11 звёзд «старого» Голливуда, которым подарили внешность пластические хирурги

Казалось, что этим знаменитостям красота была дана от природы. Да и они сами поддерживали миф о свей натуральной красоте. Однако со временем выяснилось: ещё в то время, когда пластика не была столь распространена как сегодня, голливудские звёзды вполне охотно корректировали собственную внешность при помощи хирургов. Начиная с 1920-х годов голливудские звёзды были клиентами клиник красоты, тайно исправляя то, что им так не нравилось в себе.
Хеди Ламарр
Хеди Ламарр до и после пластики
Актриса была удивительно красива. Казалось, ей известен секрет вечной молодости. Однако Хеди Ламарр призналась, что свою первую пластическую операцию она сделала ещё в 1960-х, подтянув лицо и откорректировав нос. Также актриса улучшала форму губ и делала инъекции ботокса.
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро. / Фото: www.plitkar.com.ua
Одна из самых красивых и популярных актрис прошлого века никогда не упоминала о помощи пластических хирургов. Многие были уверены в том, что красавица-блондинка унаследовала свою красоту от родителей. Но спустя полвека после трагической гибели актрисы стало известно: она сделала ринопластику и поправила форму подбородка. Во всём остальном она действительно была вполне естественна.
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих. / Фото: www.vintag.es
Изначально лицо актрисы было более округлым, чем в юности. На более поздних фотографиях и кадрах кино можно заметить, что скулы Марлен Дитрих стали более острыми и выразительными. Для достижения такого эффекта актрисе, видимо, пришлось проститься с несколькими своими зубами. Благодаря этой операции актриса действительно преобразилась.
Дин Мартин
Дин Мартин.
Американский певец и актёр обратился к пластическим хирургам ещё на заре собственной карьеры. Дело в том, что нос Дина Мартина был, как ему казалось, слишком широк для актёра и он решился подкорректировать его, слегка заузив. Благодаря умелым действиям доктора, ринопластика была сделана очень удачно. Хирург оставил неизменной форму носа, сделав его лишь уже и аккуратней.
Рита Хейворт
Рита Хейворт. / Фото: www.vintag.es
Её считали настоящим секс-символом 1940-х годов и никому в голову не приходило, что эта изысканная красавица до момента своего фееричного появления на Фабрике грёз изменила себя, чтоб соответствовать голливудским стандартам красоты на тот момент. Рита Хейворт пожертвовала частью волос, увеличив тем самым свой лоб, отбелила кожу и, наконец, выкрасила волосы в рыжий, создав цельный образ.
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер.
Его карьера в Голливуде началась с роли военного, и впоследствии Берт Ланкастер играл суровых и мужественных героев. Однако ему не хватало драматизма в этих ролях. Актёр принял решение изменить внешность, полагая, что это поможет ему сменить и амплуа. Он перенёс множество пластических операций, в результате которых от прошлого Берта Ланкастера остались лишь его глаза.
Кармен Миранда
Кармен Миранда.
Актриса прибегла к пластике уже будучи довольно знаменитой. Она сделала ринопластку, и нос актрисы стал выглядеть тоньше и изящнее. Но Кармен Миранда сочла это недостаточным, и она решилась на круговую подтяжку лица, благодаря которой на её лице навсегда застыло удивлённое выражение.
Мэри Пикфорд
Мэри Пикфорд
Для звезды немого кино 1920-х годов изменение внешности закончилось весьма плачевно. Она очень боялась постареть, поэтому впервые сделала подтяжку слишком рано. У Мэри Пикфорд не было морщин, но после операции она не смогла ни улыбаться, ни изображать какие-либо другие эмоции. Её лицо перестало быть гибким, что привело к окончанию кинокарьеры.
Рудольф Валентино
Рудольф Валентино. / Фото: www.vintag.es
Звёздный актёр немого кино решился изменить форму ушей после того, как понял: главные роли он не получает именно из-за того, что его уши слегка торчат. После пластической операции и устранения этого незначительного дефекта внешности Рудольф Валентино стал получать предложения от режиссёров одно за другим.
Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд. / Фото: www.blogspot.com
Актриса долгое время боролась с признаками старения народными способами. Она постоянно жевала жвачку, чтобы иметь более очерченную линию подбородка, едва ли не каждые полчаса плескала себе в лицо ледяную воду, дабы кожа сохраняла упругость. Однако в 1953 году Джоан Кроуфорд все же решилась на пластическую операцию, после которой у неё появились новая грудь и новое лицо.
Лана Тернер
Лана Тернер. / Фото: www.bestenliste.info
В начале 1960-х годов актриса принесла пластическому хирургу свою фотографию, на которой Лане Тернер было 27 лет. Она заявила, что именно так она хочет выглядеть после операции. Точного соответствия достичь, конечно, не удалось, но актриса действительно стало выглядеть намного моложе.
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