Парочка решила сделать необычную фотосессию о своих отношениях

Джеки и Нейт.

Марти МакФлай и Док Браун из *Назад в будущее.*

Назад в будущее.

Майкл Скотт и Двайт Шрут из сериала *Офис*.

Бандиты Марв и Гарри из фильма *Один дома.*

Марв и Гарри.

Бандиты.

Джек и Рози из *Титаника.*

Джон Леннон и Йоко Оно.

Йоко Оно и Джон Леннон.

Миранда и миссис Даутфайр из фильма *Миссис Даутфайр.*

Пегги Картер и капитан Америка.

Тор и Гарри Поттер, два совершенно несвязанных героя, но которые больше всего нравятся парочке.

Герои старого американского мультфильма It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown.

Диана Нгуен и Конь БоДжек.

Друг Сабрина в роли страшного и ужасного динозавра.

Гарри Поттер.

Парк Юрского периода.