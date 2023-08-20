3 надежных рамных внедорожника, которые оснащены моторами-миллионниками

1. Dodge Durango

Не слишком известная модель. |Фото: carbuzz.com.

2. Toyota Land Cruiser 80







Старая-добрая 80-ая модель. |Фото: matador.tech.

3. Toyota Land Cruiser 100

До сих пор в почете. |Фото: pinterest.com.

Хорошая машина до сих пор. |Фото: overlandkitted.com.