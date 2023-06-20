С нами не соскучишься!

8 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Не мужиково это дело чирлидингЧирлидерши
  • Борис Леонтьев
    Красиво, но... Вопрос чисто практический: Как долго продержится данная конструкция? У деревьев, на которых держится в...Дома на деревьях
  • Владимир Моргунов
    И ЖИЗНЬ ЭТИХ СОБАК ВОВСЕ НЕ СОБАЧЬЯ....Собачья конура за...

Заповедник А-Ши-Сле-Па — место, похожее на марсианский пейзаж больше, чем на земной


Заповедник А-Ши-Сле-Па — место, похожее на марсианский пейзаж больше, чем на земной

А-Ши-Сле-Па (в другом варианте Ах-Ши-Сле-Пах) — это огромная пустошь, где нет ни животных, ни воды, ни растений, ни сотовой связи, и уж точно на много километров вокруг нет поселений людей. Зато там есть совершенно потрясающие пейзажи из конических и грибовидных скальных образований, пирамид из камней, окаменелостей различных моллюсков и насекомых, а также костей динозавров.

Пустошь в Нью-Мексико.

Пустошь в Нью-Мексико.


Худу в пустыне.

Худу в пустыне.


Находится этот заколдованный каменный лес на северо-западе штата Нью-Мексико, туда можно добраться на автомобиле, что правда, лучше это делать в хорошую погоду. Вся местность покрыта меловыми и глинистыми почвами, из-за чего в дождь путник рискует если не подскользнуться на спусках одной из скал, так уж точно таскать на каждой ноге по паре килограмм прилипшей грязи.
Удивительный пейзаж. Фото: squirella.

Удивительный пейзаж. Фото: squirella.


Окаменелое дерево. Фото: squirella.

Окаменелое дерево. Фото: squirella.

 

Но именно эти известняковые отложения, которые так замечательно прилипают к обуви, и являются причиной уникальности этого места. В этих отложениях можно найти прекрасно сохранившиеся остатки доисторических животных и растений. Мелкие находки, вроде окаменелостей моллюсков, даже разрешается («в разумных количествах») взять себе на сувенир домой, а вот любые кости крупных животных категорически не разрешается трогать.
Пейзаж А-Ши-СЛе-Па. Фото: squirella.

Пейзаж А-Ши-СЛе-Па. Фото: squirella.

 
Окаменелости. Фото: squirella.

Окаменелости. Фото: squirella.

 

В пустоши можно увидеть сочетание сразу нескольких контрастных оттенков пород. Белые краски — это глина, черные — это вулканический пепел, коричневые и красноватые вкрапления — это щепки доисторических окаменелых деревьев. Иногда здесь можно встретить целые ветки растений, которые здесь росли во времена доисторических ящеров, рыб и птиц.
Разноцветные породы пустыни. Фото: squirella.

Разноцветные породы пустыни. Фото: squirella.

 
Палитра А-Ши-Сле-Па. Фото: squirella.

Палитра А-Ши-Сле-Па. Фото: squirella.

 

Вся долина А-Ши-Сле-Па простирается на 26 квадратных километров, но самая знаменитая ее часть — с худу, находится у самого края. Худу (англ. hoodoo) — это высокие остроконечные образования из мягких геологических пород, которых за долгие годы «истончили» вода и ветер. При этом на вершине этих пород находится другая, более прочная порода, которую эрозия затронула меньше и которая в итоге и создает видимость «шапочки гриба» у скалы. Такие образования, как правило, образуются в жарких и безводных областях, и А-Ши-Сле-Па идеальное для этого место.
Необычные формы пейзажа обусловлены мягкими породами и эрозией. Фото: squirella.

Необычные формы пейзажа обусловлены мягкими породами и эрозией. Фото: squirella.

 
Меловая пустошь. Фото: squirella.

Меловая пустошь. Фото: squirella.

 
Заповедник. Фото: squirella.

Заповедник. Фото: squirella.

 
Ночь в пустыне.

Ночь в пустыне.

 
Многослойные породы.

Многослойные породы.

 

 
Худу.

Худу.

 
А-Ши-Сле-Па.

А-Ши-Сле-Па.

 

 
Скалы.

Скалы.

 

 
В Пустыне можно найти окаменелости. Фото: Alex Mironyuk.

В Пустыне можно найти окаменелости. Фото: Alex Mironyuk.

 
Окаменелое дерево. Фото: Alex Mironyuk.

Окаменелое дерево. Фото: Alex Mironyuk.

 
С высоты. Фото: Alex Mironyuk.

С высоты. Фото: Alex Mironyuk.

 
Пустыня днем. Фото: Alex Mironyuk.

Пустыня днем. Фото: Alex Mironyuk.

 
Пустыня вечером. Фото: Alex Mironyuk.

Пустыня вечером. Фото: Alex Mironyuk.

 
Худу в А-Ши-Сле-Па.

Худу в А-Ши-Сле-Па.

 
Пустошь в Нью-Мексико. Фото: Alex Mironyuk.

Пустошь в Нью-Мексико. Фото: Alex Mironyuk.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Заповедник А-Ши-Сле-Па — место, похожее на марсианский пейзаж больше, чем на земной

И не забудьте:
Заповедник А-Ши-Сле-Па — место, похожее на марсианский пейзаж больше, чем на земнойПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх