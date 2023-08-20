3 надежных рамных внедорожника, которые оснащены моторами-миллионниками

Далеко не каждый автомобилист решится на покупку внедорожника уже хотя бы потому, что многим такая машина банально не нужна. Однако, несмотря на это, достаточно сложно отыскать человека, которому внедорожники были бы не симпатичны. Увы, далеко не каждый полноприводной «монстр» может похвастаться еще и высокой надежностью. По-настоящему «неубиваемых» автомобилей немного. Вот несколько моделей, которые бьют все мыслимые и немыслимые рекорды.
1. Dodge Durango
Не слишком известная модель. |Фото: carbuzz.com.
Среднеразмерный спортивный внедорожник, история которого началась еще в 1998 году. Машина пережила три поколения. Данный автомобиль имеет много общего с Dodge Dakota и Dodge Ram. Наиболее удачным было второе поколение, которое выпускалось с 2003 по 2009 год. Автомобиль сочетает в себе агрессивную внешность и высокую надежность. В движение модель приводится невероятно удачным двигателем – 5.7-литровым Hemi V8 с отдачей 335 л.с. При должном уходе мотор без проблем прослужит 1 млн км пробега. Работает силовая установка в купе с 5-ступенчатой АКПП. Имеется полный привод, понижающая передача и блокировка. Отдельно стоит похвалить просторный салон. Купить автомобиль можно за 700 тысяч рублей.
2. Toyota Land Cruiser 80
Старая-добрая 80-ая модель. |Фото: matador.tech.
«Восьмидесятый» Land Cruiser до сих пор считается одной из самых надежных машин в мире, причем касается это не только двигателя, но и большинства других компонентов автомобиля. История модели началась в 1990 году. Выпускали «восьмидесятку» вплоть 1997 года. Кстати, в свое время 80-ый «подкупал» не только неплохим оснащением, но и достаточно сильным и современным дизайном. Машины комплектовались 4.2-литровым атмосферным агрегатом с производительностью 202 л.с. Даже сегодня эти машины ценятся на вторичном рынке, хотя нужно понимать, что все Land Cruiser 80 уже далеко «не первой свежести». Хотя годы свое берут, машины в хорошем состоянии будут стоить от 1 до 1.5 млн рублей.
3. Toyota Land Cruiser 100
До сих пор в почете. |Фото: pinterest.com.
Сложно отыскать на карте мира страну, где не знают и не любят Toyota Land Cruiser 100. Культовая модель выпускалась с 1998 вплоть до 2007 года. За это время автомобиль пережил два рестайлинга. С самого начала «сотка» оказалась настолько удачной, что в первые несколько лет за ней натурально выстраивались очереди из покупателей! На сегодняшний день машина «старовата». Однако, есть одна штука, которая заставляет простить Land Cruiser все. Речь идет о двигателе-миллионнике 1HD-FTE с рабочим объемом 4.2 литра и отдачей 202 лошадиные силы. Стоит также отметить, что для своего времени «сотка» имела весьма солидное оснащение. Приятно радует и вместительность салона/багажника. В зависимости от комплектации на вторичном рынке 100-ые отдают за суммы от 500 тысяч до 2.5 млн рублей.
Хорошая машина до сих пор. |Фото: overlandkitted.com.
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