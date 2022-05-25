10 щемящих фильмов о войне, которые берут за душу

Такое настоящее кино...
Новый российский фильм о Великой Отечественной «28 панфиловцев» ещё не успел выйти на экраны кинотеатров, а вокруг него уже разгорелись страсти. Либеральные журналисты и историки уверяют, что подвиг воинов, который лёг в основу сюжета, - всего лишь вымысел советской пропаганды, но народ не захотел соглашаться с таким мнением, и на съёмки этой картины всем миром было собрано 35 миллионов рублей. Сегодня мы вспоминаем лучшие фильмы о войне снятых в разное время. Это настоящее душевное кино, которое пробирает до слёз.
«Летят журавли», 1957 г.
«Летят журавли». Режиссер: Михаил Константинович Калатозов.
Фильм о поколении, у которого война отобрала молодость, любовь, жизнь. Борис уходит добровольцем на фронт, чтобы паст от вражеской пули. Вероника лишается возлюбленного, родителей, дом. Она теряет себя, выйдя замуж за нелюбимого и подлого Марка. Режиссер отразил все стороны войны: фронт, бомбежки городов, эвакуацию. Показал боль утраты. Но дал веру в лучшее послевоенное будущее. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Такого триумфа на кинофестивале не знал ни один советский фильм.
«Белорусский вокзал», 1970 г.
«Белорусский вокзал». Режиссер: Андрей Сергеевич Смирнов
Эта картина — история бывших фронтовиков. Даже через 20 лет после победы, они сохранили боевое братство. 4 ветеранов в Москве собрал грустный повод — смерть однополчанина. После похорон они отправляются в путешествие по столице. Герои попадают в различные ситуации и встречаются с современными реалиями, когда у молодежи нет цели в жизни, а нравственные понятия размыты. Но фронтовики и сейчас готовы жертвовать собой ради идеи.
«Иди и смотри», 1985 г.
«Иди и смотри». Режиссер: Элем Германович Климов
Вряд ли среди фильмов военной тематики найдется более страшная картина, обличившая зверства фашизма. 145 минут зритель наблюдает за жизнью оккупированной белоруской деревни глазами местного подростка. За считанные дни ему суждено превратиться из мальчика в старца. В отличие от десятков советских военных картин, фильм не пропитан духом героизма и патриотизма. Он выворачивает всю боль, грязь и ненависть войны. Прежде, чем показывать эту картину детям, стоит подготовить их и быть рядом во время просмотра.
«Враг у ворот», 2001 г
«Враг у ворот». Режиссер: Жан-Жак Анно
Голливуд не раз брался за экранизацию Великой отечественной войны на территории СССР. В 90% случаев эти попытки выглядят до смешного недостоверными. «Враг у ворот» — исключение. Картина, построенная на реальных событиях, рассказывает о подвиге снайпера Василия Зайцева во время Сталинградской битвы. Он отправил на тот свет несколько сотен захватчиков. В фильме показана его схватка с «суперснайпером» СС, которая разворачивается на фоне самого масштабного сражения ВОВ.
«Мы из будущего», 2004 г.
«Мы из будущего». Режиссер: Андрей Игоревич Малюков
Создателям этого фильма удалось объединить 2 времени: военное и нынешнее. По сценарию герои — черные археологи — попадают из 21 века прямиком в окопы 1942 года. Теперь им придется защищать Родину, бежать из лап НКВД и искать путь домой. По словам режиссера, он хотел показать связь времен и поколений. Судя по популярности фильма, это ему удалось.
«Черная книга», 2006 г.
«Черная книга». Режиссер: Федерико Альварес
Эта картина не претендует на достоверность описанных событий. Зато сценаристы поработали над захватывающим сюжетом. Семья молодой еврейки Рахиль гибнет от рук нацистов. Поклявшись отыскать убийцу и отомстить, девушка вступает в ряды Сопротивления. С их помощью она становится певичкой в штабе СС. Среди немцев Рахиль находит своего обидчика. Но здесь она находит и свою любовь. Свершится ли месть? Сможет ли большое чувство сделать человеком жестокого фашиста? И как спастись маленькой женщине в жерновах большой войны?
«Мальчик в полосатой пижаме», 2008 г.
«Мальчик в полосатой пижаме». Режиссер: Марк Херман
В центре сюжета — дружба двух восьмилетних мальчиков. Они разговаривают, играют в шашки, но между ними натянута колючая проволока. Ведь один из них — сын коменданта концлагеря, а второй — его узник. Из труб, возвышающихся над лагерем, идет черный дым. И пока Бруно не догадывается, что его друг в полосатой пижаме может стать этим дымом. Фильм о том, как рушатся иллюзии, и человек впервые сталкивается со злом. И только он сам решает, пускать ли тьму в свое сердце.
«Туман», 2010 г.
«Туман». Режиссеры: Артём Аксененко, Иван Шурховецкий
Еще один современный фильм о перемещении во времени. Но, на этот раз из 21 века в прошлое попадают солдаты срочной службы. Оказывавшись в 1941 году, герои уверенны, что случайно попали на съемочную площадку исторического фильма. На самом деле они угодили в плен к немцам. Но самое страшное, что в руках у солдат 21 века — автомат Калашникова — оружие, которое способно перевернуть ход войны. В отличие от «Мы из будущего», в фильме больше реальности и меньше романтизма.
«Ярость», 2014 г.
«Ярость». Режиссер: Дэвид Эйер
Кинематографисты Великобритании чутко среагировали на повышенный интерес к танковым сражениям времен второй мировой, благодаря игре «World of Tanks». И сняли фильм об экипаже боевого танка, воюющем против фашистов. На главную роль позвали Бреда Пита. И не прогадали. История об экипаже под командованием «Боевого папаши» была одобрена и зрителями, и критиками, и жюри фестивалей. По сюжету в слаженную команду танкистов попадает новобранец Норман. Он не видел ужасов войны и не может даже выстрелить во врага. Но именно ему суждено уничтожить сотни фашистов и дождаться своих в горящем танке.
«Битва за Севастополь», 2015 г.
«Битва за Севастополь». Режиссер: Сергей Евгеньевич Мокрицкий
Экранизация жизни и подвига Героя Советского Союза Людмилы Павличенко. Хрупкая киевлянка в первые дни войны уходит на фронт. Став снайпером, Люда убила более 300 фашистов. А, посетив США, девушка повлияла на открытие второго фронта, ускорив победу над Германией. Вот только за успехи на фронте ей пришлось заплатить счастьем в личной жизни. Хороший фильм о подвиге, самопожертвовании, патриотизме и силе духа.
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