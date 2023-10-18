Как правильно обрабатывать грядки под чеснок

В этом году практически каждый второй огородники жалуется на случаи заболевания чеснока ложной мучнистой росой (пероноспорозом) и фузариозом.

Чуть реже огородники сталкиваются с такими болезнями как розовая корневая гниль, белая гниль, зеленая гниль и опасным вирусным заболеванием — мозаикой чеснока.







К счастью, избежать таких неприятных ситуаций при выращивании чеснока довольно просто. Для этого необходимо правильно обработать грядки после высадки чеснока в землю. Осенью после посадки чеснока, а также весной, когда начнется потепление, грядки необходимо пролить раствором марганцовки. Для приготовления раствора в 10 л воды разведите 2 ч л марганцовки. Этого объема хватит для обработки 2 кв.м посадок чеснока. Весной для обработки грядок на 10 литров воды необходимо взять 1 ч л марганцовки. Такая простая и бюджетная обработка поможет обеззаразить как землю, так и уже посаженный чеснок и позволит получить отменный урожай крупных головок чеснока.





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