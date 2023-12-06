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10 знаменитостей, чьё восхождение к славе начиналось со съёмок в фильмах для взрослых



Иногда кажется, будто жизнь знаменитостей от начала до конца похожа на сбывшуюся мечте. Правда, многим их поклонникам неизвестно, через что пришлось пройти их кумирам на пути к исполнению своей мечты о славе и популярности. Некоторые из актёров, которые сегодня могут похвастаться весьма приличными доходами и наличием значимых кинонаград, когда-то начинали со сцен в фильмах для взрослых. А некоторые даже считались звёздами картин этого жанра.

Арнольд Шварценеггер


Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер.


Уже став успешным, Арнольд Шварценеггер категорически отказывался от съёмок в откровенных сценах. Но на заре своей карьеры, когда Арни только собирался построить актёрскую карьеру, он снимался в фильмах для взрослых. В молодости он даже позировал для специализированного немецкого журнала, предназначенного для мужчин нетрадиционной ориентации. Кстати, актёр очень не любит вспоминать свой опыт молодости, а дотошные журналисты так и не смогли отыскать никаких подтверждений тому, что Шварценеггер принимал участие в работе над пикантными картинами. Возможно, на пике популярности он сумел удалить все следы своей молодецкой бесшабашности.

Сандра Баллок


Сандра Баллок.

Сандра Баллок.

 

Звезда фильма «Мисс Конгениальность» тоже в глубокой молодости снималась в фильмах для взрослых. Но едва сумев сколотить небольшой капитал, актриса тут же наняла хорошего детектива для того, чтобы он нашёл и изъял абсолютно все видеоплёнки с её участием в фильмах, которыми гордиться точно не стоит. Детектив был старателен и настойчив и, кажется, ему удалось выполнить задание актрисы на сто процентов. В то время, когда Сандра Баллок снималась в «горячем» кино, интернет ещё не был столь распространён, и все свидетельства бурного начала карьеры актрисы удалось предать сожжению. Причём делала это она, как утверждают, собственноручно на заднем дворе собственного дома. О том, что актриса вообще снималась во «взрослых» фильмах, мог бы никто и не узнать, если бы не её бывшие коллеги, которые с радостью делятся подробностями совместной работы с Сандрой Баллок в пикантных картинах.

Сильвестр Сталлоне


Сильвестр Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне.

 

В общем-то, Сталлоне всегда считался образцом смелости, поэтому скрывать свою работу в фильме с тремя иксами он не стал. Изначально картина носила название «Вечеринка у Китти и Стада», а позже, когда Сталлоне был уже известен благодаря своим ролям Рокки и Рэмбо, будоражащую умы ленту перевыпустили под весьма говорящим названием «Итальянский жеребец». Сильвестр Сталлоне никогда не пытался скрыть следы своих съёмок в фильме, а на все вопросы он просто пояснил: в то далёкое время он был слишком беден, чтобы отказываться от возможности получить гонорар в 200 долларов.

Деми Мур


Деми Мур.

Деми Мур.

 

Молодость этой актрисы тоже очень трудно назвать безоблачной. Она родилась и выросла в неблагополучной семье, вынуждена была в шестнадцатилетнем возрасте бросить школу, чтобы обеспечить себе хоть какое-то пропитание. И съёмки в фильмах для взрослых были для Деметрии Гейнс (именно под таким именем появлялась актриса в пикантных лентах) настоящим спасением. Позже актриса попыталась избавиться даже от следов своих первых съёмок в кино, и это ей даже удалось, правда, удалить снимки с её фотосессий в обнажённом виде так полностью и не получилось.

Джеки Чан


Джеки Чан.

Джеки Чан.

 

А вот самый популярный в мире каскадёр снялся в фильме для взрослых уже вполне осознанно. В то время он уже активно работал в кино, но почему-то так и не смог или не захотел отказаться от работы над картиной «Все в семье», которую сам же назвал впоследствии порно-комедией. Именно в этой ленте Джеки Чан предстаёт совсем в другом свете: он не дерётся, не исполняет никакие трюки и не смешит зрителя. Он просто играет роль рикши-развратника. Впрочем, сам актёр говорит о том, что работа в столь неоднозначном проекте была для него вынужденной, так как ему просто не хватало денег на жизнь и содержание семьи.

Кэмерон Диаз


Кэмерон Диаз.

Кэмерон Диаз.

 

19-летняя Кэмерон Диаз тоже оказалась среди исполнительниц ролей в фильмах для взрослых, причём играла роль «госпожи» в картине определённой направленности. Актриса никак не комментирует информацию, полученную журналистами и вообще не собирается ни с кем обсуждать начало своей кинокарьеры. Правда, некоторые источники утверждают, будто именно эта роковая роль и послужила причиной расставания с Кэмерон её бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка.

Хелен Миррен


Хелен Миррен.

Хелен Миррен.

 

В отличие от своих коллег, актриса не собирается стыдиться полученного опыта во время съёмок в скандальном фильме «Каллигула», который находится под запретом в нескольких странах из-за слишком откровенных сцен. Хелен Миррен считает, что молодость – это прекрасное время для познания мира, в том числе и для сумасбродных и порой не слишком приличных поступков. С этой точки зрения «Калигула» стал для актрисы своеобразной ступенькой на пути к славе, и она не собирается бороться ни со своими воспоминаниями, ни с самим фильмом, пытаясь уничтожить все его копии. Тем более что это было бы невозможно, ведь картина разошлась по всему миру.

Саймон Рекс


Саймон Рекс.

Саймон Рекс.

 

Актер, прославившийся благодаря своей работе в «Очень страшном кино» (с третьей по пятую части), начинал свою кинокарьеру, снимаясь в фильмах для взрослых. При этом все ленты с его участием создавались специально для мужчин нетрадиционной ориентации, но непосредственных сцен интимной близости ни в одной из картин нет. Впрочем, это не мешает недоброжелателям периодически напоминать Саймону Рексу о его бурной молодости.

Саша Грей


Саша Грей.

Саша Грей.

 

Звезда фильма «Девушка по вызову» режиссёра Стивена Содерберга смогла сделать неплохую карьеру в сфере фильмов для взрослых. Даже начав сниматься в обычных фильмах, она далеко не сразу оставила карьеру порноактрисы. Саша Грей не стыдится своих работ в этой сфере, они, в конце концов, сделали её не только знаменитой, но и богатой. И не будь у неё такого опыта, Стивен Содерберг вряд ли бы обратил на неё своё внимание.

Сибель Кекилли


Сибель Кекилли.

Сибель Кекилли.

 

Актриса, сыгравшая Шаю в «Игре престолов», начинала свою карьеру со съёмок в фильмах для взрослых. Она не скрывает этого факта, но и не гордится своими первыми работами в кино. В то далёкое время, когда она только начинала свой путь в кинематографе, ей отчаянно нужны были деньги, чтобы отдать долги супруга. В течение двух лет она была настоящей звездой пикантных картин, всего вышло 18 фильмов с её участием. Сибель Кекилли прекратила своё сотрудничество с киностудией Magma, специализирующейся на производстве картин определённой направленности, как только полностью расплатилась по кредитам.

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