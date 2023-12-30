La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

У Италии богатая история. Все течет, все изменяется, но если в Италии и есть что-то неизменное и вечное, так это идея la dolce vita – сладкой жизни удовольствий, которую режиссер Федерико Феллини воплотил в жизнь на экране со всей присущей ему чувственностью и иронией.



Фотограф Чарльз Трауб в своей коллекции фотографий из Италии 80-ых годов проводит тонкие параллели с фильмом Феллини, хотя в его снимках есть и кое-что уникальное, присущее только ему самому. В основном, это вездесущность и всевластие секса. На фото нет ничего неприличного, но в каждом снимке сквозит намек на чувства и их проявление. Секс присутствует не только в поцелуях, обнаженном теле или глубине взгляда – он проявляется даже в цвете. Италия Чарльза Трауба буквально взрывается красками жизни. И именно поэтому она такая сексуально притягательная.







Амальфи, 1982. (Charles Traub)







Флоренция, 1981. (Charles Traub)







Венеция, 1982. (Charles Traub)







Милан, 1981. (Charles Traub)







Сиена, 1983. (Charles Traub)







Рим, 1981. (Charles Traub)







Рим, 1983. (Charles Traub)







Флоренция, 1982. (Charles Traub)







Венеция, 1981. (Charles Traub)







Козенца, 1981. (Charles Traub)







Сиена, 1982. (Charles Traub)







Капри, 1982. (Charles Traub)







Венеция, 1981. (Charles Traub)







Агридженто, 1981. (Charles Traub)







Реджо-Эмилия, 1983. (Charles Traub)







Рим, 1982. (Charles Traub)







Позитано, 1981. (Charles Traub)







Неаполь, 1982. (Charles Traub)







Рим, 1982. (Charles Traub)







Рим, 1983. (Charles Traub)







Позитано, 1981. (Charles Traub)







Неаполь, 1981. (Charles Traub)



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