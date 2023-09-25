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Истории альбиносов XIX века, попавших в объектив фотографа


Истории альбиносов XIX века, попавших в объектив фотографа

Во время 1800-х если ты отличался внешностью от большинства людей, судьба твоя была предрешена. Тебя вряд ли могли взять куда-либо на работу, у тебя не было бы шансов получить образование, да и вообще часто шансы на простое выживание были не так чтобы велики. Это касалось в том числе и людей-альбиносов. Лучшей судьбой для них на то время было идти в цирк и показывать себя за деньги.

Неизвестная женщина, ок.1870г.

Неизвестная женщина, ок.1870г.

 

Альбинизм характеризуется полным или частичным отсутствием пигментов в коже, причем это состояние является врожденным, и лечению не подлежит. В среднем у людей появляется один альбинос на каждый 20 000 новорожденных, что и так не много, но эта цифра включает в себя также народы, где альбинизм практически никогда не случается, и где он появляется намного чаще. Так, например, в Танзании рождается ребенок-альбинос на каждые 1400 человек, а у индейской народности куна — на каждые 145 человек.
Неизвестная девушка, ок.1880г., судя по всему, также выступавшая с цирком.

Неизвестная девушка, ок.1880г., судя по всему, также выступавшая с цирком.

 
Унзи.

Унзи.

Унзи можно было увидеть в Нью-Йоркском цирке Барнума и Бейли. Он родился в Новой Зеландии, где его и заприметили, когда цирк был там на гастролях. В США мужчина выступал с сопровождающей историей, будто он — явркий представитель «австралийской аборигенной красоты», что он родился в диком племени, где Унзи поклонялись как богу.
Антуанетта и Рудольф Лукаши позируют с неизвестной девушкой.

Антуанетта и Рудольф Лукаши позируют с неизвестной девушкой.

Рудольфа и Антуанетту Лукаши Барнум обнаружил в Амстердаме в 1857 году. Он дал им новое имя — Нег...ос, сказал публике, что они родом из Мадагаскара и уверял, что их красные глаза продолжают всё видеть отчетливо даже когда они сами спят. Пару перевезли в США, где они гарстролировали с цирком. Позже они перешли в другой цирк, принадлежащий братьям Лемон. В общей сложности Рудольф и Антуанетта выступали перед людьми 40 лет. Когда Антуанетта умерла, Рудольф продолжил выступления как скрипач-альбинос.
Нелли и Генри Уокер.

Нелли и Генри Уокер.

Хелен Энн Уиндман Уокер вместе со своим братом-близнецом Генри. Они родились у афро-американской семье, и с юного возраста стали выступать вдвоем как «Белый и черный близнецы», причем Хелен дали новое имя — Нелли Уокер и именовали не иначе как «Белая нег...итянка».
Еще одна фотография Нелли Уокер.

Еще одна фотография Нелли Уокер.

 
Ледяной король.

Ледяной король.

Том Джек выступал под именем Ледяной Король. На фотографии он позирует рядом с другим актером цирка — Том-Там. Том Джек родился в Чехии, позже родители перевезли его в Швецию, где он и нашел работу в цирке.
Том Джек, известный как Ледяной Король.

Том Джек, известный как Ледяной Король.

Том Джек в 1910 году. В составе цирка Том стал выступать сначала как клоун, а позже — как иллюзионист и маг. Том выполнять сложные трюки с освобождением от цепей и веревок, стал ездить с выступлениями по Европе и в итоге сколотил себе довольно неплохое состояние.
Бирди Моррель. Об этой девочке ничего не известно.

Бирди Моррель. Об этой девочке ничего не известно.

 
Милли Ламар.

Милли Ламар.

Девушка-альбинос по имени Милли Ламар. Милли путешествовала с цирком по США и выступала как телепат.
Пятилетняя Ида.

Пятилетняя Ида.

 
Флоренс и Мэри Мартин.

Флоренс и Мэри Мартин.

Сестры Флоренс и Мэри Мартин. У обеих были очень длинные белые волосы. Обе выступали в цирке Барнума.
Еще одна фотография сестер Мартин.

Еще одна фотография сестер Мартин.

Помимо выступлений в цирке, альбиносы также нередко позировали для открыток. Такие открытки пользовались популярностью как у обычных жителей США, так и у коллекционеров.

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Истории альбиносов XIX века, попавших в объектив фотографа

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Истории альбиносов XIX века, попавших в объектив фотографаПодписаться на мой Instagram
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