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17 старинных замков со всего мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни


Старинные замки хранители различных историй и своих тайн.

Старинные замки хранители различных историй и своих тайн.

Замки, как архитектурные сооружения, появились в Средние века и существуют по сей день. И, хотя они строились с вполне серьезными целями, сегодня, благодаря легендам, они кажутся нам сказочными жилищами, которые, меж тем, дают нам связь с прошлым: ведь, благодаря им мы можем познакомиться с историей и узнать множество тайн.

1. Кастильо-де-Кока, Испания


Кастильо-де-Кока - это замок, расположенный в провинции Сеговия, в центральной Испании. Замок, принадлежащий дому Альба, служит туристическим объектом с 1931 года.

Кастильо-де-Кока - это замок, расположенный в провинции Сеговия, в центральной Испании. Замок, принадлежащий дому Альба, служит туристическим объектом с 1931 года.

 

2. Замок Мэлахайд, Ирландия


Замок Мэлахайд - расположен недалеко от деревни Мэлахайд, в 14 км к северу от Дублина в Ирландии. Общая площадь замка с прилегающими лесопарковыми насаждениями составляет около 1,1 квадратных километров.

Замок Мэлахайд - расположен недалеко от деревни Мэлахайд, в 14 км к северу от Дублина в Ирландии. Общая площадь замка с прилегающими лесопарковыми насаждениями составляет около 1,1 квадратных километров.

 

3. Замок Шамбор, Долина Луары, Франция


Король Франции - Франциск I очень любил высокое искусство. После посещения Италии ему очень захотелось построить что-то подобное тем дворцам, которые он там видел, и подарить замок даме своего сердца. Так, согласно одной легенде, в долине Луары появился величественный замок Шамбор.

Король Франции - Франциск I очень любил высокое искусство. После посещения Италии ему очень захотелось построить что-то подобное тем дворцам, которые он там видел, и подарить замок даме своего сердца. Так, согласно одной легенде, в долине Луары появился величественный замок Шамбор.

 

4. Замок Данробин, Шотландия


Возведен замок примерно в 1401 г., но в 1845 г. известный европейский архитектор сэр Чарльз Барри организовал грандиозную перестройку, превратив это сооружение в роскошный особняк. При этом он использовал шотландский баронский архитектурный стиль.

Возведен замок примерно в 1401 г., но в 1845 г. известный европейский архитектор сэр Чарльз Барри организовал грандиозную перестройку, превратив это сооружение в роскошный особняк. При этом он использовал шотландский баронский архитектурный стиль.

 

5. Замок Суинтон-Парк, Йоркшир


В начале своей истории служил замком, а в данный момент один из лучших замков-отелей во всем мире.

В начале своей истории служил замком, а в данный момент один из лучших замков-отелей во всем мире.

 

6. Замок Болдта, Александрия-Бэй, Нью-Йорк, США


Популярная туристическая достопримечательность. Сооружен в начале 20 в. Спроектировал замок известный американский архитектор немецкого происхождения Джордж Болдт.

Популярная туристическая достопримечательность. Сооружен в начале 20 в. Спроектировал замок известный американский архитектор немецкого происхождения Джордж Болдт.

 

7. Шато Пломбис, Франция


Красивый замок 19-го века сейчас является замком-отелем. Недавно замок подвергался обширной реконструкции. Шато Пломбис можно арендовать в течении всего года.

Красивый замок 19-го века сейчас является замком-отелем. Недавно замок подвергался обширной реконструкции. Шато Пломбис можно арендовать в течении всего года.

 

8. Замок спящей красавицы, Франция


Замок спящей красавицы - это структура, которая стоит в центре Диснейленд Парка в Париже. Замок видно из любой части Диснейленда.

Замок спящей красавицы - это структура, которая стоит в центре Диснейленд Парка в Париже. Замок видно из любой части Диснейленда.

