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5 малоизвестных достопримечательностей Египта, не имеющих отношения к пирамидам.


Храм в Ком Омбо и другие достопримечательности Египта.

Храм в Ком Омбо и другие достопримечательности Египта.

 

Египет имеет невероятно богатую и древнюю историю. И большинство туристов стремятся увидеть пирамиды и Сфинкса, на самом деле в стране фараонов есть множество потрясающих достопримечательностей, не имеющих отношения к пирамидам. В нашем обзоре мы решили разрушить стереотипы и рассказать, что действительно стоит посмотреть в Египете.

1. Самый большой обелиск в мире


Забросили из-за трещин в граните.

Забросили из-за трещин в граните.

 

Как следует из названия, строительство этого обелиска не было закончено. Его начали вырезать прямо в скале, но по какой - то причине (скорее всего, из-за трещин в граните) забросили. Спустя тысячелетия (обелиск относят к 16-13 векам до нашей эры) он по-прежнему лежит на боку в асуанской каменоломне. А ведь, если бы его закончили, то это бы стал самым большим обелиском в мире (его высота — 42 метра, а вес более 1200 тонн).
Асуанская каменоломня.

Асуанская каменоломня.

 

Благодаря этому историческому памятнику современные ученые получили много информации о древних методах обработки камня египтянами.

2. Храм в городе Ком Омбо


Храм Ком Омбо.

Храм Ком Омбо.

 

Возраст этого храма, построенного в городе Ком Омбо (ранее он назвался Нубет), составляет около 2000 лет — по древнеегипетским меркам он является относительно молодым.
Тем не менее, он выделяется благодаря своему уникальному двойному назначению. Большинство египетских храмов посвящены одному божеству, тогда как этот посвящен двум богам: северное крыло храма — сокологоловому богу Гору, а южное крыло предназначалось для поклонения Себеку, богу с крокодильей головой.
Мумифицированные крокодилы.

Мумифицированные крокодилы.

 

Что примечательно, стороны храма совершенно симметричны вдоль его главной оси. Хотя за 2000 лет землетрясения и разливы Нила сделали свою черную работу, в храме было найдено множество интересных артефактов, в том числе 300 мумифицированных крокодилов.

3. Пограничные стелы Амарна


Границы города отмечены стелами.

Границы города отмечены стелами.

 

Одним из самых противоречивых периодов в истории древнего Египта стало правление Эхнатона. Он отверг культ старых богов и установил монотеистическую религию почитания бога солнца Атона. Он даже построил новый город под названием Амарна, посвященный богу солнца. Внешние границы города были отмечены стелами, на которых было указано, что в Амарне поклоняются Атону.
Амарна лежит в руинах.

Амарна лежит в руинах.

 

Тем не менее, религиозная революция Эхнатона не увенчалась успехом. Люди вернулись к своим старым верованиям после смерти фараона и попытались забыть о нем в истории. Амарна сейчас лежит в руинах, но 16 стел возрастом 3400 лет, которые когда-то окружали город, все еще стоят.

4. Статуя Меритамон


Дочь Рамзеса Нефертари.

Дочь Рамзеса Нефертари.

 

Рамзес Великий заработал свое прозвище благодаря своему успешному и чрезвычайно долгому правлению в 1279 и 1213 г.г. до н.э. Он правил достаточно долго, чтобы пережить своих жен и стал известен тем, что вступал в брак со своими дочерьми. Именно так обстоит дело с Меритамон. Дочь Рамзеса и его любимой жены Нефертари стала великой царицей после смерти ее матери.
Статуя в храме Мина в городе Ахмим.

Статуя в храме Мина в городе Ахмим.

 

Став супругой фараона, Меритамон заняла довольно видное место в обществе. В ее честь была возведена статуя в храме Мина в городе Ахмим.

5. Храм Хатхор в Дендере


Храмовый комплекс Дендере.

Храмовый комплекс Дендере.

 

Храмовый комплекс Дендере примечателен тем, что он очень хорошо сохранился и его практически не затронули черные копатели и археологи.
Храм богине Хатхор.

Храм богине Хатхор.

 

Главной достопримечательностью комплекса является храм, посвященный богине Хатхор. Первоначально он был построен в течение периода правления Птолемеев, но позже в храм внесли несколько дополнений римляне.

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5 малоизвестных достопримечательностей Египта, не имеющих отношения к пирамидам.

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5 малоизвестных достопримечательностей Египта, не имеющих отношения к пирамидам.Подписаться на мой Instagram
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