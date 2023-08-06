20 безрассудных ритуалов и праздников, от которых холодеет душа
В мире существует огромное количество разных ритуалов и праздников, связанных с религиозными событиями или наступлением совершеннолетия, основанных на тысячелетней истории и местном фольклоре. Многие из них кажутся безумными и лишенными здравого смысла. Предлагаем двадцатку ритуалов, начиная от рукопашной борьбы с лошадьми и забав с пиротехникой до ритуалов очищения от грехов и жестоких ритуалов с пожеланиями удачи.
20. Национальный фестиваль фейерверков – Тульпек, Мексика
Национальный фестиваль фейерверков – Тульпек, Мексика
Каждый год 8 марта с 1989 года в городе Тульпек, Мексика, проводится Национальный фестиваль фейерверков. Он является частью полуторанедельного праздника в честь Святого Хуана, в котором принимают участие 250 деревянных быков, начиненных фейерверками и путешествующими по всему городу в окружении танцующей толпы.
19. Омбасира – Симосува, Япония
Омбасира – Симосува, Япония
Каждые 6 лет жители Симосувы, Япония, символически ремонтируют храм Сува-тайси. Жители рубят самые большие сосны, затем мужчины садятся на ствол срубленной сосны верхом и съезжают на нем с горы. В 2010 году несколько мужчин во время ритуала погибли.
18. Фестиваль огненных шаров – Нехапа, Сальвадор
Фестиваль огненных шаров – Нехапа, Сальвадор
Следует сказать, что ежегодный Фестиваль огненных шаров, который проводится в Непахе, Сальвадор, очень опасен. Люди в этот день отмечают День извержения вулкана, которое произошло в 1658 году, когда, согласно легенде, Святой Жеронимо боролся с дьяволом. Фестиваль проходит 31 августа и местные жители метают друг в друга зажженные матерчатые шары.
17. Вегетарианский фестиваль – Пхукет, Тайланд
Вегетарианский фестиваль – Пхукет, Тайланд
Ежегодно в октябре проводится Вегетарианский фестиваль, во время которого участники ходят по раскаленным углям и прокалывают кожу на лице с помощью ножей и шпаг. Таким образом они желают удачи и получают благословление. Этот безумный 9-дневный фестиваль начали праздновать в 1825 году.
16. Огненный фестиваль - Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
Огненный фестиваль - Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания
Огненный фестиваль проводят ежегодно в поселке Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания. Вечером в июне, накануне Дня Святого Антония, наездники заставляют своих лошадей скакать сквозь огненные преграды. Святой Антоний является покровителем животных, а огонь очищает от демонов.
15. Бег с быками – Памплона, Испания
Бег с быками – Памплона, Испания
Испанская традиция, связанная с риском быть затоптанным или раненым быками во время их пробега по улицам города, своими корнями уходит в древность. В 13 веке бои и состязания с быками были привычным делом. Сегодня традиция почти не изменилась: каждый июль тысячи мужчин готовы пробежать 800 метровую дистанцию перед гонящимися за ними разъяренными быками.
14. Фестиваль Takanakuy–Чумбивилкас, Перу
Фестиваль Takanakuy–Чумбивилкас, Перу
25 декабря - время желать всем удачи, но в перуанской провинции в этот день дерутся. Takanakuy в переводе означает «ударьте друг друга». Ритуал состоит во взаимных ударах руками и ногами. Кусаться, к счастью, участникам строго запрещено.
13. Укрощение лошадей – Сабуседо, Испания
Укрощение лошадей – Сабуседо, Испания
Фестиваль укрощения лошадей в Испании празднуется уже много столетий. Это странное событие происходит в июле, когда загонщики собирают огромное стадо из диких лошадей в деревушке Сабуседо. Затем группа из трех мужчин с помощью лассо ловят лошадку, чтобы подстричь ей гриву, при этом прилагают всяческие усилия, чтобы лошадь не нанесла им серьезных травм.
12. Фестиваль небесных фонариков и салютов – Тайнан, Тайвань
Фестиваль небесных фонариков и салютов – Тайнан, Тайвань
Во время двухнедельного празднования Нового года смельчаки отправляются в Тайвань на Фестиваль салютов. Над их головами взрываются фейерверки. Говорят, что получить ожоги во время этого события почетно, так как весь год вам будет сопутствовать удача.
