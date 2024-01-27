5 восхитительных блюд из фасоли, которые порадуют своим вкусом

К сожалению, фасоль – нечастый гость на нашем столе и в большинстве своих случаев всё, что мы можем приготовить из неё – так это борщ и салат. Но всё же, не стоит быть столь категоричным в этом плане. Ведь из фасоли можно приготовить уйму различных и невероятно вкусных блюд: от супов с борщами до пирогов и мясных рагу, которые порадуют своим насыщенным вкусом и оригинальным сочетанием ингредиентов.
1. Постный суп
Фасолевый суп. \ Фото: volshebnaya-eda.ru.
Блюдо, которое можно подавать как горячим, так и холодным. В любом случае, этот суп будет одинаково хорош.
Ингредиенты:
• Белая фасоль в томатном соусе - 1 банка (400 г.);
• Болгарский перец - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Чабрец сушёный - 1 ч.л;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Мята - 1 ч.л;
• Томатная паста - 1 ст.л;
• Масло растительное - 1 ст.л;
• Паприка молотая - 1 ч.л;
• Соль морская и перец по вкусу.
Постный суп из фасоли. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• В кипящую воду выложить фасоль вместе с соусом;
• Морковь, перец и лук нарезать полосками;
• Обжарить на растительном масле;
• Овощи добавить к фасоли;
• Хорошо перемешать;
• Добавить чабрец, паприку, соль и перец;
• Вновь перемешать;
• Через 10 минут добавить томатную пасту;
• Варить не менее 5-ти минут;
• Подавать горячим или холодным с листьями мяты.
2. Слоёные трубочки с фасолью и беконом
Восхитительные слоёные трубочки с начинкой из фасоли. \ Фото: google.ru.
Слоёный трубочки с начинкой из фасоли, обмотанные нежнейшими и сочными ломтиками бекона, станут отличной альтернативой надоевшим закускам. Это блюдо отлично подойдёт для шумной компании, собравшейся дома, или же станет приятным бонусом для вылазок, где их запросто можно приготовить на гриле.
Ингредиенты:
• Белая фасоль в томатном соусе - 1 банка (400 г);
• Бекон - 2 пачки (по 200 г);
• Сыр сулугуни - 150 г;
• Слоёное тесто (2 пласта) - 500 г;
• Соус соевый - 150 мл;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Кунжут - 10 г;
• Мёд - 1 ч.л;
• Томатная паста - 2 ч.л;
• Чеснок - 6 зубчиков;
• Масло сливочное - 60 г;
• Масло растительное для смазывания противня.
Трубочки с фасолью. \ Фото: hochu.ua.
Способ приготовления:
Глазурь:
• В кастрюлю положить мёд, томатную пасту, чеснок, пропущенный через пресс (4 зубчика), соевый соус;
• Поставить на огонь;
• Довести до кипения, постоянно помешивая;
• После закипания готовить ещё минут 10, продолжая помешивать;
• Выключить, оставив в сторону.
Начинка:
• Фасоль нарезать мелко;
• Бекон нарезать тонкой соломкой;
• Лук нарезать полукольцами;
• Все ингредиенты обжарить на сливочном масле с 2 зубчиками чеснока (разрезать каждый на 4 части);
• Жарить не менее 15-ти минут;
• После выключить и отставить в сторону;
• Тесто разрезать на полоски толщиной 1-2 см;
• Разрезанные полоски сложить пополам;
• Закрепить края;
• И раскатать в ширину, чтобы получился прямоугольник;
• В середину выложить начинку и кусочки сулугуни;
• Свернуть в трубочки;
• Готовые трубочки обернуть полосками бекона;
• Выложить на смазанный растительным маслом противень;
• Каждую трубочку смазать получившейся глазурью;
• Посыпать кунжутом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут.
3. Закуска-пюре из тыквы, грибов, фасоли и феты
Оригинальная закуска.\ Фото: google.com.
Это непростое блюдо порадует вас своим насыщенным вкусом, приятным ароматом и оригинальным сочетанием различных продуктов. К тому же, такое чудо-пюре можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в виде холодной/горячей закуски с гренками или свежим хлебом.
Ингредиенты:
• Белая фасоль в томатном соусе - 1 банка (400 г);
• Шампиньоны целые - 200 г;
• Фета - 100 г;
• Тыква - 400 г;
• Петрушка - 1/2 пучка;
• Масло растительное - 2 ст. л;
• Соль морская по вкусу;
• Перец чёрный по вкусу.
Закуска-пюре из фасоли с грибами. \ Фото: cookorama.net.
Способ приготовления:
• Тыкву вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить на пергамент (или на фольгу, сбрызнутую маслом);
• Посыпать специями;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут;
• Через 15 минут добавить к тыкве грибы (разрезать каждый на 4 части);
• Следом за грибами добавить белую фасоль из банки;
• Запекать, пока тыква не станет мягкой;
• Готовые овощи вытащить из духовки и охладить;
• Переложить в салатницу, добавить фету и петрушку;
• Взбить до однородной массы;
• Подавать с гарниром или в качестве закуски.
4. Кассуле с колбасками из индейки
Кассуле с колбасками из индейки. \ Фото: google.com.ua.
А вот это блюдо порадует всех тех, кто любит мясо и испытывает симпатию к фасоли (и даже если не испытывает таковой), то попробовав кассуле, сто процентов не останется равнодушным, требуя добавки.
Ингредиенты:
• Белая фасоль в томатном соусе - 2 банки (800 г);
• Колбаски тонкие для жарки из индейки - 400 г;
• Томаты протёртые - 700 мл;
• Бекон копчёный - 4 ломтика;
• Хлеб - 4 кусочка;
• Масло оливковое - 5 ст.л;
• Розмарин - 2 веточки;
• Шалфей - 1/2 пучка;
• Лавровый лист - 3 шт;
• Лук красный - 2 шт;
• Соль, перец по вкусу.
Кассуле. \ Фото: eda.ru.
Способ приготовления:
• Разогреть гриль до максимальной температуры;
• Бекон нарезать кусочками;
• Сложить в глубокий противень вместе с лавровым листом;
• Добавить немного оливкового масла;
• Поставить на средний огонь;
• Оборвать листья у розмарина и у большей части шалфея;
• Добавить их к бекону;
• Лук измельчить;
• Высыпать на противень;
• Добавить пару ложек кипятка;
• Тушить до мягкости;
• В другой противень переложить колбаски;
• Натереть их маслом и поставить под гриль на 8 минут;
• Хлеб разломить на куски;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить щепотку соли, перец, немного шалфея и пару ложек масла;
• Перебить до получения крупной крошки;
• Томаты и фасоль с жидкостью добавить к луку;
• Овощи посыпать половиной хлебных крошек;
• Обжаренные колбаски вынуть и переложить к овощам;
• Посыпать оставшимися хлебными крошками;
• Отправить в духовку на средний уровень, на 5 минут, чтобы крошки подрумянились.
5. Сендвич с фасолью и тунцом
Питательный и полезный сендвич. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Такой сендвич – прекрасная возможность не только перекусить, а и утолить голод. К тому же, он понравится всем тем, кто привык вести здоровый образ жизни.
Ингредиенты:
• Белая фасоль в томатном соусе - 1 банка (400 г);
• Хлеб ржаной - 4 ломтика;
• Тунец в с/c - 1 банка;
• Помидоры - 2 шт;
• Сок лимона - 1 ч.л;
• Кинза - 1 пучок;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Соль по вкусу.
Сендвич с тунцом и фасолью. \ Фото: all-cook.com.
Способ приготовления:
• Хлеб обжарить на сухой сковороде с двух сторон по 2 минуты (или приготовить в тостере);
• Чеснок пропустить через пресс;
• Фасоль процедить, слив юшку.
Соус:
• Смешать масло, чеснок, половину измельчённой кинзы и лимонный сок;
• Посолить;
• Перемешать;
• Помидоры нарезать тонкими кружками;
• Тунец размять вилкой и смешать с фасолью;
• Хлеб полить приготовленным соусом;
• Выложить помидоры;
• Сверху массу из фасоли и тунца;
• Украсить оставшейся зеленью.
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