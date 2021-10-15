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Кракен: реальный ужас из глубин

Рыбаки всегда любили рассказывать истории о морских чудовищах. Гигантские монстры, нападающие на корабли из темных глубин, утягивающие моряков на дно, акулы размером с дома — где тут правда, где вымысел? На самом деле, истины в матросских байках довольно много. По крайней мере, уж точно реален ужасный кракен.

Кракен: реальный ужас из глубин

Гигантские кальмары остаются одними из самых загадочных существ нашей планеты. На берег, время от времени, выбрасывает действительно монструозных созданий: в 1639 году на песок английского Дувра выкинуло кальмара длиной в 37 метров.

Кракен: реальный ужас из глубин

В естественной среде обитания гигантского кальмара удалось сфотографировать только в 2004 году. Вид Architeuthis dux, атлантический гигантский кальмар, вполне мог бы быть тем самым ужасным Кракеном, сгубившим столько жизней.

Кракен: реальный ужас из глубин

С момента открытия этого вида, люди гадали о его максимальных размерах. Наши последние исследования показали действительно пугающие результаты: под водой живут настоящие монстры. — доктор Крис Пэкстон, Университет Сент-Эндрюс

Кракен: реальный ужас из глубин

Анализ Architeuthis dux, проведенный группой ученых из Шотландии, включал в себя не только научные работы, но и различные средневековые истории о нападении кальмаров на корабли. Кроме того, были исследованы останки, найденные в желудках кашалотов — естественных врагов этого вида.



Кракен: реальный ужас из глубин

На данный момент самый большой замеченный кальмар встретился военному траулеру у Мальдивских островов. Этот монстр достигал в длину целых 53 метров. По счастью, судно нисколько не заинтересовало Кракена, проследовавшего по своим делам.

Кракен: реальный ужас из глубин

Согласно работам доктора Пакстона, средний размер гигантского кальмара — около двадцати метров. Вполне достаточная длина, чтобы испугать кого угодно.

Кракен: реальный ужас из глубин

Непонятно, каким образом кашалоты умудряются нападать на такого огромного противника. Но найденные в их желудках остатки красноречиво свидетельствуют о постоянной межвидовой войне.

Кракен: реальный ужас из глубин

По счастью, в последние несколько сотен лет гигантские кальмары не нападали на корабли. Можно только предположить, какой ужас испытывали средневековые моряки, повстречав такого монстра в открытом океане.

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