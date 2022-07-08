Самые опасные пауки

Пауки делают внушительный вклад в экосистему всего мира. Они уничтожают вредных насекомых, способствуют распространению ценных растений и выполняют не последнюю роль в популяции некоторых видов животных. И кстати, даже сегодня паучий шелк активно используется даже для военной промышленности! Не правда ли, чудесные создания, эти пауки? Правда, смертельно опасные…











Бразильский странствующий паук

Черная вдова

Паук-отшельник

Воронковый паук

Красноспинный паук