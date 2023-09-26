10 заблуждений о водке, которые многие продолжают воспринимать за истину

1. Замерзает только поддельная водка

Хорошая водка тоже замерзает, просто под определённой температурой. /Фото: newsib.net

2. Россия - бесспорный рекордсмен по употреблению водки

И всё-таки, в других странах её пьют больше. /Фото: alcomarket.ru

3. Водка помогает во время приступов радикулита

Водка в этом случае не станет эффективнее аптечных лекарств. /Фото: health.telegraf.com.ua

4. Водка лечит отек легкого

Вот так отёк лёгкий точно не вылечить. /Фото: svadba1000.ru

5. Столовой ложкой водки перед едой можно лечить гастрит и язву

Глотком водки перед обедом язва не лечится. /Фото: riamo.ru

6. Русская водка - эталон напитка

Не всё так просто с популярностью нашей водки. /Фото: agroinvestor.ru

7. Водка способна продезинфицировать всё, что угодно

Замена дезинфектора водкой равноценной не является. /Фото: sibkray.ru

8. Водка — это напиток, который не может вызвать аллергию

Аллергикам стоит быть аккуратными с водкой. /Фото: 1000.menu

9. Водка помогает от радиационного облучения

Скорее, байка, чем реальный факт. /Фото: comandir.com

10. Водка — самый чистый, а оттого самый полезный алкоголь

Чистота - залог здоровья, но это точно не про водку. /Фото: depositphotos.com