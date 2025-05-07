Нюансы, которые важно учитывать при оформлении прихожей

В процессе ремонта квартиры прихожей часто уделяют минимум времени, а ведь именно от нее зависит не только первое впечатление о вашем жилье, но и порядок в нем. Novate.ru рассказывает, какие нюансы обязательно надо учитывать в ходе оформления входной зоны, чтобы она была чистой, удобной и красивой.
Нюанс 1: Предусмотрите место для хранения грязной обуви
Варианты размещения мокрой и грязной обуви
Хранение в прихожей – это не только шкаф для верхней одежды и пару крючков для вещей, которые вы носите каждый день.
Если вы не хотите, чтобы во входной зоне вечно царил хаос, а грязь разносилась по всей квартире, предусмотрите специальное место для хранения мокрых кроссовок, туфель, ботинок. Самый распространенный вариант – отдельный коврик, который хорошо впитывает влагу. Также можно взять поднос подходящего размера, насыпать в него гальку и ставить туда обувь. Удобно, практично и оригинально.
Нюанс 2: Оставьте одну свободную поверхность
Не заставляйте консоль декором, оставьте свободное место
Даже если каждый день наводить в прихожей порядок, все равно здесь будет царить небольшой хаос. А все потому что по возвращении домой вы не всегда сразу вешаете ключи на ключницу, убираете шапку в шкаф и кладете зонт в подставку. Поэтому очень важно оставить в коридоре хотя бы одну пустую поверхность, на которую можно положить телефон, кошелек, ключи от машины, перчатки и пр. Через некоторое время вы обязательно разложите все по своим местам, а за счет того, что вещи будут лежать в одной зоне, вам будет гораздо удобнее.
Нюанс 3: Соблюдайте логику передвижения
Важно, чтобы зеркало, а также место для одежды и обуви было рядом с выходом.
Когда будете делать ремонт в прихожей, обязательно подумайте о том, как вы будете по ней передвигаться. Что мы имеем в виду? Важно, чтобы вам не приходилось ходить в грязной обуви к зеркалу, выключателю или вешалке. Все, что может понадобиться на выходе из квартиры, должно находиться максимально близко к двери, в том числе и несколько крючков, на которые вы будете вешать верхнюю одежду.
Совет: Для удобства купите в магазине специальный мастер-выключатель, нажав на который вы сможете отключить основные источники света. Установите его при входе в квартиру, чтобы вам не пришлось обутым бежать в спальню или гостиную, если вы вдруг забыли выключить там свет.
Нюанс 4: Установите достаточное количество светильников
Должно быть несколько видов светильников
Прихожая редко отличается большими габаритами, к тому же сюда не попадает естественный свет. Поэтому важно установить здесь достаточное количество светильников, которые избавят комнату от темных углов и сделают ее максимально удобной. Об это желательно подумать еще на этапе ремонта, так как потом с проводкой уже ничего не получится сделать.
В качестве основы используйте верхний свет, например, люстру или несколько спотов по периметру потолка. Дополнительными источниками света могут стать бра по бокам от зеркала, подсветка зеркала или полок в шкафу. Если в квартире длинный узкий коридор, хорошим решением будет пустить по нижней части стены светодиодную ленту – она обеспечит мягкую ночную иллюминацию. Получится очень красиво, плюс прихожей будет пользоваться гораздо удобнее.
Нюанс 5: Поставьте пуфик или банкетку
Важно, чтобы было место, где можно сидеть
Установили в прихожей шкаф, комод, обувницу, но забыли про место, куда можно будет присесть? Нужно срочно исправлять ситуацию, иначе вам будет неудобно обуваться и разуваться. Присмотритесь к небольшому пуфу, банкетке или скамейке – это базовые варианты. Под ними может быть полка для обуви или ниша для хранения вещей. Если в комнате совсем мало места, тогда отдавайте предпочтение компактным встроенным или откидным сиденьям, которые займут минимум места. Кстати, сюда же можно будет поставить сумку или пакеты с продуктами по приходу домой – очень удобно.
Нюанс 6: Сделайте в прихожей фокус-точку
Фокус точкой может стать картина или выход на кухню
Первое, что видит человек при входе в квартиру – это прихожая. И здесь очень важно установить какой-то зрительный ориентир, который будет привлекать взгляд. Идеальной фокусной точкой станет выход на свет. Например, если впереди располагается комната с окном, установите двери со стеклянными вставками, которые будут пропускать солнечный свет, или вообще уберите их. Если же планировка квартиры не позволяет логически связать коридор с жилой комнатой, тогда используйте в качестве акцента какую-нибудь картину, зеркало в оригинальной раме, яркий пуфик или комод.
Нюанс 7: Задействуйте вертикальное пространство
Повесьте полки и установите шкаф до потолка
Так как площадь прихожих обычно очень маленькая, возникает проблема с хранением – его оказывается недостаточно. Если вы столкнулись с такой проблемой, и понимаете, что вам некуда складывать даже базовые вещи, не говоря уже о каких-то дополнительных, обратите внимание на вертикальные поверхности. Их можно и нужно задействовать по максимуму, чтобы прихожая стала удобной.
Повесьте несколько полок, установите шкаф до потолка, замените громоздкую напольную вешалку аккуратными настенными крючками. Также можно вместо базового комода купить подвесную консоль – тогда под ней останется свободное место, которое можно будет использовать для хранения обуви или же задвигать туда пуфик, когда он не будет нужен.
Нюанс 8: Уберите обувь не по сезону
Оставьте только ту обувь, в которой вы ходите сейчас.
Иногда в прихожей негде развернуться не из-за того, что у нее маленькая площадь, а потому что вы держите на виду вещи, которые в данный момент вам не нужны. Взять, к примеру, сезонную обувь. У некоторых людей есть плохая привычка держать рядом весеннюю, летнюю и зимнюю обувь. Во-первых, она занимает много места, во-вторых, становится причиной беспорядка, а в-третьих, загрязняется и впоследствии портится.
Поэтому, как только наступает новый сезон, приводите обувь в порядок, обрабатывайте средствами для ухода, складывайте в коробку и убирайте в кладовку. Так вы сможет продлить срок ее службы, плюс будет гораздо легче поддерживать порядок в коридоре. Также не следует держать на виду больше двух-трех пар. Оставляйте под рукой только повседневную обувь, а ту, которую используете чисто для выхода, убирайте в комод или обувницу.
Нюанс 9: Повесьте большое зеркало
Зеркало должно быть в полный рост
При оформлении интерьера многие стараются придерживаться правила соразмерности. Это значит, чем меньше площадь комнаты, тем меньше должны быть предметы, которые в ней находятся. Однако, как мы все знаем, из каждого правила есть исключения, и в данном случае это зеркало. Если оно будет крохотным, захватывая только половину вашего отображения, это будет максимально неудобно. Перед выходом из дома важно оценить себя в полный рост, а не только по пояс.
Какие есть варианты решения проблемы? Первый и самый простой – купить шкаф с зеркальными дверцами. Кстати, он еще и решит вопрос с маленькой площадью комнаты, так как сможет визуально увеличить ее. Второй вариант – выделить на стене место под большое зеркало, можно даже от пола до потолка, если позволяет планировка. Третье решение – зеркало на двери. Обычно к нему прибегают, если стены заняты. Выбирайте то, что больше всего вам по душе и подходит конкретно для вашей прихожей.
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