11. Битва бамбуковыми палками – Рокуго, Япония
Битва бамбуковыми палками – Рокуго, Япония
Ежегодно 15 февраля в городке Рокуго, Япония, проходит Битва бамбуковыми палками. Участники делятся на две большие команды, символизирующие Север и Юг, и начинают избивать друг друга 6-метровыми бамбуковыми палками. Затем участники дерутся на кулаках. Если побеждает Север, то в этом году будет хороший урожай.
10. Куперсхилдская сырная гонка – Глостер, Англия
Куперсхилдская сырная гонка – Глостер, Англия
Ежегодно в последний понедельник мая жители Глостера, Англия, собираются на вершине крутого холма для того, чтобы побегать за головкой сыра. Участники бегут вниз по крутому склону на большой скорости за головкой сыра Double Gloucester диаметром 2 м. Счастливый победитель получает сыр. Традиции уже 200 лет.
9. Огненный фестиваль – Nuanquan, Китай
Огненный фестиваль – Nuanquan, Китай
В городке Nuanquan в Китае проводят Фестиваль огня в честь начала нового года. Три столетия назад в этот день кузнецы гасили расплавленное железо в холодной воде. При этом мелкие раскаленные частицы разлетались во все стороны, имитируя фейерверк.
8. Фестиваль: быки в море – Дения, Испания
Фестиваль: быки в море – Дения, Испания
Пришло время поучаствовать в Фестивале: быки в море. Его проводят в августе в городке Дения, Испания. Цель традиции такова: приманивать к себе быка или корову до тех пор, пока они не столкнут вас в море. Нужно быть осторожным, так как животное может упасть сверху.
7. Пасхальный праздник Рокетополемос – Хиос, Греция
Пасхальный праздник – Хиос, Греция
Название праздника переводится, как «война ракет» и проводится он в полночь в пасхальное воскресенье ежегодно на греческом острове Хиос. Две группы верующих собираются перед церковью и запускают самодельные ракеты друг в друга. Необходимо попасть в колокольню своих соперников.
6. Ночь Гая Фокса – Отри, Англия
Ночь Гая Фокса – Отри, Англия
Отри известен своим традиционным фестивалем Ночь огней или Ночь Гая Фокса, который своими корнями уходит в 17 столетие. Это ежегодный праздник, который проводят 5 ноября. В празднике используются 17 горящих бочек, от каждого бара, принимающего участие, которые носят над головами смельчаки по всему городу.
5. Бои верблюдов – Сельчук, Турция
Бои верблюдов – Сельчук, Турция
Пара самцов верблюда борется за внимания самочки, а находчивые турки в 20 столетии сделали из этого традицию. В 1982 году министр культуры и туризма заявил о начале ежегодного Фестиваля верблюжьих боев. Каждый январь посмотреть шоу собираются до 20 000 человек.
4. День гуся - Лекейтио, Испания
День гуся - Лекейтио, Испания
Так сложилось, что День гуся – это день, когда гуси находятся в большой опасности. На проводе, натянутом над рекой прикреплены уже мертвые птицы. Каждый участник должен приложить максимум усилий, чтобы обезглавить гуся. Этот бессмысленный фестиваль проходит в Баскских землях в сентябре.
3. Хадака-мацури – Япония
Хадака-мацури – Япония
Хадака-мацури или Голый фестиваль проводят в храме Сайдай-дзи. В праздновании принимают участие 9 000 полностью оголенных или в набедренной повязке мужчин в надежде получить благословление и удачу в новом году от священника. Фестиваль проходит в десятках японских городов.
2. Ритуал Эль Колачо -Кастильо де Мурсия, Испания
Ритуал Эль Колачо -Кастильо де Мурсия, Испания
В Испании в деревушке Кастильо де Мурсия взрослые мужчины, одетые в костюм дьявола, с 1620 года ежегодно перепрыгивают через уложенных на их пути недавно родившихся младенцев. Все это делается ради невинной души.
1. Икари – Мостар, Босния и Герцеговина
Икари – Мостар, Босния и Герцеговина
Икари – это не только способ юношам доказать, что они мужчины, но и самое сложное состязание по прыжкам в воду. Молодые мужчины прыгают в реку со старинного моста в Мостаре, занесенного в Список исторического наследия ЮНЕСКО. Он был построен в 1556 году.
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