еде, сколько интерьеру, который нигде больше не увидишь, ну и своеобразию самого заведения.

1. Вращающийся ресторан


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Ресторан на 47-м этаже гостиницы «Янгакдо» в Пхеньяне.

2. Дипломатический клуб


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

В путеводителе говорится:

Дипломатический клуб представляет собой комплекс со множеством баров, караоке-залов и ресторанов … Туристов постоянно принимают здесь. Хотя чаще всего эти заведения абсолютно пусты. Тем не менее, это одно из немногих мест, открытых до поздней ночи в Пхеньяне.

3. Рестораны отеля «Корьё»


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

На сайте о путешествиях читаем:

«В отеле есть собственная пивоварня, где готовят два сорта пива – светлое и темное. Хорошая еда, напитки дешевые «.

«Отель очаровал меня своим ретро стилем, как только я попал туда. Казалось, я вернулся назад в 80-е. Хотя предметы интерьера не были новыми и современными, они, безусловно, поддерживались в хорошем состоянии».

4. Корабль-Ресторан «Черепаха»


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

На сайте о путешествиях написано:

«Еда была сытной и вкусной — блюда приносили одно за другим. Подавали овощи, рыбу и кур».

«Иногда здесь можно услышать живое пение, по особым поводам могут петь и дети. Стоит побывать здесь, если будете в Пхеньяне».

5. Ресторан «Дом Куксу» в Кэсоне


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

На сайте о путешествиях один русский турист пишет:

«Мы были вшестером, и мы смогли поесть всего лишь за $11, да, нас действительно было 6 человек. Корейская лапша очень вкусная. Внутренний дворик великолепен, красиво оформлен, официанты дружелюбные и вежливые. Всё просто идеально».

6. Пиццерия


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

На сайте-хранилище фотографий Flickr говорится:

«Это единственная пиццерия в Северной Корее. Нам подали здесь замечательную пиццу. Пока мы ели, официантки по очереди пели караоке. Никакой попсы, только патриотические песни «.

Путеводитель сообщает:

Первый ресторан-пиццерия в Пхеньяне вызвал сенсацию, когда его открыли в 2009 году. Как сообщают, Ким Чен Ир (Генеральный Секретарь) специально посылал команду шеф-поваров в Италию, для того чтобы они научились готовить идеальную пиццу. В результате им это действительно удалось. Если же вы не хотите пиццу, в меню вы найдете много макаронных блюд. А после вкусного обеда вам предложат спеть караоке, которое очень популярно и его поют практически повсеместно.

7. Ресторан «Окрюгван» в Пхеньяне


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

В путеводителе говорится:

«Oкрюгван» — один из самых известных ресторанов города, его недавно отремонтировали, отдав предпочтение традиционному стилю. Ресторан стоит на берегу реки, славится своей холодной лапшой и очень популярен среди местных жителей. По этой причине группе туристов сюда сложно попасть, но вам может и повезти.

8. Страусиная ферма


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Из того же путеводителя узнаем:

На страусиной ферме недалеко от Пхеньяна есть ресторан, где (как вы уже догадались) можно отведать мясо страуса. Это именно то место, куда туристам стоит приехать и пообедать.

9. Телебашня с рестораном


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Телебашня в Пхеньяне, возведенная в 1967 году, высотой 150 метров, имеет смотровую площадку и ресторан с панорамным обзором. Она построена по проекту Останкинской телебашни в Москве.

В путеводителе сказано:

«Отличный ресторан на верху башни, с высоты которой открывается умопомрачительный вид на город. Это популярное обеденное место «.

10. Ресторан гамбургеров


Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Он расположен рядом с отелем «Чонгйонг». Таких ресторанов в стране всего три.

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