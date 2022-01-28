Парочка решила сделать необычную фотосессию о своих отношениях

Джеки и Нейт.
Когда Джеки и Нейт решили пожениться, у них был целый год до предстоящего события, и в этот год они намеревались провести обязательную в таких случаях "предсвадебную фотосессию". Однако типичные для такой темы кадры вроде влюбленных, стоящих по пояс в травах поля, пикник на берегу реки или игра в прятки в лесу - такие фотографии пару совершенно не устраивали. "Мы с Нейтом страшно любим всякие фильмы, и мы захотели отдать дань нашим любимым киногероям." Вот так родилась целая серия фотографий, на которой парочка перевоплощается в известных героев кинокартин.
Марти МакФлай и Док Браун из *Назад в будущее.*
Назад в будущее.
Джеки Нгуен (Jackie Nguyen) и Нейт Хантли (Nate Huntley) живут в Нью-Йорке, и там же решили провести свою предсвадебную фотосессию, благо, фильмов, которые снимались в этом же городе - предостаточно, так что можно даже найти достаточно правдоподобный антураж. Парочка перевоплотилась в Марти МакФлая из "Назад в будущее," в воров из "Один дома" и многих других весьма узнаваемых героев. "Мы даже думали пригласить Маколея Калкина на нашу свадьбу, используя наши фотографии. Не уверена, что он примет приглашение, но снимки все равно и так получились отличными."
Майкл Скотт и Двайт Шрут из сериала *Офис*.
Пара задействовала своего друга-фотографа Исаака Джеймса в своем проекте, и вместе они часто колесят по огромному Нью-Йорку и Нью-Джерси в поисках правильных локаций. Самый же Джеки больше всего нравятся герои из "Один дома" и "Один дома 2" - это ее любимые фильмы. "Мы переоделись в героев фильма и фотографировались в таком виде около отеля The Plaza Hotel, там, где, собственно и снимался фильм,” - рассказывает Джеки. - "На целый час я воплотилась в актера Джо Пеши."
Бандиты Марв и Гарри из фильма *Один дома.*
Марв и Гарри.
Бандиты.
А вот Нейту больше всего понравилось снимать трибьют Джеку и Рози из "Титаника." "Мы снимали этот кадр в бассейне, и надо было бы быть трагичным, но мы так смеялись, просто помирали со смеху," - вспоминает парень.
Джек и Рози из *Титаника.*
Понятное дело, что все эти съемки требуют огромной организационной работы. И прежде всего - по подбору одежды и аксессуаров. Поэтому парочка постоянно посещает местные секонд-хенд магазины в поисках дешевой подходящей одежды. "Мы нарочно решили покупать всю одежду исключительно в секонд-хенде, иначе это сильно отразится на нашем бюджете," - говорит Джеки. - "К счастью, у нас много творческих людей, у которых есть различные костюмы и нестандартная одежда, так что они нам тоже иногда что-то одалживают."
Джон Леннон и Йоко Оно.
Йоко Оно и Джон Леннон.
Джеки и Найт познакомились на съемочной площадке в 2014 году. Они оба актеры и участвовали в съемках фильма "Мисс Сайгон." "У нас был милый роман на два месяца, а потом мы разъехались по разным концам страны, так как у каждого из нас уже были на руках контракты о съемках. Мы были уверены, что на этом все и закончится," - вспоминает Джеки.
Миранда и миссис Даутфайр из фильма *Миссис Даутфайр.*
Буквально через неделю посла разлуки у Джеки диагностировали аутоиммунную болезнь - алопецию. "Нейт тоже побрил голову наголо из солидарности со мной, чтобы я не одна сверкала лысиной. И тогда же он предложил мне официально стать его девушкой. Вот с тех пор мы неразлучны."
Пегги Картер и капитан Америка.
Сейчас парочка планирует свою свадьбу - она будет в апреле в Огайо. И, конечно, учитывая насколько необычными были их предсвадебные фотографии, от свадьбы тоже вряд ли стоит ждать традиционного торжества. "Ждите неожиданного," - комментирует Джеки.
Тор и Гарри Поттер, два совершенно несвязанных героя, но которые больше всего нравятся парочке.
Герои старого американского мультфильма It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown.
Диана Нгуен и Конь БоДжек.
Друг Сабрина в роли страшного и ужасного динозавра.
Гарри Поттер.
Парк Юрского периода.
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