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Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи

Хотите, чтобы орхидея реанимировалась: корни вместе с цветоносами начали активно расти, и всё растение в целом почувствовало себя лучше? Тогда полейте её простым раствором, исключительно полезным и эффективным. Нужно только знать, как правильно его разводить.
Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи

Фитоспорин известен, наверное, всем садоводам и огородникам. Это полезный комплекс микроорганизмов, которые защищают растение от грибка и плесени, а также стимулирует рост за счёт подкормки теми самыми полезными бактериями. Однако не все знают, как правильно разводить фитоспорин для полива орхидеи, чтобы получить максимальную эффективность. Итак, фитоспорин можно найти в магазинах для сада и огорода в форме пасты и порошка. И каждый из этих препаратов нужно по-разному настаивать. Как известно, полезные бактерии активно развиваются в тёплой воде, подобно дрожжам. Если дать им выстоять определённое время в постоянно поддерживающейся тёплой воде, то эффект от полива таким настоем фитоспорина увеличивается в разы!

Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи
Итак, если вы берёте пасту, то достаточно 1/2 ч. л. на 1 л воды. Этот раствор в дальнейшем будет разбавляться 1:1 с водой. Если же у вас порошок фитоспорина, то возьмите 1 ч. л. на 1 л воды.
Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи
Дальнейший процесс настоя пасты и порошка также отличаются.

Итак, когда вы тщательно размешали пасту без остатка в воде, переставьте её во вторую ёмкость с горячей водой около 40-50 градусов и оставьте на полчаса. За это время активность микроорганизмов значительно увеличится. Периодически нужно помешивать, чтобы выпадающий осадок снова растворялся. Для порошка нужно сделать то же самое, но оставить в ёмкости с горячей водой минимум на 2 часа и каждые полчаса менять воду на горячую, чтобы поддерживалась одна температура. Как видите, с пастой работать значительно проще и быстрее.
Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи
Остаётся только готовый раствор разбавить 1:1 водой. Половиной разбавленного раствора провести обильное опрыскивание листьев орхидеи, а второй половиной полить погружным методом или обыкновенным поливом по грунту на 15 минут. Перед поливом настоем фитоспорина предварительно проливать орхидею водой не нужно.
Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи
По прошествии 15 минут не забудьте удалить всю оставшуюся жидкость в корнях и керамзите, чтобы не было перелива. Если вам нужно реанимировать орхидею, то настоем фитоспорина нужно поливать 1 раз в 2 недели. Если необходимо поддержание хорошей формы и профилактика — то 1 раз в месяц.

Лекарство и удобрение в одном флаконе для орхидеи
Подробнее о поливе орхидеи фитоспорином смотрите в видео ниже:



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