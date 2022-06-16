Топ-10 самых «крутых» ресторанов Северной Кореи

Думаю, что я совершенно готова к поездке в Северную Корею. Я так в этом уверена потому, что сегодня весь день угрохала на поиск информации о местных ресторанах, в которых хотелось бы побывать – выбор не так уж велик.
Магазин-ресторан в Пхеньяне
Может быть, это несущественные подробности, но в стране, где бо̀льшая часть населения не может позволить себе покупать дорогие продукты, не говоря уже о том, чтобы поесть в ресторане, мне почему-то ужасно любопытно узнать именно о том, какие в Северной Корее рестораны и что там подают.
Итак, вот мой список десяти топовых ресторанов страны-отшельницы, посетив которые я смогу утолить сжигающее меня любопытство. Список тщательно составлен и продуман, и основное внимание в нем уделяется не столько еде, сколько интерьеру, который нигде больше не увидишь, ну и своеобразию самого заведения.
1. Вращающийся ресторан
Ресторан на 47-м этаже гостиницы «Янгакдо» в Пхеньяне.
2. Дипломатический клуб
В путеводителе говорится:
Дипломатический клуб представляет собой комплекс со множеством баров, караоке-залов и ресторанов … Туристов постоянно принимают здесь. Хотя чаще всего эти заведения абсолютно пусты. Тем не менее, это одно из немногих мест, открытых до поздней ночи в Пхеньяне.
3. Рестораны отеля «Корьё»
На сайте о путешествиях читаем:
«В отеле есть собственная пивоварня, где готовят два сорта пива – светлое и темное. Хорошая еда, напитки дешевые «.
«Отель очаровал меня своим ретро стилем, как только я попал туда. Казалось, я вернулся назад в 80-е. Хотя предметы интерьера не были новыми и современными, они, безусловно, поддерживались в хорошем состоянии».
4. Корабль-Ресторан «Черепаха»
На сайте о путешествиях написано:
«Еда была сытной и вкусной — блюда приносили одно за другим. Подавали овощи, рыбу и кур».
«Иногда здесь можно услышать живое пение, по особым поводам могут петь и дети. Стоит побывать здесь, если будете в Пхеньяне».
5. Ресторан «Дом Куксу» в Кэсоне
На сайте о путешествиях один русский турист пишет:
«Мы были вшестером, и мы смогли поесть всего лишь за $11, да, нас действительно было 6 человек. Корейская лапша очень вкусная. Внутренний дворик великолепен, красиво оформлен, официанты дружелюбные и вежливые. Всё просто идеально».
6. Пиццерия
На сайте-хранилище фотографий Flickr говорится:
«Это единственная пиццерия в Северной Корее. Нам подали здесь замечательную пиццу. Пока мы ели, официантки по очереди пели караоке. Никакой попсы, только патриотические песни «.
Путеводитель сообщает:
Первый ресторан-пиццерия в Пхеньяне вызвал сенсацию, когда его открыли в 2009 году. Как сообщают, Ким Чен Ир (Генеральный Секретарь) специально посылал команду шеф-поваров в Италию, для того чтобы они научились готовить идеальную пиццу. В результате им это действительно удалось. Если же вы не хотите пиццу, в меню вы найдете много макаронных блюд. А после вкусного обеда вам предложат спеть караоке, которое очень популярно и его поют практически повсеместно.
7. Ресторан «Окрюгван» в Пхеньяне
В путеводителе говорится:
«Oкрюгван» — один из самых известных ресторанов города, его недавно отремонтировали, отдав предпочтение традиционному стилю. Ресторан стоит на берегу реки, славится своей холодной лапшой и очень популярен среди местных жителей. По этой причине группе туристов сюда сложно попасть, но вам может и повезти.
8. Страусиная ферма
Из того же путеводителя узнаем:
На страусиной ферме недалеко от Пхеньяна есть ресторан, где (как вы уже догадались) можно отведать мясо страуса. Это именно то место, куда туристам стоит приехать и пообедать.
9. Телебашня с рестораном
Телебашня в Пхеньяне, возведенная в 1967 году, высотой 150 метров, имеет смотровую площадку и ресторан с панорамным обзором. Она построена по проекту Останкинской телебашни в Москве.
В путеводителе сказано:
«Отличный ресторан на верху башни, с высоты которой открывается умопомрачительный вид на город. Это популярное обеденное место «.
10. Ресторан гамбургеров
Он расположен рядом с отелем «Чонгйонг». Таких ресторанов в стране всего три.
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