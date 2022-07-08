Самые опасные пауки

Пауки делают внушительный вклад в экосистему всего мира. Они уничтожают вредных насекомых, способствуют распространению ценных растений и выполняют не последнюю роль в популяции некоторых видов животных. И кстати, даже сегодня паучий шелк активно используется даже для военной промышленности! Не правда ли, чудесные создания, эти пауки? Правда, смертельно опасные…
Бразильский странствующий паук
Бразильский странствующий паук считается чуть ли не самым агрессивным представителем вида. Кроме того, он еще и жутко ядовит, для человека укус его смертелен. Хуже всего, что бразилец очень любит путешествовать и часто попадает в супермаркеты Европы вместе со связкой бананов.
Черная вдова
В Техасе, да и вообще на юге США встретить Latrodectus mactans проще простого. Правда, свидетель такого свидания редко остается в живых, ведь яд этого паука в 15 раз опаснее яда гремучей змеи. Нейротоксин (точнее, латротоксин) в считанные секунды вызывает паралич тела, затем следует неминуемая гибель.
Паук-отшельник
Вопреки прозвищу, паук этот создание очень даже социальное. Он очень комфортно чувствует себя в подвале и даже стенной шкаф может счесть своей охотничьей вотчиной, а человека — агрессором, которого необходимо с территории выгнать. В отличие от предыдущих товарищей, паук-отшельник не обладает смертельным ядом. Тем не менее, укус будет крайне неприятен, а язва от него останется навсегда.
Воронковый паук
Судя по всему, демиург создавал Австралию в припадке безудержного веселья. Количество странных тварей на континенте просто зашкаливает, а уж опасности здесь подстерегают на каждом шагу. К примеру, жители Сиднея могут нарваться на воронкового паука в любой момент. При укусе он впрыскивает в кровь атракотоксин, резко повышающий кровяное давление. Жертва буквально задыхается за каких-то 15 минут.
Красноспинный паук
Окрас чем-то напоминает Черную вдову, но на деле красноспинный паук менее опасен. Его яд всего лишь выключает человека из жизни на 24 часа: бедняге суждено мучаться ужасной головной болью, высокой температурой и постоянной рвотой.
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