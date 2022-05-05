5 малоизвестных достопримечательностей Египта, не имеющих отношения к пирамидам.

Храм в Ком Омбо и другие достопримечательности Египта.

1. Самый большой обелиск в мире

Забросили из-за трещин в граните.

Асуанская каменоломня.

2. Храм в городе Ком Омбо

Храм Ком Омбо.

Мумифицированные крокодилы.

3. Пограничные стелы Амарна

Границы города отмечены стелами.

Амарна лежит в руинах.

4. Статуя Меритамон

Дочь Рамзеса Нефертари.

Статуя в храме Мина в городе Ахмим.

5. Храм Хатхор в Дендере

Храмовый комплекс Дендере.

Храм богине Хатхор.