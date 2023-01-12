7 причин, почему блины прилипают к сковороде и рвутся при переворачивании

Ошибка 1: Неправильная консистенция

Слишком жидкое тесто. / Фото: blinomaster.ru

Ошибка 2: Использовать только молоко/кефир

Кроме молока стоит добавлять и воду. / Фото: nabliny.ru

Ошибка 3: Добавлять много сахара

Блины могут пригорать из-за сахара. / Фото: pro-kartoshku.ru

Ошибка 4: Жарить блины на универсальной сковороде

Не стоит жарить на одной и той же сковороде и рыбу, и блины

Ошибка 5: Слишком горячая или холодная сковорода

Не наливайте тесто, не проверив температуру. / Фото: pro-kartoshku.ru

Ошибка 6: Наливать мало масла

Регулируйте количество масла. / Фото: fb.ru

Ошибка 7: Не использовать лопатку

Блины лучше переворачить лопаткой, а не руками

Бонус: рецепт «Креп сюзетт»

Французские блины с апельсиновым соусом. / Фото: fb.ru

Блины должны быть тонкими. / Фото: fb.ru