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La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

У Италии богатая история. Все течет, все изменяется, но если в Италии и есть что-то неизменное и вечное, так это идея la dolce vita – сладкой жизни удовольствий, которую режиссер Федерико Феллини воплотил в жизнь на экране со всей присущей ему чувственностью и иронией.

Фотограф Чарльз Трауб в своей коллекции фотографий из Италии 80-ых годов проводит тонкие параллели с фильмом Феллини, хотя в его снимках есть и кое-что уникальное, присущее только ему самому. В основном, это вездесущность и всевластие секса. На фото нет ничего неприличного, но в каждом снимке сквозит намек на чувства и их проявление. Секс присутствует не только в поцелуях, обнаженном теле или глубине взгляда – он проявляется даже в цвете. Италия Чарльза Трауба буквально взрывается красками жизни. И именно поэтому она такая сексуально притягательная.

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Амальфи, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Флоренция, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Венеция, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Милан, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Сиена, 1983. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Рим, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Рим, 1983. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Флоренция, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Венеция, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Козенца, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Сиена, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Капри, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Венеция, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Агридженто, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Реджо-Эмилия, 1983. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Рим, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Позитано, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Неаполь, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Рим, 1982. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Рим, 1983. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Позитано, 1981. (Charles Traub)

La Dolce Vita – Яркие фотографии прекрасной Италии 80-х

Неаполь, 1981. (Charles Traub)

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