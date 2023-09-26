10 заблуждений о водке, которые многие продолжают воспринимать за истину

Казалось бы, что при такой долгой истории и нестихающей популярности водки о ней будут знать буквально всё. Однако в реальности это не совсем так: и о ней в обществе бытует немало недостоверных фактов, в которые многие по-прежнему верят. Самое интересное, что среди них есть те, которые давно опровергли, но на их популярность среди обывателей это почему-то никак не повлияло. Вашему вниманию «десятка» заблуждений о водке, которые многие продолжают воспринимать за истину.
1. Замерзает только поддельная водка
Хорошая водка тоже замерзает, просто под определённой температурой. /Фото: newsib.net
Довольно распространённое заблуждение, причём оно популярно в тех регионах, где не так уж и холодно. И ведь, казалось бы, действительно, даже в морозильной камере в квартире или доме водка и вправду не замерзает. Но на самом деле так происходит только потому, что в них температура практически никогда не бывает ниже -25 градусов, а именно таковым является порог замерзания «беленькой».
2. Россия - бесспорный рекордсмен по употреблению водки
И всё-таки, в других странах её пьют больше. /Фото: alcomarket.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что доподлинно измерить количество выпиваемого попросту нереально - никто не сумеет охватить такие масштабы, поэтому с абсолютной уверенностью опровергнуть этот миф не получится. Но если опираться на имеющиеся данные, то по потреблению алкоголя на душу населения Россия находится даже не в пятёрке: по информации редакции Novate.ru, в одних рейтингах она оказывается на 7 месте, в других - вообще на 16-м. Но и лидеры в этих топах меняются - то Литва, то Молдавия, а вот последующие строчки занимают обычно Австрия и Чехия. К слову, причиной неуклонного роста потребления водки в других странах не связано с привычным для нас «чистым» её распитием: просто водка активно используется в коктейлях.
Занимательный факт: более того, согласно официальной статистике, объёмы продаж водки в России с 2007 года постоянно снижались - население делало выбор в пользу менее крепкого алкоголя. И только в прошлом году впервые наметился обратный процесс, когда потребление водки по стране выросло на 2%.
3. Водка помогает во время приступов радикулита
Водка в этом случае не станет эффективнее аптечных лекарств. /Фото: health.telegraf.com.ua
Вариантов применения водки в народной медицине просто не счесть, и лечение приступов радикулита - одно из самых распространённых его проявлений. Само собой, нужно сделать оговорку: вреда от использования водочных компрессов в принципе не будет, даже больше - горячительный напиток действительно способен немного активизировать кровообращение в месте прикладывания. Но эффективность этого способа в наши дни не идёт ни в какое сравнение с современными лекарственными препаратами аналогичного действия: это лет пятьдесят мази если и были, то не были столь эффективными, и водкой их заменяли часто, а теперь фармацевтика шагнула вперёд так сильно, что водочный компресс не выдерживает никакой конкуренции с его продуктами.
4. Водка лечит отек легкого
Вот так отёк лёгкий точно не вылечить. /Фото: svadba1000.ru
На самом деле, вполне реально представить, откуда взялся этот необычный, но неэффективный способ лечения отёка лёгких: в больницах же спиртовыми ингаляциями действительно помогают. Но в народе медицинскую процедуру трактуют, мягко говоря, неправильно: если дышать тяжело, то стремятся опрокинуть стакан внутрь. Проблема в том, что в реальности это попросту не сработает. Ведь врачи в больнице дают больному с отеком легких дышать парами спирта как раз потому, что при отеке легких в первую очередь необходимо удалить из дыхательных путей слизь и пену, а за счёт вдыхания паров этилового спирта, как эффективного противопенного средства, это получится. Но если выпить спирт или водку, то никакого положительного воздействия не произойдёт.
5. Столовой ложкой водки перед едой можно лечить гастрит и язву
Глотком водки перед обедом язва не лечится. /Фото: riamo.ru
Зачастую те, кто верит в подобное чудодейственное влияние водки на организм приводят в его пользу сразу два аргумента: первый - водка прижжёт язву, если она уже есть, второй — она убивает вредные бактерии, не давая язве или гастриту развиться. Тем более, что иногда врачи действительно язвенникам в фазе ремиссии могут разрешить пить водку, правда, точно не в качестве полезного для их ЖКТ продукта. В этом отношении необходимо понимать, что на сегодняшний день ни одно исследование не сумело клинически подтвердить ни положительное, ни какое-либо воздействие водки на язву желудка и 12-перстной кишки.
