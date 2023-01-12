7 причин, почему блины прилипают к сковороде и рвутся при переворачивании

Тонкие ажурные блинчики, которые будут не только вкусными, но и очень красивыми, готовить непросто. Многие хозяйки недооценивают сложность этого блюда, в результате чего блины рвутся и прилипают к сковороде. Novate.ru рассказывает, каких ошибок стоит избегать, чтобы ваш десерт получился идеальным, на зависть свекрови и на радость мужу.
Ошибка 1: Неправильная консистенция
Слишком жидкое тесто. / Фото: blinomaster.ru
Чаще всего блины прилипают к сковороде из-за неправильной консистенции теста. Например, если вы добавили слишком много молока, и оно получилось слишком жидким, или наоборот – переборщили с мукой. В случае с густым тестом все просто – его следует разбавить той жидкостью, на которой вы его замешивали –кефиром, водой и пр. Если же оно по консистенции напоминает молоко, значит, следует добавить немного загущающего ингредиента. В нашем случае – это мука.
Обратите внимание: Все компоненты, которые нужны для приготовления теста, должны быть комнатной температуры. А чтобы они хорошо перемешались между собой, дайте тесту «отдохнуть» 10-15 минут, прежде чем приступать к жарке блинчиков.
Ошибка 2: Использовать только молоко/кефир
Кроме молока стоит добавлять и воду. / Фото: nabliny.ru
Блины могут пригорать в том случае, если вы сделали тесто на одном молоке или кефире. Профессиональные повара советуют разбавлять один из главных ингредиентов водой, например, 1:1. Хорошая идея – добавлять в тесто вместе с молоком не холодную воду, а кипяток. В этом случае блины получатся ажурными, с красивыми краями.
Ошибка 3: Добавлять много сахара
Блины могут пригорать из-за сахара. / Фото: pro-kartoshku.ru
Небольшое количество сахара обычно приводит к тому, что блины получаются слишком бледными, без золотистой «корочки». А вот если переборщить с этим ингредиентом, то тесто, скорее всего, будет приставать к сковороде. Если снизу блин начнет пригорать, а вверху не успеет пропечься, при попытке перевернуть его ничего не получится, так как он порвется. Поэтому старайтесь следовать рецепту и не пытаться делать блины послаще. В крайнем случае, если вам не хватит сладости в выпечке, вы сможете подать ее с медом, джемом, вареньем или сгущенным молоком.
Ошибка 4: Жарить блины на универсальной сковороде
Не стоит жарить на одной и той же сковороде и рыбу, и блины
Наверняка у каждой хозяйки есть универсальная сковорода «для всего»: на ней тушат овощи, жарят мясо, готовят котлеты и, конечно же, блины. Увы, любимый в нашей стране десерт не терпит соседства с другими продуктами и часто прилипает ко дну посуды. Именно поэтому повара советуют покупать специальную блинницу, которая быстро прогревается, имеет качественное покрытие и низкие бортики, чтобы тесто было легко переворачивать. Также можно отвести отдельную сковороду исключительно для приготовления блинов. Идеально, если она чугунная, но и хорошая посуда с антипригарным покрытием тоже подойдет. Старайтесь делать, как французы – не мыть сковороду, а вытирать ее бумажным полотенцем. В крайнем случае можете ополоснуть водой, но не используйте моющие средства в паре с металлическими губками или посудомоечную машину – они только навредят чугунной посуде или антипригарному покрытию.
Обратите внимание, что если вы пользуетесь обычной сковородой, а не блинницей, ее придется держать на огне немного дольше, чтобы дно хорошо прокалилось. То, насколько сильно разогрета сковорода, также влияет на процесс выпекания и снятия блинов. Иногда они прилипают как раз из-за того, что вы наливаете тесто на холодную сковороду.
В случае с чугунной посудой есть некоторые нюансы. Если вы только купили ее, перед выпечкой блинов проведите тщательную подготовку. Положите в сковороду ровным слоем поваренную соль, поставьте ее на плиту и прокалите содержимое на сильном огне в течение 10 минут, не забывая помешивать. Затем выбросьте соль, ополосните посуду водой (без моющих средств), обсушите с помощью обычного или бумажного полотенца, поставьте на конфорку и налейте немного растительного масла. После того, как распределите его по дну кисточкой, можете наливать тесто.
Ошибка 5: Слишком горячая или холодная сковорода
Не наливайте тесто, не проверив температуру. / Фото: pro-kartoshku.ru
Мы уже упоминали об этом вскользь в предыдущем пункте, однако считаем, что про нюансы с температурным режимом стоит рассказать и отдельно. Помните поговорку «Первый блин комом?» Такая ситуация часто получается из-за того, что вы налили тесто на плохо разогретую сковороду. Поэтому сначала нужно хорошо прогреть дно, дождаться, пока появится дымок, добавить масла, убавить огонь до среднего, а уже потом наливать тесто. Еще один совет – печь блины на средних конфорках. Если использовать большие, тесто по краям будет подгорать, а в середине не успеет пропечься, а если маленькие – то наоборот.
Ошибка 6: Наливать мало масла
Регулируйте количество масла. / Фото: fb.ru
Эта ошибка, наравне с первой, является самой популярной причиной, по которой блины прилипают к сковороде и рвутся. Если хотите избежать подобного исхода, добавляйте две-три ложки масла в тесто и одну – в сковороду. Чтобы оно не пузырилось, равномерно распределяйте его кисточкой по дну и бортикам сковороды. Обязательно смазывайте посуду не только перед началом готовки, но также после каждого третьего блина.
Если под рукой не оказалось ни одного современного прибора для смазывания, например, кисточки или распылителя, используйте подручные средства, как это делали наши мамы и бабушки. Разрежьте пополам луковицу или картофелину, наколите ее на вилку и распределите масло по дну.
Если вы видите, что на сковороде скопилось слишком много масла, обязательно уберите его, чтобы готовые блины не получились чересчур жирными. Для этого возьмите лопатку, обмотайте ее салфеткой, закрепите резинкой и проведите по дну посуды, чтобы салфетка впитала излишки масла.
Ошибка 7: Не использовать лопатку
Блины лучше переворачить лопаткой, а не руками
Переворачивать блины руками можно, но не нужно, так как есть риск обжечься. Конечно, можно надевать специальные кулинарные перчатки, но зачем так изощрятся, если гораздо легче воспользоваться обычной широкой лопаткой с длинной ручкой? Аккуратно отделите края блинчика от сковороды, а затем переверните его лопаткой.
Бонус: рецепт «Креп сюзетт»
Французские блины с апельсиновым соусом. / Фото: fb.ru
Это традиционные тонкие блинчики, которые являются традиционным французским десертом. Они подаются с апельсиновым соусом и шариком мороженого. Во Франции очень любят сочетать горячее и холодное, мягкое и хрустящие, чтобы добиться контраста во вкусах.
Для теста вам нужно будет взять:
• четыре куриных яйца;
• 700 миллилитров молока;
• стакан сливок;
• щепотку соли;
• две столовые ложки растительного масла;
• 240 граммов муки;
• 60 граммов сахарной пудры.
Соус готовится из следующих ингредиентов:
• 135 граммов сахара;
• один лимон;
• один апельсин;
• 110 граммов сливочного масла;
• 100 миллилитров ликера;
• одна чайная ложка крахмала.
Первый этап – приготовление теста. Возьмите небольшую миску, положите в нее соль, сахарную пудру, добавьте молоко, предварительно взбитые яйца и растительное масло. Хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получилась однородная масса, а затем частями всыпайте просеянную муку. Очень важно, чтобы готовое тесто получилось без комочков. Далее разогрейте на плите сковороду, смажьте дно растительным маслом и сделайте из теста тонкие блинчики.
Блины должны быть тонкими. / Фото: fb.ru
Второй этап – соус. Натрите цедру лимона и апельсина на мелкой терке, а из самих плодов отожмите сок. Для соуса нужно 200 миллилитров апельсинового сока и 20 – лимонного. На чистую сухую сковороду насыпьте сахар и поставьте на плиту. Дождитесь, пока он полностью растает, а затем положите сливочное масло. В конце добавьте цедру, сок цитрусовых, ликер и разведенный в воде крахмал. Перемешайте компоненты и оставьте сковороду на несколько минут, чтобы соус немного проварился.
После этого сложите блины треугольниками, положите в сковороду и полейте соусом с двух сторон. Затем влейте небольшое количество ликера и подожгите. Выложите блины фламбе на тарелку и добавьте апельсиновый соус. Вуаля – французский десерт креп-сюзетт готов!
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