10 знаменитостей, чьё восхождение к славе начиналось со съёмок в фильмах для взрослых

Иногда кажется, будто жизнь знаменитостей от начала до конца похожа на сбывшуюся мечте. Правда, многим их поклонникам неизвестно, через что пришлось пройти их кумирам на пути к исполнению своей мечты о славе и популярности. Некоторые из актёров, которые сегодня могут похвастаться весьма приличными доходами и наличием значимых кинонаград, когда-то начинали со сцен в фильмах для взрослых. А некоторые даже считались звёздами картин этого жанра.
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер.
Уже став успешным, Арнольд Шварценеггер категорически отказывался от съёмок в откровенных сценах. Но на заре своей карьеры, когда Арни только собирался построить актёрскую карьеру, он снимался в фильмах для взрослых. В молодости он даже позировал для специализированного немецкого журнала, предназначенного для мужчин нетрадиционной ориентации. Кстати, актёр очень не любит вспоминать свой опыт молодости, а дотошные журналисты так и не смогли отыскать никаких подтверждений тому, что Шварценеггер принимал участие в работе над пикантными картинами. Возможно, на пике популярности он сумел удалить все следы своей молодецкой бесшабашности.
Сандра Баллок
Сандра Баллок.
Звезда фильма «Мисс Конгениальность» тоже в глубокой молодости снималась в фильмах для взрослых. Но едва сумев сколотить небольшой капитал, актриса тут же наняла хорошего детектива для того, чтобы он нашёл и изъял абсолютно все видеоплёнки с её участием в фильмах, которыми гордиться точно не стоит. Детектив был старателен и настойчив и, кажется, ему удалось выполнить задание актрисы на сто процентов. В то время, когда Сандра Баллок снималась в «горячем» кино, интернет ещё не был столь распространён, и все свидетельства бурного начала карьеры актрисы удалось предать сожжению. Причём делала это она, как утверждают, собственноручно на заднем дворе собственного дома. О том, что актриса вообще снималась во «взрослых» фильмах, мог бы никто и не узнать, если бы не её бывшие коллеги, которые с радостью делятся подробностями совместной работы с Сандрой Баллок в пикантных картинах.
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне.
В общем-то, Сталлоне всегда считался образцом смелости, поэтому скрывать свою работу в фильме с тремя иксами он не стал. Изначально картина носила название «Вечеринка у Китти и Стада», а позже, когда Сталлоне был уже известен благодаря своим ролям Рокки и Рэмбо, будоражащую умы ленту перевыпустили под весьма говорящим названием «Итальянский жеребец». Сильвестр Сталлоне никогда не пытался скрыть следы своих съёмок в фильме, а на все вопросы он просто пояснил: в то далёкое время он был слишком беден, чтобы отказываться от возможности получить гонорар в 200 долларов.
Деми Мур
Деми Мур.
Молодость этой актрисы тоже очень трудно назвать безоблачной. Она родилась и выросла в неблагополучной семье, вынуждена была в шестнадцатилетнем возрасте бросить школу, чтобы обеспечить себе хоть какое-то пропитание. И съёмки в фильмах для взрослых были для Деметрии Гейнс (именно под таким именем появлялась актриса в пикантных лентах) настоящим спасением. Позже актриса попыталась избавиться даже от следов своих первых съёмок в кино, и это ей даже удалось, правда, удалить снимки с её фотосессий в обнажённом виде так полностью и не получилось.
Джеки Чан
Джеки Чан.
А вот самый популярный в мире каскадёр снялся в фильме для взрослых уже вполне осознанно. В то время он уже активно работал в кино, но почему-то так и не смог или не захотел отказаться от работы над картиной «Все в семье», которую сам же назвал впоследствии порно-комедией. Именно в этой ленте Джеки Чан предстаёт совсем в другом свете: он не дерётся, не исполняет никакие трюки и не смешит зрителя. Он просто играет роль рикши-развратника. Впрочем, сам актёр говорит о том, что работа в столь неоднозначном проекте была для него вынужденной, так как ему просто не хватало денег на жизнь и содержание семьи.
Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз.
19-летняя Кэмерон Диаз тоже оказалась среди исполнительниц ролей в фильмах для взрослых, причём играла роль «госпожи» в картине определённой направленности. Актриса никак не комментирует информацию, полученную журналистами и вообще не собирается ни с кем обсуждать начало своей кинокарьеры. Правда, некоторые источники утверждают, будто именно эта роковая роль и послужила причиной расставания с Кэмерон её бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка.
Хелен Миррен
Хелен Миррен.
В отличие от своих коллег, актриса не собирается стыдиться полученного опыта во время съёмок в скандальном фильме «Каллигула», который находится под запретом в нескольких странах из-за слишком откровенных сцен. Хелен Миррен считает, что молодость – это прекрасное время для познания мира, в том числе и для сумасбродных и порой не слишком приличных поступков. С этой точки зрения «Калигула» стал для актрисы своеобразной ступенькой на пути к славе, и она не собирается бороться ни со своими воспоминаниями, ни с самим фильмом, пытаясь уничтожить все его копии. Тем более что это было бы невозможно, ведь картина разошлась по всему миру.
Саймон Рекс
Саймон Рекс.
Актер, прославившийся благодаря своей работе в «Очень страшном кино» (с третьей по пятую части), начинал свою кинокарьеру, снимаясь в фильмах для взрослых. При этом все ленты с его участием создавались специально для мужчин нетрадиционной ориентации, но непосредственных сцен интимной близости ни в одной из картин нет. Впрочем, это не мешает недоброжелателям периодически напоминать Саймону Рексу о его бурной молодости.
Саша Грей
Саша Грей.
Звезда фильма «Девушка по вызову» режиссёра Стивена Содерберга смогла сделать неплохую карьеру в сфере фильмов для взрослых. Даже начав сниматься в обычных фильмах, она далеко не сразу оставила карьеру порноактрисы. Саша Грей не стыдится своих работ в этой сфере, они, в конце концов, сделали её не только знаменитой, но и богатой. И не будь у неё такого опыта, Стивен Содерберг вряд ли бы обратил на неё своё внимание.
Сибель Кекилли
Сибель Кекилли.
Актриса, сыгравшая Шаю в «Игре престолов», начинала свою карьеру со съёмок в фильмах для взрослых. Она не скрывает этого факта, но и не гордится своими первыми работами в кино. В то далёкое время, когда она только начинала свой путь в кинематографе, ей отчаянно нужны были деньги, чтобы отдать долги супруга. В течение двух лет она была настоящей звездой пикантных картин, всего вышло 18 фильмов с её участием. Сибель Кекилли прекратила своё сотрудничество с киностудией Magma, специализирующейся на производстве картин определённой направленности, как только полностью расплатилась по кредитам.
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