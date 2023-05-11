6 знаменитостей, которые начинали как комики, а стали драматическими актёрами

В детстве многие малыши любят кривляться. У одних это проходит с годами, а вот другие преуспевают в жанре пародии, и в результате делают его своей профессией. И даже больше – не задерживаясь надолго в стендап-шоу и комедиях, в дальнейшем получают славу как отличные актеры драматических фильмов, а некоторые даже и дорастают до «Оскара». Сегодня мы вспомнили десяток таких голливудских звезд, сумевших с амплуа клоуна дорасти до всеобщего признания в серьезном кино.
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Нельзя сказать, что шутить у будущего «железного человека» получалось блестяще, но, тем не менее, продюсеры смогли увидеть в молодом парне комика. Его пригласили в скетч-шоу «Прямой эфир субботним вечером», который выходил на экраны в середине 80-х. Роберту удалось продержаться там около года, пока его не уволили за профнепригодность. Такая неудача не сломила актера, и он продолжил карьеру, снимаясь в комедиях и комических мелодрамах о жизни молодежи, например в «Ох, уж эта наука». Перелом наступил в 1992 году, когда за роль первого плана в биографическом фильме о великом комике «Чаплин» Дауни-младшего номинировали на «Оскар». С тех пор режиссеры разглядели в нем драматическую жилку. Да и шутить Роберт научился – вспомнить хотя бы его реплики в супергеройских блокбастерах от Marvel, где актеру приписывают работу и над сценарием.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Этот актер прославился, исполняя роли спасителя как рядового небоскреба, так и целой планеты. Но никому из нас и невдомек, что начинал Брюс с романтических комедий. Да-да, тогда он был молодым симпатичным парнем с нормальной шевелюрой и играющим на губной гармошке. Такого красавчика не грех было снимать в романтическом «Свидание вслепую», черной комедии «Смерть ей к лицу» или же в комедийно-детективном сериале «Детективное агентство «Лунный свет». И вот неожиданно для всех он получает роль в блокбастере «Крепкий орешек». Как поделились впоследствии создатели картины, им нужен был актер «из простых», еще не прославившийся как супермен, а известный зрителям как человечный и уязвимый герой. Ну, а дальше пошло-поехало – то обычный коп, волею судьбы вовлеченный в охоту за пятым элементом, то лучший бурильщик, способный взорвать метеорит…
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Чудаковатого просточка можно увидеть во многих популярных комедиях 80-х и начала 90-х. Именно в этот период времени были сняты такие комедии, как «Мальчишник», «Джо против вулкана», «Тернер и Хуч», «Неспящие в Сиэтле». Переломным стала роль в юридическо-политической драме «Филадельфия» - Том сыграл юриста, умирающего от СПИДа. Именно за воплощение этого драматического образа актера удостоили «Оскара». С тех пор Хэнкс стал суперзвездой, которую стали приглашать по большей части на работу над героическими и драматическими персонажами. Например, на роль Форреста Гампа в одноименном фильме или современного Робинзона Крузо из картины «Изгой», офицера полиции в «Поймай меня, если сможешь» или телеведущего в недавнем «Прекрасном дне по соседству».
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Племянник знаменитого режиссера Копполы начал свою актерскую карьеру с драматических ролей. Но то ли опыта недоставало, то ли слишком высока была планка – в результате Николас переключился на комедийные роли, которые как раз и принесли ему первый успех. «Поцелуй вампира», «Власть Луны», «Воспитывая Аризону» - именно эти картины открыли Кейджа как актера комедии. Первым успехом в драматической роли стала роль Сейлора Рипли в криминальном фильме «Дикие сердцем» (1990 год). Ну, а окончательно перейти на новый уровень мастерства удалось лишь после упорной работы над фильмом «Покидая Лас-Вегас», за что Николас Кейдж был удостоен премии «Оскар». Кроме того необходимо вспомнить и его героическую роль в боевике Майкла Бэя «Скала».
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Многие темнокожие актеры начинали как комики – в начале 90-х иного пути на сцену для них просто не было. Вот и Джейми Фокс тоже большую часть этого десятилетия провел на эстраде в качестве «клоуна для взрослых». У него даже на телевидении выходил собственный ситком под названием «Шоу Джейми Фокса», которому удалось продержаться пять сезонов в эфире. В дальнейшем актеру удалось пробиться на большой экран, и режиссеры смогли разглядеть в нем харизму и драматические наклонности таланта. Он снялся в картинах «Соучастник», «Али», «Каждое воскресенье». Ну а самой звездной его ролью стала автобиографическая драма о знаменитом музыканте Рэе Чарльзе, за которую он получил долгожданный «Оскар». Ну а большинству кинозрителей Джейми Фокс полюбился по главной роли в фильме «Джанго освобожденный».
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Смотря на эту главную голливудскую пофигистку Дженнифер Лоуренс, нетрудно предположить, что когда-то девушка участвовала в юмористических шоу. И действительно, до того, как стать суперзвездой, Дженнифер три года снималась в семейном ситкоме «Шоу Билли Ингвала», где сыграла дочь главного героя. Но а дальнейшие ее работы в блокбастерах «Люди Икс» и «Голодные игры» доказали ее драматический талант. Тем не менее, на главную голливудскую награду ее выдвинули вовсе не за эти достижения. Свой «Оскар» актриса получила за роль в комедии «Мой парень – псих», а еще одну номинацию – за участие в черной криминальной комедии «Афера по-американски». А может просто Дженнифер Лоуренс – разноплановая актриса, которая органично смотрится и в юмористическом жанре, и в драме?
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Неудивительно, что мы не помним Леонардо по комическим ролям – переход с комедии к драме актер успел совершить еще до своего совершеннолетия. Знакомство с этой замечательной голливудской звездой у большинства российского зрителя состоялось с кинолент «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Ромео и Джульетта», «Железная маска», а затем мы увидели его работу в таких кинохитах, как «Пляж», «Титаник», «Начало», «Поймай меня, если сможешь», «Выживший». Однако в ранней юности Ди Каприо прославился как мальчик из телевизионного сериала «Родители» и «Проблемы роста». К тому же он снимался в популярном в 90-х годах сериале «Санта-Барбара», но из-за большого количества серий нашим поклонникам возможно и не удалось его там увидеть.
Перейти на новый этап развития карьеры ему помогла протекция самого Роберта Де Ниро, когда знаменитость выбрал именно его из множества претендентов на роль в экранизации полуавтобиографической книги Тобиаса Вулфа «Жизнь этого парня». На момент выхода на широкий экран Леонардо было 19 лет. А вот свой «Оскар» за драматическую историю о канадском охотнике, оставленном друзьями раненым в зимнем лесу, Ди Каприо получил в 40 лет.
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