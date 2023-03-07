Почему у русских принято «присесть на дорожку», и как к этой традиции относятся христиане

Скульптура Алана Чойснета. / Фото: pinterest.fr

Традиционная общеизвестная версия

Обычай популярен по сей день. / Фото: sinkovskoe.ru

Необычная скульптура на привокзальной площади в одном российском городе, иллюстрирующая старую добрую традицию. / Фото: humorial.ru

Более правдоподобная и практичная версия

Советский человек соблюдал традицию, только не знал зачем. / Фото: gettyimages.com

Мистика древнего язычества

Скульптура «Присядь на дорожку» у вокзала в городе Кирове. / Фото: fotokto.ru

Что об этом говорит эзотерика

Присесть на собственный чемодан - нарушить весь ход путешествия? / Фото: dailyadvent.com