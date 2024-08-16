5 важных вещей, которые следует знать перед покупкой автомобильной палатки

Кемпер 100го уровня.
В последние несколько лет все большую популярность набирают автомобильные палатки, устанавливаемые на крышу транспортного средства. Такая палатка может стать прекрасным решением для тех туристов, которые не намерены тратить деньги на отели, не имеют возможности или просто не хотят покупать дом на колесах в виде трейлера, но при этом мечтают добавить в свои туристические вылазки как можно больше комфорта.
1. Зачем покупать такую палатку
Самые разные палатки, для разных автомобилей.
Такую палатку можно смело брать каждому, кто ездит отдыхать на природу на своем автомобиле, ведь она сделает досуг на природе в разы комфортней и безопасней. Палатка также поможет сэкономит много времени и нервов, связанных с оборудованием туристического лагеря.
2. Какие есть основные типы палаток
Поможет отдохнуть с комфортом.
Сегодня палатки на крышу делят на три основные категории: классические, всплывающие и прочие. Первые имеют большую площадь, соответствующим образом такие палатки сложнее ставить и они занимают больше места. Вторая категория традиционно славится качеством исполнения и простотой эксплуатации, однако не похвастается большими жилыми площадями.
3. В чем достоинства такой палатки
Для самых разных условий.
Первое и самое главное достоинство палаток на крышу в том, что них не надо ставить в привычном понимании. Второе важное достоинство – встроенный в конструкцию матрас. Третье достоинство заключается в том, что палатка не стоит на земле, а значит в ней не так сыро, в нее не ползут насекомые, змеи, грызуны и прочие сомнительные гады. В такой палатке совсем не сыро, теплее и в целом комфортнее.
4. О чем нужно спросить себя в момент покупки
Есть палатки для самых холодных сезонов.
Покупая палатку на крышу, следует в первую очередь определиться с тем, как много людей в ней должно будет жить, и на какой автомобиль палатка будет устанавливаться. Еще один важный вопрос - в каких погодных условиях или, в какие сезоны палатка будет использоваться. Наконец стоит определиться с типом монтажного крепления палатки, а также тем как долго она будет стоять на авто, или как часто должна будет на него устанавливаться.
5. Бюджет покупки
Для всех типов туристов.
Покупка палатки на крышу автомобиля будет не самым затратным мероприятием. Конечно, сегодня на рынке можно найти достаточно много образцов, стоимость которых составляет 1-1.5 тысячи долларов. Тем не менее, достаточно много хороших туристических палаток данного профиля можно найти всего за несколько сотен.
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