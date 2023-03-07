Почему у русских принято «присесть на дорожку», и как к этой традиции относятся христиане

Практически все люди на территории бывшего СССР свято соблюдают народный обычай «присесть на дорожку». Если спросить почему они так делают, то ответ дадут далеко не все. «Так принято». Кем, когда и зачем? Вот это гораздо более интересный вопрос. Кто-то расскажет про домового. На самом же деле ритуал этот имеет и более глубокие мистические корни, о которых большинство людей даже не подозревает. Подробнее о происхождении этой древней традиции далее в обзоре.
В путешествие собрался,
На дорожку посиди.
Собери в порядок мысли,
Не забыл чего-то ты?
Раньше верили славяне,
Если путь решил держать.
Разрешение домового
Нужно будет разузнать.
Впопыхах забыли много,
Может путь вам отложить?
Домовой не хочет видно,
Далеко вас отпустить.
(Дмитрий Суханов)
Присесть перед дальней дорогой — эту непонятную примету соблюдают, наверное, все. Мало кто точно знает откуда она взялась. Кроме того, с течением времени эта традиция потеряла свой сакральный смысл. Сегодня люди используют этот обычай, просто, чтобы привести мысли в порядок, успокоиться и попытаться вспомнить, ничего ли не забыли взять с собой. Многие любопытствуют откуда же взялась примета «присесть на дорожку». Версий её происхождения несколько. Некоторые из них способны удивить даже тех кто «в курсе».
Скульптура Алана Чойснета. / Фото: pinterest.fr
Традиционная общеизвестная версия
Согласно традиционному, устоявшемуся в обществе мнению, это суеверие возникло на почве веры в домового. Люди ещё во времена Древней Руси верили в это мифическое существо, которое живёт в каждом доме и подпольно им правит. Он очень не любит, когда хозяева покидают жилище, кроме того, забирают с собой имущество. Домового нельзя злить, его нужно всячески ублажать. Некоторые верят, что только тогда в доме будет порядок, мир и покой. Кроме того, домовой может охранять дом, когда хозяева уезжают. Даже в этой версии про домового бытует несколько мнений по поводу того, зачем «садиться на дорожку».
Обычай популярен по сей день. / Фото: sinkovskoe.ru
Кто-то говорит, что это нужно делать, чтобы обмануть домового. Нужно, чтобы он не понял, что люди куда-то уезжают. Хозяева садились, чтобы домовой успокоился, отвлёкся от них и занялся своими обычными делами. Когда это происходило, можно было спокойно уезжать. Согласно другой версии, «присесть на дорожку», нужно было для того, чтобы домовой смог подать некий знак, например, уронить что-нибудь. Это бы значило, что в дороге людям грозит какая-то опасность или неприятность. После подобных знаков люди в большинстве случаев отменяли поездку. Если же всё было тихо и спокойно, то это значило, что в путь-дорожку можно отправляться смело.
Некоторые верят, что традиция возникла с целью утешить «барабашку» и проявить к нему некое уважение. Ведь он остаётся «на хозяйстве». Люди садились и перебирали вслух всё, что они с собой взяли. Они верили, что услышав список, заботливый домовой не только успокоится, но и подскажет, что они забыли, подав знак.
Необычная скульптура на привокзальной площади в одном российском городе, иллюстрирующая старую добрую традицию. / Фото: humorial.ru
Более правдоподобная и практичная версия
У приметы есть и более практическое толкование. Ведь Русь больше тысячи лет — христианская земля. Перед важной дорогой, особенно дальней принято было прочесть молитву. Для этого нужно было присесть, чтобы успокоиться и настроиться на общение с Богом. Потом вся семья становилась на колени и молилась. В течение многих веков эта традиция свято соблюдалась. После революции, когда начались гонения на верующих, этот обычай несколько трансформировался.
Советский человек соблюдал традицию, только не знал зачем. / Фото: gettyimages.com
Христиане продолжали молиться перед поездкой. Для того же, чтобы не привлекать излишнего внимания, которое могло дорого обойтись месье, делали это про себя, просто присев на баулы и чемоданы. Со временем истинные причины подзабылись и молодёжь запомнила лишь то, что нужно присесть. Внешняя сторона традиции продолжала всеми свято соблюдаться.
Мистика древнего язычества
У этого ритуала есть и более древние языческие корни. Люди в Древней Руси пытались таким образом обмануть нечистую силу. Они верили, что если этого не сделать, то она увяжется за ними и будет строить всякие злобные козни в дороге. Присесть значило подать таким образом знак, что никто никуда не собирается уезжать. Злые духи должны были поверить, отвлечься и отстать от человека. Потом они не успевали отправиться вслед за путником.
Скульптура «Присядь на дорожку» у вокзала в городе Кирове. / Фото: fotokto.ru
Кроме всего прочего у этого верования есть и другая сторона. Предки свято верили в то, что возвращаться — это очень плохая примета. Поэтому уж лучше потратить перед дальней дорогой пару минут, посидеть и вспомнить не забыли ли чего, чем потом возвращаться назад. Тут смекалистый русский народ тоже подсуетился и придумал ещё одну примету. Если уж пришлось вернуться за какой-либо вещью, нужно присесть на несколько секунд или посмотреть на своё отражение в зеркале.
Что об этом говорит эзотерика
Есть такая наука, как эзотерика, в последнее время она приобретает всё большую популярность. Кто-то скажет, что наука это громко сказано и будет прав. Многие учёные относятся к этому разделу «тайных знаний» с подлинной ненавистью. Они считают, что это не просто лже-наука, а некий вирус, который захватил умы людей по всей планете. Но существует очень много людей, которые в неё верят и по разным важным вопросам консультируются у соответствующих специалистов.
По поводу давней традиции присесть «на дорожку» в эзотерике существует двоякое мнение. Кто-то говорит, что это необходимо. Только так можно привести свои мысли в порядок и зарядиться положительной энергетикой. Другие опровергают это мнение, утверждая, что так человек делает только хуже. Нельзя, мол, сидеть на своих чемоданах — это наоборот разрушает положительную энергетику поездки. Многие перед дальней дорогой сильно переживают и эти мысли, нахлынув в последний момент, могут оказать весьма негативное влияние на предстоящее путешествие. Ведь таким образом, наоборот можно забыть нечто важное. Чаще всего это деньги или документы. А как все помнят, возвращаться — это плохая примета.
Присесть на собственный чемодан - нарушить весь ход путешествия? / Фото: dailyadvent.com
Специалисты-эзотерики говорит, что вернуться — значит изменить направление движения. Это может нарушить ход всей поездки. Кроме того, такое поведение хозяев может сильно разозлить домового. Для того чтобы «хозяин жилища» не напакостил во время отъезда, нужно обязательно оставить ему подношение. Например, налить молока, положить хлеб, печенье или конфеты.
Верить или не верить в приметы — каждый должен решать для себя сам. Скептики скажут, что в этом ничего хорошего, но и вреда никакого нет. Христиане уверены, что веря в подобное, они таким образом ублажают тёмные силы, а значит идут против Бога.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии