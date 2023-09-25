Истории альбиносов XIX века, попавших в объектив фотографа

Неизвестная женщина, ок.1870г.

Неизвестная девушка, ок.1880г., судя по всему, также выступавшая с цирком.

Унзи.

Антуанетта и Рудольф Лукаши позируют с неизвестной девушкой.

Нелли и Генри Уокер.

Еще одна фотография Нелли Уокер.

Ледяной король.

Том Джек, известный как Ледяной Король.

Бирди Моррель. Об этой девочке ничего не известно.

Милли Ламар.

Пятилетняя Ида.

Флоренс и Мэри Мартин.

Еще одна фотография сестер Мартин.