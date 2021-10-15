Кракен: реальный ужас из глубин

Рыбаки всегда любили рассказывать истории о морских чудовищах. Гигантские монстры, нападающие на корабли из темных глубин, утягивающие моряков на дно, акулы размером с дома — где тут правда, где вымысел? На самом деле, истины в матросских байках довольно много. По крайней мере, уж точно реален ужасный кракен.







Гигантские кальмары остаются одними из самых загадочных существ нашей планеты. На берег, время от времени, выбрасывает действительно монструозных созданий: в 1639 году на песок английского Дувра выкинуло кальмара длиной в 37 метров.







В естественной среде обитания гигантского кальмара удалось сфотографировать только в 2004 году. Вид Architeuthis dux, атлантический гигантский кальмар, вполне мог бы быть тем самым ужасным Кракеном, сгубившим столько жизней.







С момента открытия этого вида, люди гадали о его максимальных размерах. Наши последние исследования показали действительно пугающие результаты: под водой живут настоящие монстры. — доктор Крис Пэкстон, Университет Сент-Эндрюс







Анализ Architeuthis dux, проведенный группой ученых из Шотландии, включал в себя не только научные работы, но и различные средневековые истории о нападении кальмаров на корабли. Кроме того, были исследованы останки, найденные в желудках кашалотов — естественных врагов этого вида.

На данный момент самый большой замеченный кальмар встретился военному траулеру у Мальдивских островов. Этот монстр достигал в длину целых 53 метров. По счастью, судно нисколько не заинтересовало Кракена, проследовавшего по своим делам.Согласно работам доктора Пакстона, средний размер гигантского кальмара — около двадцати метров. Вполне достаточная длина, чтобы испугать кого угодно.Непонятно, каким образом кашалоты умудряются нападать на такого огромного противника. Но найденные в их желудках остатки красноречиво свидетельствуют о постоянной межвидовой войне.По счастью, в последние несколько сотен лет гигантские кальмары не нападали на корабли. Можно только предположить, какой ужас испытывали средневековые моряки , повстречав такого монстра в открытом океане.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)