Доспехи для турнира были мощнее боевых: занятные факты о предметах из жизни средневекового рыцаря

Образ рыцаря из Средних веков на протяжении долгого времени был и остаётся одним из самых запоминающихся в мировой культуре. Поэтому нет ничего удивительного в том, что о нём давно сложилось стереотипное и довольно упрощённое понимание. Однако в реальности есть немало интересного об артефактах из повседневности западноевропейского воина в латах, что незаслуженно остаётся как бы за кадром.
1. Родовой герб
Родовая геральдика изначально спасала жизнь рыцаря от так называемого френдли-фаер. /Фото: sites.google.com
Геральдические символы имели огромное значение для рыцарей, несмотря на то, что их функциональность со временем менялась. Так, изначально гербы были лишь опознавательными отметками во время войн, но они же и защищали от дружественного огня и случайно смерти от рук своих же. Позднее, гербы стали ещё и родовым знаком рыцарей-аристократов: герцогов, князей, баронов. К слову, первым массовым гербовым отличием считают кресты - символы христианской веры — которые носили знаменитые «крестоносцы».
2. Доспехи
Доспех был показателем статуса и состоятельности феодала. /Фото: priscilagodoy.com
Обмундирование в виде рыцарских лат носило не только защитный смысл, но и демонстрационный - таким образом феодал показывал свой статус и наличие денег, потому что полный доспех стоил, мягко говоря, немало по тем временам. Интересно также мнение о большой массе защитных элементов: по информации редакции novate.ru, если их было больше десятка, то такие латы могли весить чуть ли не 30 килограмм. Однако говорить, что они ощущались на теле как неподъёмная ноша, нельзя - эта масса грамотно распределялась по частям тела воина, поэтому он мог достаточно легко передвигаться.
3. Обмундирование для рыцарских турниров
Для рыцарского турнира выбирали другой доспех - потяжелее. /Фото: diletant.media
Рыцарский турнир был особым мероприятием в жизни Средневековья, со своими правилами и традициями. Защитное оборудование для него также отличалось от боевого. Оказывается, общий вес турнирного доспеха был большим, чем того, который использовался во время войны. Впрочем, на то была веская причина: рыцари соревновались, в том числе, копьями и шли буквально на таран, разгоняясь на лошадях. Сила удара в доспех была при этом огромной, поэтому и латы должны были быть тяжелее.
4. Оружие
Реконструктор, изображающий рыцаря-лучника (слева) и современная вариация на тему трости-клевца (справа). /Фото: sportishka.com, sv-knife.ru
Традиционным оружием рыцарей Средневековья считаются мечи, копья или топоры. Однако ими всё не заканчивалось: например, лучники среди бронированных всадников тоже были нередкими, хотя это кажется странным из-за металлических доспехов на них. Использовались также и особые предметы, в которых маскировли лишние виды оружия - ярким примером тому является клевец, то есть тросточка с заложенным внутри клинком. К слову, мало кто знает, но и первые типы огнестрельного оружия также замечены именно у рыцарей. Речь идёт о пистолетах, известных как «пуфферы», правда, они появились на излёте рыцарской эпохи и фактически предвосхитили её конец.
5. Средневековый замок
Средневековый замок - это самостоятельный хозяйственный и оборонительный организм. /Фото: naukozavr.info
Многие рыцари, будучи богатыми аристократами, имели собственные замки. И эти архитектурные объекты представляли собой не просто большой крепкий дом, а сложным ансамблем с чётко выраженной защитной функцией. Поэтому их расположение выбиралось в стратегически выгодных для ведения обороны местах - на возвышенностях, рядом с природными преградами - например, водными - или там, где эти преграды можно было устроить рукотворным путём. Кроме того, внутри замка был фактически уменьшенным в масштабе городов с собственной инфраструктурой, объектами народного хозяйства и даже ремесленного производства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии