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Любовь это… : Открытки-иллюстрации о самом светлом чувстве на планете


Любовь это... Автор: Evan Pullman Neidich.

Любовь это... Автор: Evan Pullman Neidich.

Любви не только все возрасты покорны, а и всё живое на планете. И тот, кто утверждает обратное – глубоко заблуждается. В преддверии дня Святого Валентина художник Эван Пульман Нейдич (Evan Pullman Neidich) создал трогательную серию открыток-иллюстраций, главными героями которых стали очаровательные зверушки. Мышата, котята, слонята – радуются жизни, наслаждаясь каждым прожитым днём, бережно храня любовь по отношению друг к другу. Ведь любовь это не только красивые слова, а и один на двоих зонтик в дождливую погоду, и просмотр телевизора и танцы...

Всегда придти на помощь к тому, кто в ней нуждается. Автор: Evan Pullman Neidich.

Всегда придти на помощь к тому, кто в ней нуждается. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Считать удары сердца того, кто спит рядом. Автор: Evan Pullman Neidich.

Считать удары сердца того, кто спит рядом. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Один на двоих зонтик в дождливую погоду. Автор: Evan Pullman Neidich.

Один на двоих зонтик в дождливую погоду. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Поделиться последним печеньем. Автор: Evan Pullman Neidich.

Поделиться последним печеньем. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Танцевальная вечеринка для двоих. Автор: Evan Pullman Neidich.

Танцевальная вечеринка для двоих. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Ожидание совместного просмотра. Автор: Evan Pullman Neidich.

Ожидание совместного просмотра. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Помочь выдавить остаки зубной пасты. Автор: Evan Pullman Neidich.

Помочь выдавить остаки зубной пасты. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Сладких снов. Автор: Evan Pullman Neidich.

Сладких снов. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
С мыслями о тебе. Автор: Evan Pullman Neidich.

С мыслями о тебе. Автор: Evan Pullman Neidich.

 
Счастливый отец. Автор: Evan Pullman Neidich.

Счастливый отец. Автор: Evan Pullman Neidich.

 

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Любовь это… : Открытки-иллюстрации о самом светлом чувстве на планете

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Любовь это… : Открытки-иллюстрации о самом светлом чувстве на планетеПодписаться на мой Instagram
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