Это важно: всё-таки водка - это далеко не самый безобидный напиток, поэтому при любых отклонениях в работе желудка или других внутренних органов о возможности её употребления необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
6. Русская водка - эталон напитка
Не всё так просто с популярностью нашей водки. /Фото: agroinvestor.ru
При уровне популярности водки в отечественной культуре кажется, что иначе и быть не может. Тем более, что и иностранцы нередко аналогично считают. Вот только в отношении профессиональных дегустаторов всё не так однозначно: в рамках международных алкогольных конкурсов предпочтение частенько отдают водкам из других государств. Наиболее недавний пример - это конкурс IWSC (The International Wine & Spirit Competition), прошедший в 2021 году, где, по данным редакции Novate.ru, российский продукт занял лишь шестое место, а вот первенство было отдано водке исландско-шотландского производства, после которой шли конкурсанты из Шотландии, Великобритании, Словакии и Польши. То есть, как бы мы русскую водку не считали настоящим эталоном, в реальности, как и со всем остальным - это дело вкуса.
7. Водка способна продезинфицировать всё, что угодно
Замена дезинфектора водкой равноценной не является. /Фото: sibkray.ru
Ещё один очень популярный народный метод применения водки – это дезинфекция с её помощью чего-угодно. Но, как и в случае с лечением радикулита, эффективность такого способа в современных реалиях стоит под большим вопросом. Ведь если бы водка и вправду была такой действенной, то и медики бы не тратили во время своей работы чистый спирт, и обыватели во время недавней пандемии не гонялись бы за дезинфекторами с минимум 70% содержания последнего. Справедливости ради, стоит уточнить, что сорокаградусная какую-то часть бактерий действительно способна уничтожить, но обращаться к ней стоит только в том случае, если вообще больше ничего другого, кроме воды, под рукой не оказалось, а в других условиях лучше обратиться к более эффективным средствам.
8. Водка — это напиток, который не может вызвать аллергию
Аллергикам стоит быть аккуратными с водкой. /Фото: 1000.menu
В принципе, для большинства аллергиков водка, может быть, и не станет причиной очередного приступа болезни. Однако тем, у кого повышенная чувствительность или аллергия на глютен, задуматься точно стоит. Всё дело в том, что на отечественных просторах зачастую этот горячительный напиток изготовляют либо чисто из зерновых спиртов, либо из смеси картофельных и зерновых спиртов. Соответственно, так запросто может присутствовать остаток от ржи, к примеру. И если в вкус и запах этого не распознает, то организм аллергика вполне может. К слову, считается, что действительно гипоаллергенной является либо чисто картофельная водка, но у нас такая не производится, либо текила.
9. Водка помогает от радиационного облучения
Скорее, байка, чем реальный факт. /Фото: comandir.com
Огромная популярность этого заблуждения была обеспечена печальными событиями катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Оттуда же появились легенды, что ликвидаторы пили водку чуть ли не ящиками, чтобы спастись от радиации. Да только очевидцы опровергают этот миф, тем более, что кому бы пришло в голову позволить напиваться людям, которые должны быть максимально собранными, ликвидируя последствия крупнейшей техногенной катастрофы. Само собой, есть ещё практика выдачи красного вина экипажам атомных подлодок, но и это не помогает от радиации напрямую. Действительно, алкоголь способствует борьбе организма со свободными радикалами и антиоксидантами, так что польза от такого метода всё-таки есть, но вот от лучевой болезни никакая водка, увы, не спасёт.
Надо знать: врачи вообще указывают на то, что этиловый спирт при распаде в организме, выделяет уксусный альдегид, который только блокирует работу почек, лишь препятствуя выведению вредных веществ, так что стоит сто раз подумать, прежде чем лечиться подобным методом от токсинов и уж тем более радиации.
10. Водка — самый чистый, а оттого самый полезный алкоголь
Чистота - залог здоровья, но это точно не про водку. /Фото: depositphotos.com
Справедливости ради, следует уточнить, что это утверждение заблуждением является ровно наполовину. Водка действительно является самым чистым вариантом среди алкогольных напитков. Однако это же делает его и одним из самых вредных: этанол является токсичным веществом, продукты его распада — аналогично. А вот с другими, не настолько чистыми алкогольными напитками всё интереснее, там присутствуют сивушные масла в достаточном количестве, чтобы этанол усваивался в организме медленнее и хуже. Вот поэтому и опьянение от них наступает более постепенно, и алкоголя в кровь всасывается меньше.
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