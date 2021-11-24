15 полезностей, которые помогут всем родителям в присмотре за малышами

Появление малыша означает, что жизнь уже не будет прежней. В доме появляется множество всевозможных гаджетов, позволяющих облегчить будни новоиспеченных родителей. Эти 15 вещиц пригодятся по уходу за детьми.
1. Портативный коврик
Коврик для смены подгузников. | Фото: Digital Trends, Fishpond.pt.
Где бы вы с малышом не находились, вам понадобится место для смены подгузников. Оно обязательно должно быть чистым и комфортным. Для таких целей прекрасно подойдет портативный коврик, который фиксирует руки ребенка, а после смены подгузников складывается до размеров маленькой сумочки.
2. Банный коврик
Коврик для купания. | Фото: Archiwum Allegro, Minimax.md.
Яркий коврик для ванны, оборудованный датчиком температуры, предотвратит скольжение и позволит выставить максимально комфортную температуру для вашего малыша.
3. Коляска, которая ездит сама
Коляска с электродвигателем. | Фото: Pushchair Expert.
Эта довольно простенькая, на первый взгляд, коляска оборудована электродвигателем, который позволяет ей катиться без всяких на то усилий со стороны взрослых. По информации Novate.ru, все что нужно для запуска коляски - нажать на кнопку, задать маршрут и скорость, а дальше только держаться за ручку, маневрируя по дороге.
4. Браслет безопасности
Браслет безопасности. | Фото: Nordnorsk Debatt.
Браслет Beluvv позволит всегда знать, где ваш ребенок, даже если его нет в вашем поле зрения. Устройство можно запрограммировать так, чтобы в случае выхода ребенка за установленные границы родителям тут же пришло уведомление с его координатами. По мнению Novate.ru, такой браслет станет бесценным помощником для тех, чьи дети самостоятельно добираются в школу, гуляют без присмотра во дворе или просто не любят сидеть на месте.
5. Спальное место
Мобильное спальное место | Фото: Smilo.
Компактное спальное место с ортопедическим «дышащим» матрасом, способным распределять температуру, жесткими бортиками и несколькими карманами. Благодаря компактным размерам кроватку можно брать с собой в любую поездку, в собственную постель или на прогулку.
6. Крутящаяся тарелка
Тарелка-неваляшка. | Фото: WarehouseDiggers.
Яркая тарелка, способная вращаться вокруг оси, что делает высыпание еды практически невозможным. Чудная вещица для тех, чьи дети не отличаются хорошим аппетитом.
7. Игрушка с «памятью»
Игрушка для кормления. | Фото: Pinterest.
Необыкновенная игрушка, которую стоит класть на грудь в процессе кормления, а потом держать в кроватке ребенка. Игрушка сделана из специального «запоминающего» материала, который впитывает материнский запах и создает ощущение присутствия мамы, даже когда ее нет рядом.
8. Ограничитель для ванны
Бортик в ванной. | Фото: Вгору.
Современным родителям уже не нужна детская ванночка. Достаточно обзавестись специальным бортиком, который уменьшит ванну до необходимых размеров.
9. Дорожный гамак
Детский дорожный гамак. | Фото: Vietnam Airlines.
Удобный гамак, который крепится к спинке сидения напротив, и делает путешествия с ребенком намного комфортнее.
10. Столовый коврик
Портативный коврик для кормления. | Фото: julesetjuliette.be.
Портативный коврик, сделанный из яркого силикона, плотно прилегает к столу и позволяет накормить ребенка без традиционных тарелок.
11. Соска-градусник
Соска с термометром. | Фото: Genial.guru.
Нет ничего хуже болезней, которые так и липнут к маленькому человечку в первые года его жизни. Чтобы ничего не пропустить и вовремя перестраховаться, используйте соску с термометром. Уже через 3 минуты градусник покажет точную температуру тела малыша.
12. Модульная мебель
Многофункциональная детская мебель. | Фото: STENA.ee.
Современные родители любят стильные и функциональные вещи. Такими, как этот набор модульной мебели, который можно использовать в самых разных целях.
13. Автокресло
«Умное» автокресло. | Фото: Galerija.
Детское автокресло от компании Evenflo является одной из самых безопасных разработок в этой сфере. Кресло оборудовано встроенными датчиками, напоминающими о том, что ремни не пристегнуты, а также приемником, который синхронизируется с работой двигателя авто и оповещает о необходимости отстегнуть кресло в случае остановки.
14. Слюнявчик с карманом
Слюнявчик. | Фото: oxototph.com.
Благодаря неуклюжим жестам малыша, после обеда все поверхности вокруг ребенка пестрят остатками пищи. Справиться с проблемой поможет специальный слюнявчик с карманом, в который будет стекать все то, что не попало в рот.
15. Яркая тарелка
Интерактивная тарелка. | Фото: Yousense.info.
Оригинальная тарелка, которая представляет собой круг из картона, украшенный ярким рисунком, и крышки из безопасного пластика. Преимущество такой тарелки в том, что картонную основу с картинкой можно менять хоть каждый день.
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