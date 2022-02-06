Любовь это… : Открытки-иллюстрации о самом светлом чувстве на планете

Любовь это... Автор: Evan Pullman Neidich.
Любви не только все возрасты покорны, а и всё живое на планете. И тот, кто утверждает обратное – глубоко заблуждается. В преддверии дня Святого Валентина художник Эван Пульман Нейдич (Evan Pullman Neidich) создал трогательную серию открыток-иллюстраций, главными героями которых стали очаровательные зверушки. Мышата, котята, слонята – радуются жизни, наслаждаясь каждым прожитым днём, бережно храня любовь по отношению друг к другу. Ведь любовь это не только красивые слова, а и один на двоих зонтик в дождливую погоду, и просмотр телевизора и танцы...
Всегда придти на помощь к тому, кто в ней нуждается. Автор: Evan Pullman Neidich.
Считать удары сердца того, кто спит рядом. Автор: Evan Pullman Neidich.
Один на двоих зонтик в дождливую погоду. Автор: Evan Pullman Neidich.
Поделиться последним печеньем. Автор: Evan Pullman Neidich.
Танцевальная вечеринка для двоих. Автор: Evan Pullman Neidich.
Ожидание совместного просмотра. Автор: Evan Pullman Neidich.
Помочь выдавить остаки зубной пасты. Автор: Evan Pullman Neidich.
Сладких снов. Автор: Evan Pullman Neidich.
С мыслями о тебе. Автор: Evan Pullman Neidich.
Счастливый отец. Автор: Evan Pullman Neidich.
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