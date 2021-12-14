Реалистичность и страсть: интересные факты об итальянце Микеланджело да Караваджо

Караваджо и его картина «Вакх».
Микеланджело Меризи да Караваджо, творившего в конце XVI-начале XVII веков, называют одним из самых выдающихся итальянских художников. Он стремился изображать сюжеты на своих полотнах максимально реалистично, что совершенно не соответствовало общепринятым канонам того времени. Персонажи на его картинах выглядят не отстраненными, а полны эмоций и страсти, которыми наделил их художник. Несмотря на то что, работы Караваджо не сразу были приняты его современниками, его творчество оказало большое влияние на развитие мировой живописи. О некоторых интересных фактах биографии художника – далее в обзоре.
Воскрешение Лазаря. Караваджо, 1609 г. | Фото: seckim.com.
В 1608 году, пребывая в Мессине на Сицилии, художник получил заказ от известного купца. Писать можно было что угодно, и Караваджо выбрал сюжет на библейскую тематику – воскрешение Лазаря. На картине мужчины держат тело, пролежавшее в гробу четверо суток. Живописец настолько стремился показать всю реалистичность происходящего, что нанял работников, которые выкопали для него тело недавно умершего юноши. Люди, которые позировали художнику, наотрез отказывались держать разлагавшееся тело. В ответ на это разозлившийся Караваджо даже пригрозил им ножом, заставляя исполнять приказ.
Успение Богоматери. Караваджо, 1601-1606 гг. | Фото: foma.ru.
Персонажи на картинах, написанных на библейскую тематику, больше напоминают простолюдинов, нежели святых. Из-за этого некоторые церкви даже отказывались принимать работы художника. По мнению священнослужителей, они не вызывали фанатичного трепета у прихожан.
Корзина с фруктами. Караваджо, ок. 1596 г.| Фото: s11.stc.all.kpcdn.net.
Благодаря Караваджо, в мировой живописи появилось такое направление, как натюрморт. Художник одним из первых сделал неживые предметы «главным персонажем». Живописец постоянно боролся с вековыми устоями: делить работы на «низменные» и «высокие». Картину «Корзина с фруктами» он написал в 23 года. Особое внимание Караваджо уделял прорисовке мельчайших деталей, за счет которых достигался реалистичный эффект.
Вакх. Караваджо, ок. 1596 г. | Фото: ru.wikipedia.org.
Исследователи творчества Караваджо в один голос заявляют, что художник писал картины сразу на холсте без предварительной подготовки. После его смерти не было обнаружено ни одного эскиза или рисунка.
Жертвоприношение Исаака. | Фото: ru.wikipedia.org.
Главной чертой, отличавшей Караваджо от других художников того времени, была нарочитая реалистичность. Художник не боялся изображать эмоциональные сцены насилия, жестокости. Главными героями его полотен нередко становились выходцы из низов общества. Картины Караваджо на выставках выставляли последними, чтобы они не перетягивали на себя все внимание публики, а до тех пор они были накрыты плотным сукном.http://funhere.ru/?p=19482
Портрет Караваджо работы Оттавио Леони, ок. 1621 г. | Фото: img-fotki.yandex.ru.
Караваджо никогда не был законопослушным гражданином. Из-за буйного нрава он постоянно попадал в переделки, будь то драки в тавернах или выкрикивание непристойностей в состоянии опьянения. За это его периодически штрафовали или отправляли за решетку на несколько дней. Но однажды художник «влип по-крупному». В пылу гнева Караваджо совершил убийство, после чего бежал в Неаполь. Спустя некоторое время он отправился Ла-Валетту и вступил в Мальтийский орден. Но и там живописец надолго не задержался, потому что повздорил со старшими по званию. И снова начались скитания.
Саломея с головой Иоанна Крестителя. | Фото: ru.wikipedia.org.
А в это время кардинал Гонзага выпрашивал у Папы Римского помилование для художника. Узнав об этом, Караваджо обрадовался и отправился в Рим. По дороге туда его схватили, т. к. приказ об аресте пока еще никто не отменял. В тюрьме художник провел чуть меньше недели, но этого хватило, чтобы он заразился малярией. 31 июля 1610 года в Риме огласили сразу два сообщения: в первом говорилось о помиловании Караваджо, а вторым оказалось известие о его смерти.
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