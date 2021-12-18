Российский дизайнер представил, как выглядели бы известные бренды в СССР

Каллиграфист Михаил Левченко из Санкт-Петербурга опубликовал презентацию логотипов всемирно известных брендов, изображенных в стиле искусства эпохи СССР.



Для проекта USSR-styled Modern Brands Левченко представил бренды компаний Apple, Chanel, Mercedes и McDonald’s так, как бы они выглядели в Советском Союзе.











































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