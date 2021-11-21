Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи

Хотите, чтобы орхидея реанимировалась: корни вместе с цветоносами начали активно расти, и всё растение в целом почувствовало себя лучше? Тогда полейте её простым раствором, исключительно полезным и эффективным. Нужно только знать, как правильно его разводить.





Фитоспорин известен, наверное, всем садоводам и огородникам. Это полезный комплекс микроорганизмов, которые защищают растение от грибка и плесени, а также стимулирует рост за счёт подкормки теми самыми полезными бактериями. Однако не все знают, как правильно разводить фитоспорин для полива орхидеи, чтобы получить максимальную эффективность. Итак, фитоспорин можно найти в магазинах для сада и огорода в форме пасты и порошка. И каждый из этих препаратов нужно по-разному настаивать. Как известно, полезные бактерии активно развиваются в тёплой воде, подобно дрожжам. Если дать им выстоять определённое время в постоянно поддерживающейся тёплой воде, то эффект от полива таким настоем фитоспорина увеличивается в разы!





Итак, если вы берёте пасту, то достаточно 1/2 ч. л. на 1 л воды. Этот раствор в дальнейшем будет разбавляться 1:1 с водой. Если же у вас порошок фитоспорина, то возьмите 1 ч. л. на 1 л воды.



Дальнейший процесс настоя пасты и порошка также отличаются.

Итак, когда вы тщательно размешали пасту без остатка в воде, переставьте её во вторую ёмкость с горячей водой около 40-50 градусов и оставьте на полчаса. За это время активность микроорганизмов значительно увеличится. Периодически нужно помешивать, чтобы выпадающий осадок снова растворялся. Для порошка нужно сделать то же самое, но оставить в ёмкости с горячей водой минимум на 2 часа и каждые полчаса менять воду на горячую, чтобы поддерживалась одна температура. Как видите, с пастой работать значительно проще и быстрее.Остаётся только готовый раствор разбавить 1:1 водой. Половиной разбавленного раствора провести обильное опрыскивание листьев орхидеи, а второй половиной полить погружным методом или обыкновенным поливом по грунту на 15 минут. Перед поливом настоем фитоспорина предварительно проливать орхидею водой не нужно.По прошествии 15 минут не забудьте удалить всю оставшуюся жидкость в корнях и керамзите, чтобы не было перелива. Если вам нужно реанимировать орхидею, то настоем фитоспорина нужно поливать 1 раз в 2 недели. Если необходимо поддержание хорошей формы и профилактика — то 1 раз в месяц.Подробнее о поливе орхидеи фитоспорином смотрите в видео ниже: