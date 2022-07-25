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Чем в древности лечились наши предки

Реклама настолько промыла нам мозги, что при любом недомогании люди сразу бегут в аптеку. Читали ли вы содержание дорогих препаратов? Большая часть из них (речь, конечно не идет о специализированных лекарствах) содержит экстракты трав и растений. Кроме того, привычка к антибиотикам приводит к появлению супербактерий, устойчивых к аптечным препаратам.

Попробуйте лучше использовать средства, которыми лечились еще наши предки — действенно и дешево одновременно.

Чем в древности лечились наши предки

Чеснок


Чеснок в больших количествах убивает не только вампиров, но и целую кучу вредоносных бактерий. Причем еще до того, как они успели нанести вред организму. В нем содержится аллицин, уничтожающий опасные микроорганизмы.

Чем в древности лечились наши предки

Мед


Мед обладает антибактериальными, противовоспалительными и антисептическими свойствами. Стоит вообще отказаться от сахара и заменить его медом — он способствует улучшению функций печени и очищает кровь от токсинов.

Чем в древности лечились наши предки

Яблочный уксус


Один из лучших природных антисептиков. Особенно полезно принимать яблочный уксус любителям жирной и сладкой пищи: это средство способно значительно снизить уровень холестерина в крови.

Чем в древности лечились наши предки

Куркума


В сочетании с медом куркума становится просто идеальным антибактериальным средством. Попробуйте добавлять эту пряность в свой ежедневный рацион и болезней станет ощутимо меньше.


Чем в древности лечились наши предки

Семена грейпфрута


Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, экстракт из семян грейпфрута содержит огромное количество антиоксидантов, которые способствуют укреплению иммунной системы.

Чем в древности лечились наши предки

Орегано


Орегано поможет тем, кто давно мечтал похудеть. В приправе содержится карвакрол, эффективно справляющийся с большей частью инфекций пищеварительного тракта.

Чем в древности лечились наши предки

Капуста


Всего двести граммов капусты содержит 75% дневной нормы витамина С. Клетчатка способствует сбросу веса, а сера борется с инфекционными заболеваниями.

Чем в древности лечились наши предки

Кокосовое масло


Сейчас кокосовое масло можно купить в любом супермаркете. Оно стабилизирует работу иммунной системы, поддерживает уровень холестерина в крови и даже повышает кровообращение мозга.

Чем в древности лечились наши предки

Кисломолочные продукты


Не нужно торопиться в аптеку, если у вас постоянное несварение. Просто примите за правило выпивать по утрам стакан кефира — неделя подобной практики и все наладится само собой.

Чем в древности лечились наши предки

Коллоидное серебро


В больших количествах серебро превращается в организме в токсины, однако изредка, для профилактики, принимать его стоит — в качестве очень действенного антибиотика.

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