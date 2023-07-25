17 старинных замков со всего мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Старинные замки хранители различных историй и своих тайн.

1. Кастильо-де-Кока, Испания

Кастильо-де-Кока - это замок, расположенный в провинции Сеговия, в центральной Испании. Замок, принадлежащий дому Альба, служит туристическим объектом с 1931 года.

2. Замок Мэлахайд, Ирландия

Замок Мэлахайд - расположен недалеко от деревни Мэлахайд, в 14 км к северу от Дублина в Ирландии. Общая площадь замка с прилегающими лесопарковыми насаждениями составляет около 1,1 квадратных километров.

3. Замок Шамбор, Долина Луары, Франция

Король Франции - Франциск I очень любил высокое искусство. После посещения Италии ему очень захотелось построить что-то подобное тем дворцам, которые он там видел, и подарить замок даме своего сердца. Так, согласно одной легенде, в долине Луары появился величественный замок Шамбор.

4. Замок Данробин, Шотландия

Возведен замок примерно в 1401 г., но в 1845 г. известный европейский архитектор сэр Чарльз Барри организовал грандиозную перестройку, превратив это сооружение в роскошный особняк . При этом он использовал шотландский баронский архитектурный стиль.

5. Замок Суинтон-Парк, Йоркшир

В начале своей истории служил замком, а в данный момент один из лучших замков-отелей во всем мире.

6. Замок Болдта, Александрия-Бэй, Нью-Йорк, США

Популярная туристическая достопримечательность. Сооружен в начале 20 в. Спроектировал замок известный американский архитектор немецкого происхождения Джордж Болдт.

7. Шато Пломбис, Франция

Красивый замок 19-го века сейчас является замком-отелем. Недавно замок подвергался обширной реконструкции. Шато Пломбис можно арендовать в течении всего года .

8. Замок спящей красавицы, Франция

Замок спящей красавицы - это структура, которая стоит в центре Диснейленд Парка в Париже. Замок видно из любой части Диснейленда.

9. Замок Хоэнверфен, Австрия

Замок Хоэнверфен находится примерно в 40 км к югу от австрийского города Зальцбург. Замок в окружении Берхтесгаденских Альп и горнуй цепи Тенненгебирг.

10. Замок Кастильо-де-Ла Мота, Испания

Замок Ла Мота или Кастильо-де-Ла Мота - это реконструированная средневековая крепость, расположенная в городе Медина-дель-Кампо, в провинции Вальядолид, Испания . Она называется так благодаря своему расположению на возвышенном холме Мота.

11. Замок Де Хаар, Нидерланды

Замок Де Хаар расположен в провинции Утрехт в Нидерландах. Интерьер замка украшен богатой резьбой по дереву, которая напоминает интерьер Римско-католической церкви .

12. Замок Хэтли, Канада

Хэтли Парк - Национальный Исторический музей расположен в Британской Колумбии . В замке Хэтли проживала семья Джеймса Дансмаера до 1940-го года, а потом замок был продан Канадскому Правительству.

13. Замок Морицбург, Германия

Замок Морицбург - загородная резиденция саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенная в городе Морицбург, в 14 км от Дрездена. Замок славится своими украшениями из песчаника и лепниной.

14. Замок Гуаита, Сан-Марино

В хорошую и ясную погоду с башни Гуаита можно разглядеть Италию. Именно это государство окружает со всех сторон Сан-Марино.

15. Замок Лихтенштейн, Германия

Замок Лихтенштейн расположен на скале в Германии. За свою историю его дважды разрушали. Собственное-описательное название в переводе с английского означает «светлый камень». В замке содержится большая коллекция старинного оружия и доспехов.

16. Замок Гохостервитц, Австрия

Замок Гохостервитц - средневековый замок в Каринтии, один из красивейших в Австрии. Замок расположен на доломитовой скале высотой 160 м, к востоку от города Санкт-Файт.

17. Замок Фредериксборг, Дания

Замок фредериксборг - замок в Хиллеред, Дания. Он был построен как королевская резиденция для короля Кристиана IV и в настоящее время известен как музей национальной истории. Дворец расположен на трех маленьких островах посреди озера.