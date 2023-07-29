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20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

XX век изобилует изобретениями, которые перевернули нашу жизнь: телевидение, компьютер, самолет. Однако среди них есть большое количество странных вещей, которые так и не прижились в массах.

Мы предлагаем взглянуть на 20 странных, необычных и нелепых вещей из прошлого, смотря на которые задаешься вопросом: как ими вообще можно пользоваться?

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

До изобретения водостойкой туши предлагалось носить такие маски, чтобы спасти макияж от непогоды.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Сейчас наши смартфоны позволяют нам слушать музыку, смотреть фильмы, читать новости. А вот в старину для тех, кто хотел всегда быть в курсе событий, были изобретены такие радиошляпы.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Очки дополненной реальности, возможно, начинали свой путь с этих телеочков.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Некоторые вещи в прошлом выглядели настолько нелепо, что люди стеснялись носить их. Например, такие спасательные жилеты, как на этом фото.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Это жутковатое устройство было предназначено для дам, которые хотели обзавестись очаровательными ямочками на щеках.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Таким, по мнению изобретателя, должен был быть велосипед для всей семьи: обязательно со швейной машинкой.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Щетка для спины с зеркалом заднего вида: что может быть удобнее?

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Еще одно приспособление для душа.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Такая доска для серфинга с мотором была, по всей видимости, изобретена для настоящих денди.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Как и эти роликовые коньки.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Это изобретение так и не получило названия: не удалось решить, это ножные велосипеды или ролики с педалями.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Кто же не любит читать лежа? Такие очки позволяли наслаждаться любимой книгой в кровати и не портить зрение.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Еще один девайс для любителей почитать лежа.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Такой необычный мост можно было сложить в чемоданчик и носить с собой. Ну так, на всякий случай.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Это странное изобретение предназначалось для голливудских звезд, чтобы даже после самой удалой вечеринки выглядеть с утра идеально.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Это приспособление, похожее на сумку, было придумано для настоящих фанатов сауны — чтобы всегда была под рукой.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Этот удивительный кейс был придуман в качестве защиты от грабителей: когда преступник хватал дипломат, он нажимал кнопку, которая провоцировала открытие чемоданчика, и все содержимое вываливалось наружу.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Так изобретатель этой незатейливой клетки предлагалhttp://vs-t.ru/chego-my-ne-znali-ob-avtoavariyax-i-aviakatastrofax/ «выгуливать» детей в городских условиях.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Еще одно непривлекательное устройство для детей: по мнению автора, оно должно было сделать прогулки с детьми удобнее.

20 сумасшедших изобретений прошлого, которые ставят нас в тупик

Эта странная вещь вызывает множество вопросов, но тот, кто придумал эту щетку, был уверен, что лысым без нее никак.

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