С нами не соскучишься!

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...
  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...

Самые опасные пауки

Пауки делают внушительный вклад в экосистему всего мира. Они уничтожают вредных насекомых, способствуют распространению ценных растений и выполняют не последнюю роль в популяции некоторых видов животных. И кстати, даже сегодня паучий шелк активно используется даже для военной промышленности! Не правда ли, чудесные создания, эти пауки? Правда, смертельно опасные…

Самые опасные пауки


Бразильский странствующий паук


Бразильский странствующий паук считается чуть ли не самым агрессивным представителем вида. Кроме того, он еще и жутко ядовит, для человека укус его смертелен. Хуже всего, что бразилец очень любит путешествовать и часто попадает в супермаркеты Европы вместе со связкой бананов.

Самые опасные пауки

Черная вдова


В Техасе, да и вообще на юге США встретить Latrodectus mactans проще простого. Правда, свидетель такого свидания редко остается в живых, ведь яд этого паука в 15 раз опаснее яда гремучей змеи. Нейротоксин (точнее, латротоксин) в считанные секунды вызывает паралич тела, затем следует неминуемая гибель.

Самые опасные пауки

Паук-отшельник


Вопреки прозвищу, паук этот создание очень даже социальное. Он очень комфортно чувствует себя в подвале и даже стенной шкаф может счесть своей охотничьей вотчиной, а человека — агрессором, которого необходимо с территории выгнать.
В отличие от предыдущих товарищей, паук-отшельник не обладает смертельным ядом. Тем не менее, укус будет крайне неприятен, а язва от него останется навсегда.

Самые опасные пауки

Воронковый паук


Судя по всему, демиург создавал Австралию в припадке безудержного веселья. Количество странных тварей на континенте просто зашкаливает, а уж опасности здесь подстерегают на каждом шагу. К примеру, жители Сиднея могут нарваться на воронкового паука в любой момент. При укусе он впрыскивает в кровь атракотоксин, резко повышающий кровяное давление. Жертва буквально задыхается за каких-то 15 минут.

Самые опасные пауки

Красноспинный паук


Окрас чем-то напоминает Черную вдову, но на деле красноспинный паук менее опасен. Его яд всего лишь выключает человека из жизни на 24 часа: бедняге суждено мучаться ужасной головной болью, высокой температурой и постоянной рвотой.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх