От франта до надёжного приятеля: как менялось значение слова «чувак»

Многие из слов, которые мы сегодня используем, особенно из сленга, появились сравнительно недавно, а некоторые, наоборот, насчитывают не одно столетие. Но при этом они могут иметь довольно занятную историю. Впрочем, слово «чувак» может похвастаться и тем, и другим: мало того, что его первые вариации появились ещё в позапрошлом веке, так ещё и связывают его появление то с неформалами, то с английскими денди, а то и вовсе с...баранами.
Постер фильма «Кто наш папа, чувак?». /Фото: kinopoisk.ru
В первую очередь, стоит отметить, что термин «чувак», который действительно не так уж и стар, имеет англоязычный аналог по смыслу - речь идёт о слове dude. И вот у него история долгая и интересная. Так, его появление часто связывают с английскими и американскими франтами, которые отличались тем, что были одеты просто с иголочки: костюм-тройка, цилиндр и тросточка. Вот только такая вычурность в одежде и поведении стала и предметом подражания для одних, и предметом для шуток у других.
Франты позапрошлого века стали причиной появления популярного ныне слова. /Фото: vitkvv2017.livejournal.com
А в самом начале 1883 году журналистом и публицистом Робертом Сейл Хиллом была опубликована в The New York World небольшая рифмованная сатира на этих самых франтов, которые изображались разодетыми бездельниками - именно там впервые используется слово dude, видимо, вдохновлённое строчками из песни Yankee Doodle, что переводится как «янки-пижон». Однако фактически единственного публичного упоминания этого слова было более чем достаточно: оно быстро стало нарицательным.
Очень быстро слово из сатирического стиха стало применяться ко всем пижонам. /Фото: disgustingmen.com
В дальнейшем слава термина dude лишь укреплялась, ведь образ чувака стал обрастать деталями - от предметов гардероба до отличительных черт во внешности и даже некоторых сленговых словечек, которые они использовали. Впрочем, среди простых людей вид напомаженных, расфуфыренных с их точки зрения франтов - собственно, чуваков - не вызывал никаких хороших ассоциаций. Поэтому первоначально это слово носило, скорее оскорбительный смысл для обычных работяг.
Разодетых франтов-чуваков работяги не любили. /Фото: unews.pro
Однако постепенно, к началу XX столетия термин «чувак» немного сгладился в эмоциональной окраске, поэтому им называли неплохо выглядящего мужчину. Но на этом трансформация не закончилась - со временем «чувак» стало более ироничным названием, а уже к середине века оно приобрело смысл «модный, но свой в доску парень». В результате, это слово стало применяться к хорошим приятелям, на которых можно положиться и при этом они добродушны и непринуждённы.
Сегодняшний смысл слова прочно связан с киноперсонажем Джеффом «Чуваком» Лебовски. /Фото: mixnews.lv
Однако путь русского «чувака» не менее интересен: в нашем обществе оно тоже прижилось как обозначение некоего знакомого, не близкого друга. И всё-таки, смысловая нагрузка немножко иная: у нас «чуваком», скорее, будет являться кто-то, к кому относятся более нейтрально, даже равнодушно. А вот для более доброжелательного контекста, как это осталось в английском языке, больше подходит русское «приятель».
Стиляги были одними из популяризаторов слова «чувак». /Фото: lhongtortai.com
Занимательной является история самого слова «чувак», которое к англоязычному аналогу как раз отношения не имеет. На этом вопросе лингвисты пока не пришли к однозначному ответу. Согласно одной из наиболее распространённых версий, термин пришёл из цыганского языка, где есть слово «чаво», обозначавшего, по сути, среднестатистического парня. Есть и предположения, что «чувак» - более древнее слово, которое пришло ещё из старославянского языка, где было корень «чув».
Некоторые связывают историю термина с цыганами. /Фото: pikabu.ru
Но некоторые версии и вовсе больше похожи на конспирологические: так, например, некий любитель теорий заговора по имени Олег Платонов, считает, что чуваком называют того, что уважает американскую культуру. А вот на страницах словаря русского арго, составленного В. С. Елистратовым, вообще сказано, что термин «чувак» изначально применяли к кастрированным баранам либо верблюдам. Однако эту, с позволения сказать, теорию, раскритиковали историки и филологи, признав антинаучной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии