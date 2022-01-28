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Парочка решила сделать необычную фотосессию о своих отношениях


Джеки и Нейт.

Джеки и Нейт.

Когда Джеки и Нейт решили пожениться, у них был целый год до предстоящего события, и в этот год они намеревались провести обязательную в таких случаях "предсвадебную фотосессию". Однако типичные для такой темы кадры вроде влюбленных, стоящих по пояс в травах поля, пикник на берегу реки или игра в прятки в лесу - такие фотографии пару совершенно не устраивали. "Мы с Нейтом страшно любим всякие фильмы, и мы захотели отдать дань нашим любимым киногероям." Вот так родилась целая серия фотографий, на которой парочка перевоплощается в известных героев кинокартин.

Марти МакФлай и Док Браун из *Назад в будущее.*

Марти МакФлай и Док Браун из *Назад в будущее.*

 
Назад в будущее.

Назад в будущее.

 

Джеки Нгуен (Jackie Nguyen) и Нейт Хантли (Nate Huntley) живут в Нью-Йорке, и там же решили провести свою предсвадебную фотосессию, благо, фильмов, которые снимались в этом же городе - предостаточно, так что можно даже найти достаточно правдоподобный антураж. Парочка перевоплотилась в Марти МакФлая из "Назад в будущее," в воров из "Один дома" и многих других весьма узнаваемых героев. "Мы даже думали пригласить Маколея Калкина на нашу свадьбу, используя наши фотографии. Не уверена, что он примет приглашение, но снимки все равно и так получились отличными.
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Майкл Скотт и Двайт Шрут из сериала *Офис*.

Майкл Скотт и Двайт Шрут из сериала *Офис*.

 

Пара задействовала своего друга-фотографа Исаака Джеймса в своем проекте, и вместе они часто колесят по огромному Нью-Йорку и Нью-Джерси в поисках правильных локаций. Самый же Джеки больше всего нравятся герои из "Один дома" и "Один дома 2" - это ее любимые фильмы. "Мы переоделись в героев фильма и фотографировались в таком виде около отеля The Plaza Hotel, там, где, собственно и снимался фильм,” - рассказывает Джеки. - "На целый час я воплотилась в актера Джо Пеши."
Бандиты Марв и Гарри из фильма *Один дома.*

Бандиты Марв и Гарри из фильма *Один дома.*

 
Марв и Гарри.

Марв и Гарри.

 
Бандиты.

Бандиты.

 

А вот Нейту больше всего понравилось снимать трибьют Джеку и Рози из "Титаника." "Мы снимали этот кадр в бассейне, и надо было бы быть трагичным, но мы так смеялись, просто помирали со смеху," - вспоминает парень.
Джек и Рози из *Титаника.*

Джек и Рози из *Титаника.*

 

Понятное дело, что все эти съемки требуют огромной организационной работы. И прежде всего - по подбору одежды и аксессуаров. Поэтому парочка постоянно посещает местные секонд-хенд магазины в поисках дешевой подходящей одежды. "Мы нарочно решили покупать всю одежду исключительно в секонд-хенде, иначе это сильно отразится на нашем бюджете," - говорит Джеки. - "К счастью, у нас много творческих людей, у которых есть различные костюмы и нестандартная одежда, так что они нам тоже иногда что-то одалживают."
Джон Леннон и Йоко Оно.

Джон Леннон и Йоко Оно.

 
Йоко Оно и Джон Леннон.

Йоко Оно и Джон Леннон.

 

Джеки и Найт познакомились на съемочной площадке в 2014 году. Они оба актеры и участвовали в съемках фильма "Мисс Сайгон." "У нас был милый роман на два месяца, а потом мы разъехались по разным концам страны, так как у каждого из нас уже были на руках контракты о съемках. Мы были уверены, что на этом все и закончится," - вспоминает Джеки.
Миранда и миссис Даутфайр из фильма *Миссис Даутфайр.*

Миранда и миссис Даутфайр из фильма *Миссис Даутфайр.*

 

Буквально через неделю посла разлуки у Джеки диагностировали аутоиммунную болезнь - алопецию. "Нейт тоже побрил голову наголо из солидарности со мной, чтобы я не одна сверкала лысиной. И тогда же он предложил мне официально стать его девушкой. Вот с тех пор мы неразлучны."
Пегги Картер и капитан Америка.

Пегги Картер и капитан Америка.

 

Сейчас парочка планирует свою свадьбу - она будет в апреле в Огайо. И, конечно, учитывая насколько необычными были их предсвадебные фотографии, от свадьбы тоже вряд ли стоит ждать традиционного торжества. "Ждите неожиданного," - комментирует Джеки.
Тор и Гарри Поттер, два совершенно несвязанных героя, но которые больше всего нравятся парочке.

Тор и Гарри Поттер, два совершенно несвязанных героя, но которые больше всего нравятся парочке.

 
Герои старого американского мультфильма It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown.

Герои старого американского мультфильма It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown.

 
Диана Нгуен и Конь БоДжек.

Диана Нгуен и Конь БоДжек.

 
Друг Сабрина в роли страшного и ужасного динозавра.

Друг Сабрина в роли страшного и ужасного динозавра.

 
Гарри Поттер.

Гарри Поттер.

 
Парк Юрского периода.

Парк Юрского периода.

 

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Парочка решила сделать необычную фотосессию о своих отношениях

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Парочка решила сделать необычную фотосессию о своих отношенияхПодписаться на мой Instagram
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