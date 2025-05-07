Нюансы, которые важно учитывать при оформлении прихожей

В процессе ремонта квартиры прихожей часто уделяют минимум времени, а ведь именно от нее зависит не только первое впечатление о вашем жилье, но и порядок в нем. Novate.ru рассказывает, какие нюансы обязательно надо учитывать в ходе оформления входной зоны, чтобы она была чистой, удобной и красивой.







Нюанс 1: Предусмотрите место для хранения грязной обуви

Нюанс 2: Оставьте одну свободную поверхность

Нюанс 3: Соблюдайте логику передвижения

Нюанс 4: Установите достаточное количество светильников

Нюанс 5: Поставьте пуфик или банкетку

Нюанс 6: Сделайте в прихожей фокус-точку

Нюанс 7: Задействуйте вертикальное пространство

Нюанс 8: Уберите обувь не по сезону

Нюанс 9: Повесьте большое зеркало

Варианты размещения мокрой и грязной обувиХранение в прихожей – это не только шкаф для верхней одежды и пару крючков для вещей, которые вы носите каждый день.Важно подумать и о том, где у вас будет стоять грязная обувь. Да-да, та самая, которую не получится сразу после прихода домой снять и отправить в обувницу.Если вы не хотите, чтобы во входной зоне вечно царил хаос, а грязь разносилась по всей квартире, предусмотрите специальное место для хранения мокрых кроссовок, туфель, ботинок. Самый распространенный вариант – отдельный коврик, который хорошо впитывает влагу. Также можно взять поднос подходящего размера, насыпать в него гальку и ставить туда обувь. Удобно, практично и оригинально.Не заставляйте консоль декором, оставьте свободное местоДаже если каждый день наводить в прихожей порядок, все равно здесь будет царить небольшой хаос. А все потому что по возвращении домой вы не всегда сразу вешаете ключи на ключницу, убираете шапку в шкаф и кладете зонт в подставку. Поэтому очень важно оставить в коридоре хотя бы одну пустую поверхность, на которую можно положить телефон, кошелек, ключи от машины, перчатки и пр. Через некоторое время вы обязательно разложите все по своим местам, а за счет того, что вещи будут лежать в одной зоне, вам будет гораздо удобнее.Важно, чтобы зеркало, а также место для одежды и обуви было рядом с выходом.Когда будете делать ремонт в прихожей, обязательно подумайте о том, как вы будете по ней передвигаться. Что мы имеем в виду? Важно, чтобы вам не приходилось ходить в грязной обуви к зеркалу, выключателю или вешалке. Все, что может понадобиться на выходе из квартиры, должно находиться максимально близко к двери, в том числе и несколько крючков, на которые вы будете вешать верхнюю одежду.Совет: Для удобства купите в магазине специальный мастер-выключатель, нажав на который вы сможете отключить основные источники света. Установите его при входе в квартиру, чтобы вам не пришлось обутым бежать в спальню или гостиную, если вы вдруг забыли выключить там свет.Должно быть несколько видов светильниковПрихожая редко отличается большими габаритами, к тому же сюда не попадает естественный свет. Поэтому важно установить здесь достаточное количество светильников, которые избавят комнату от темных углов и сделают ее максимально удобной. Об это желательно подумать еще на этапе ремонта, так как потом с проводкой уже ничего не получится сделать.В качестве основы используйте верхний свет, например, люстру или несколько спотов по периметру потолка. Дополнительными источниками света могут стать бра по бокам от зеркала, подсветка зеркала или полок в шкафу. Если в квартире длинный узкий коридор, хорошим решением будет пустить по нижней части стены светодиодную ленту – она обеспечит мягкую ночную иллюминацию. Получится очень красиво, плюс прихожей будет пользоваться гораздо удобнее.Важно, чтобы было место, где можно сидетьУстановили в прихожей шкаф, комод, обувницу, но забыли про место, куда можно будет присесть? Нужно срочно исправлять ситуацию, иначе вам будет неудобно обуваться и разуваться. Присмотритесь к небольшому пуфу, банкетке или скамейке – это базовые варианты. Под ними может быть полка для обуви или ниша для хранения вещей. Если в комнате совсем мало места, тогда отдавайте предпочтение компактным встроенным или откидным сиденьям, которые займут минимум места. Кстати, сюда же можно будет поставить сумку или пакеты с продуктами по приходу домой – очень удобно.Фокус точкой может стать картина или выход на кухнюПервое, что видит человек при входе в квартиру – это прихожая. И здесь очень важно установить какой-то зрительный ориентир, который будет привлекать взгляд. Идеальной фокусной точкой станет выход на свет. Например, если впереди располагается комната с окном, установите двери со стеклянными вставками, которые будут пропускать солнечный свет, или вообще уберите их. Если же планировка квартиры не позволяет логически связать коридор с жилой комнатой, тогда используйте в качестве акцента какую-нибудь картину, зеркало в оригинальной раме, яркий пуфик или комод.Повесьте полки и установите шкаф до потолкаТак как площадь прихожих обычно очень маленькая, возникает проблема с хранением – его оказывается недостаточно. Если вы столкнулись с такой проблемой, и понимаете, что вам некуда складывать даже базовые вещи, не говоря уже о каких-то дополнительных, обратите внимание на вертикальные поверхности. Их можно и нужно задействовать по максимуму, чтобы прихожая стала удобной.Повесьте несколько полок, установите шкаф до потолка, замените громоздкую напольную вешалку аккуратными настенными крючками. Также можно вместо базового комода купить подвесную консоль – тогда под ней останется свободное место, которое можно будет использовать для хранения обуви или же задвигать туда пуфик, когда он не будет нужен.Оставьте только ту обувь, в которой вы ходите сейчас.Иногда в прихожей негде развернуться не из-за того, что у нее маленькая площадь, а потому что вы держите на виду вещи, которые в данный момент вам не нужны. Взять, к примеру, сезонную обувь. У некоторых людей есть плохая привычка держать рядом весеннюю, летнюю и зимнюю обувь. Во-первых, она занимает много места, во-вторых, становится причиной беспорядка, а в-третьих, загрязняется и впоследствии портится.Поэтому, как только наступает новый сезон, приводите обувь в порядок, обрабатывайте средствами для ухода, складывайте в коробку и убирайте в кладовку. Так вы сможет продлить срок ее службы, плюс будет гораздо легче поддерживать порядок в коридоре. Также не следует держать на виду больше двух-трех пар. Оставляйте под рукой только повседневную обувь, а ту, которую используете чисто для выхода, убирайте в комод или обувницу.Зеркало должно быть в полный ростПри оформлении интерьера многие стараются придерживаться правила соразмерности. Это значит, чем меньше площадь комнаты, тем меньше должны быть предметы, которые в ней находятся. Однако, как мы все знаем, из каждого правила есть исключения, и в данном случае это зеркало. Если оно будет крохотным, захватывая только половину вашего отображения, это будет максимально неудобно. Перед выходом из дома важно оценить себя в полный рост, а не только по пояс.Какие есть варианты решения проблемы? Первый и самый простой – купить шкаф с зеркальными дверцами. Кстати, он еще и решит вопрос с маленькой площадью комнаты, так как сможет визуально увеличить ее. Второй вариант – выделить на стене место под большое зеркало, можно даже от пола до потолка, если позволяет планировка. Третье решение – зеркало на двери. Обычно к нему прибегают, если стены заняты. Выбирайте то, что больше всего вам по душе и подходит конкретно для вашей прихожей.