8 запретов для микроволновой печи, которые помогут сохранить и продукты, и кухню

Правила пользования микроволновкой.

Никаких металлов!

Красиво, но не для микроволновки!

Посуда с рисунком - табу

Посуда с рисунком - табу.

Нет герметичности!

И не забудьте открыть клапан...

Кисломолочные продукты

Кефиру и йогурту не место в микроволновке.

Пищевая плёнка или фольга?

И не забудьте снять пищевую плётку!

Курица и грибы – не лучший выбор для микроволновки

Вкусно, но не полезно.

Берегите мёд!

Берегите мёд!

Взрыв гарантирован!

Яйца как табу.