 

9. Замок Хоэнверфен, Австрия


Замок Хоэнверфен находится примерно в 40 км к югу от австрийского города Зальцбург. Замок в окружении Берхтесгаденских Альп и горнуй цепи Тенненгебирг.

Замок Хоэнверфен находится примерно в 40 км к югу от австрийского города Зальцбург. Замок в окружении Берхтесгаденских Альп и горнуй цепи Тенненгебирг.

 

10. Замок Кастильо-де-Ла Мота, Испания


Замок Ла Мота или Кастильо-де-Ла Мота - это реконструированная средневековая крепость, расположенная в городе Медина-дель-Кампо, в провинции Вальядолид, Испания. Она называется так благодаря своему расположению на возвышенном холме Мота.

Замок Ла Мота или Кастильо-де-Ла Мота - это реконструированная средневековая крепость, расположенная в городе Медина-дель-Кампо, в провинции Вальядолид, Испания. Она называется так благодаря своему расположению на возвышенном холме Мота.

 

11. Замок Де Хаар, Нидерланды


Замок Де Хаар расположен в провинции Утрехт в Нидерландах. Интерьер замка украшен богатой резьбой по дереву, которая напоминает интерьер Римско-католической церкви.

Замок Де Хаар расположен в провинции Утрехт в Нидерландах. Интерьер замка украшен богатой резьбой по дереву, которая напоминает интерьер Римско-католической церкви.

 

12. Замок Хэтли, Канада


Хэтли Парк - Национальный Исторический музей расположен в Британской Колумбии. В замке Хэтли проживала семья Джеймса Дансмаера до 1940-го года, а потом замок был продан Канадскому Правительству.

Хэтли Парк - Национальный Исторический музей расположен в Британской Колумбии. В замке Хэтли проживала семья Джеймса Дансмаера до 1940-го года, а потом замок был продан Канадскому Правительству.

 

13. Замок Морицбург, Германия


Замок Морицбург - загородная резиденция саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенная в городе Морицбург, в 14 км от Дрездена. Замок славится своими украшениями из песчаника и лепниной.

Замок Морицбург - загородная резиденция саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенная в городе Морицбург, в 14 км от Дрездена. Замок славится своими украшениями из песчаника и лепниной.

 

14. Замок Гуаита, Сан-Марино


В хорошую и ясную погоду с башни Гуаита можно разглядеть Италию. Именно это государство окружает со всех сторон Сан-Марино.

В хорошую и ясную погоду с башни Гуаита можно разглядеть Италию. Именно это государство окружает со всех сторон Сан-Марино.

 

15. Замок Лихтенштейн, Германия


Замок Лихтенштейн расположен на скале в Германии. За свою историю его дважды разрушали. Собственное-описательное название в переводе с английского означает «светлый камень». В замке содержится большая коллекция старинного оружия и доспехов.

Замок Лихтенштейн расположен на скале в Германии. За свою историю его дважды разрушали. Собственное-описательное название в переводе с английского означает «светлый камень». В замке содержится большая коллекция старинного оружия и доспехов.

 

16. Замок Гохостервитц, Австрия


Замок Гохостервитц - средневековый замок в Каринтии, один из красивейших в Австрии. Замок расположен на доломитовой скале высотой 160 м, к востоку от города Санкт-Файт.

Замок Гохостервитц - средневековый замок в Каринтии, один из красивейших в Австрии. Замок расположен на доломитовой скале высотой 160 м, к востоку от города Санкт-Файт.

 

17. Замок Фредериксборг, Дания


Замок фредериксборг - замок в Хиллеред, Дания. Он был построен как королевская резиденция для короля Кристиана IV и в настоящее время известен как музей национальной истории. Дворец расположен на трех маленьких островах посреди озера.

Замок фредериксборг - замок в Хиллеред, Дания. Он был построен как королевская резиденция для короля Кристиана IV и в настоящее время известен как музей национальной истории. Дворец расположен на трех маленьких островах посреди озера.

 

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17 старинных замков со всего мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

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17 старинных замков со всего мира, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизниПодписаться на мой Instagram
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