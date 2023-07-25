17 старинных замков со всего мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Старинные замки хранители различных историй и своих тайн.
Замки, как архитектурные сооружения, появились в Средние века и существуют по сей день. И, хотя они строились с вполне серьезными целями, сегодня, благодаря легендам, они кажутся нам сказочными жилищами, которые, меж тем, дают нам связь с прошлым: ведь, благодаря им мы можем познакомиться с историей и узнать множество тайн.
1. Кастильо-де-Кока, Испания
Кастильо-де-Кока - это замок, расположенный в провинции Сеговия, в центральной Испании. Замок, принадлежащий дому Альба, служит туристическим объектом с 1931 года.
2. Замок Мэлахайд, Ирландия
Замок Мэлахайд - расположен недалеко от деревни Мэлахайд, в 14 км к северу от Дублина в Ирландии. Общая площадь замка с прилегающими лесопарковыми насаждениями составляет около 1,1 квадратных километров.
3. Замок Шамбор, Долина Луары, Франция
Король Франции - Франциск I очень любил высокое искусство. После посещения Италии ему очень захотелось построить что-то подобное тем дворцам, которые он там видел, и подарить замок даме своего сердца. Так, согласно одной легенде, в долине Луары появился величественный замок Шамбор.
4. Замок Данробин, Шотландия
Возведен замок примерно в 1401 г., но в 1845 г. известный европейский архитектор сэр Чарльз Барри организовал грандиозную перестройку, превратив это сооружение в роскошный особняк. При этом он использовал шотландский баронский архитектурный стиль.
5. Замок Суинтон-Парк, Йоркшир
В начале своей истории служил замком, а в данный момент один из лучших замков-отелей во всем мире.
6. Замок Болдта, Александрия-Бэй, Нью-Йорк, США
Популярная туристическая достопримечательность. Сооружен в начале 20 в. Спроектировал замок известный американский архитектор немецкого происхождения Джордж Болдт.
7. Шато Пломбис, Франция
Красивый замок 19-го века сейчас является замком-отелем. Недавно замок подвергался обширной реконструкции. Шато Пломбис можно арендовать в течении всего года.
8. Замок спящей красавицы, Франция
Замок спящей красавицы - это структура, которая стоит в центре Диснейленд Парка в Париже. Замок видно из любой части Диснейленда.
9. Замок Хоэнверфен, Австрия
Замок Хоэнверфен находится примерно в 40 км к югу от австрийского города Зальцбург. Замок в окружении Берхтесгаденских Альп и горнуй цепи Тенненгебирг.
10. Замок Кастильо-де-Ла Мота, Испания
Замок Ла Мота или Кастильо-де-Ла Мота - это реконструированная средневековая крепость, расположенная в городе Медина-дель-Кампо, в провинции Вальядолид, Испания. Она называется так благодаря своему расположению на возвышенном холме Мота.
11. Замок Де Хаар, Нидерланды
Замок Де Хаар расположен в провинции Утрехт в Нидерландах. Интерьер замка украшен богатой резьбой по дереву, которая напоминает интерьер Римско-католической церкви.
12. Замок Хэтли, Канада
Хэтли Парк - Национальный Исторический музей расположен в Британской Колумбии. В замке Хэтли проживала семья Джеймса Дансмаера до 1940-го года, а потом замок был продан Канадскому Правительству.
13. Замок Морицбург, Германия
Замок Морицбург - загородная резиденция саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенная в городе Морицбург, в 14 км от Дрездена. Замок славится своими украшениями из песчаника и лепниной.
14. Замок Гуаита, Сан-Марино
В хорошую и ясную погоду с башни Гуаита можно разглядеть Италию. Именно это государство окружает со всех сторон Сан-Марино.
15. Замок Лихтенштейн, Германия
Замок Лихтенштейн расположен на скале в Германии. За свою историю его дважды разрушали. Собственное-описательное название в переводе с английского означает «светлый камень». В замке содержится большая коллекция старинного оружия и доспехов.
16. Замок Гохостервитц, Австрия
Замок Гохостервитц - средневековый замок в Каринтии, один из красивейших в Австрии. Замок расположен на доломитовой скале высотой 160 м, к востоку от города Санкт-Файт.
17. Замок Фредериксборг, Дания
Замок фредериксборг - замок в Хиллеред, Дания. Он был построен как королевская резиденция для короля Кристиана IV и в настоящее время известен как музей национальной истории. Дворец расположен на трех маленьких островах посреди озера.
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