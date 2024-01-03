10 самых горячих мест на Земле

Аномальная жара этого лета переносилась тяжело даже на море. Раскаленный асфальт больших городов превращал поездку к работе в настоящее испытание — но это все игрушки, по сравнению с некоторыми на самом деле жаркими местами планеты. Изучением колебания максимальных температур занимаются сейчас целых два спутника NASA, оснащенные спектрорадиометрами MODIS: в этом году они представили свой топ местечек, каждое из которых вполне можно считать настоящим филиалом ада на Земле.









Даллол

Кубер-Педи

Эль-Азизия

Вади Халфа

Тират Цви

Тимбукту

Гадамес

Кебили

Флемин Маунтин

Пустоши