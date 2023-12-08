Как знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд спасся от вооружённых грабителей с помощью магии

Американский иллюзионист и гипнотизёр Дэвид Копперфильд сумел убедить миллионы людей во всём мире в том, что магия на самом деле реальна. Знаменитый мастер перевоплощений приобрёл мировую известность после выхода на большие экраны его авторской телепередачи. Фокусник провёл на камеру множество своих потрясающих трюков, вызывая восторги публики. Наверное, даже сам Дэвид не смог бы и вообразить, что однажды профессия волшебника спасёт ему жизнь в самом буквальном смысле...
Волшебная жизнь Дэвида Копперфильда, который бросил вызов самой смерти
Дэвид Копперфильд при рождении звался Дэвид Коткин. Появился будущий фокусник на свет в 1956 году в Метучене, штат Нью-Джерси. В детстве он был невероятно застенчивым мальчиком. Однажды он увлёкся фокусами и со временем стал в этом плане настоящим мастером. Магия ему помогла преодолеть неуверенность в себе. В 12 лет Дэвид уже стал членом Общества американских магов. Он стал самым молодым участником этого сообщества за всю историю его существования.
Иллюзионист Дэвид Копперфильд проводит обручем вокруг приподнятого тела своей элегантной помощницы во время выступления.
К 16 годам Копперфильд уже преподавал «Искусство магии» в качестве адъюнкт-профессора в Нью-Йоркском университете. Своё первое шоу на телевидении он получил в 18 лет. Это был комедийный мюзикл «Человек-волшебник». Шоу открылось в Чикаго и стало самым продолжительным музыкальным мероприятием в истории города. Выступая перед публикой по пять сотен раз в год, Копперфильд быстро оттачивал своё мастерство. Он просто пленял восхищённую публику своими невероятными иллюзиями.
Дэвид Копперфильд, 1994 год.
Фокусник Копперфильд прославился на весь мир как один из величайших иллюзионистов новейшей истории. Его сумасшедшие и умопомрачительные трюки часто включают в себя исчезновение довольно массивных предметов. Будь то большая группа людей, вагон поезда или Статуя Свободы, например. У Копперфильда всегда каким-то волшебным образом получалось заставлять все эти вещи исчезать и появляться снова на глазах у сотен тысяч поражённых зрителей.
Копперфильд позирует перед плакатами знаменитого французского фокусника Робера Удена.
Помимо этих странных мистификаций, Копперфильд стал первым в истории магом, который покорил воздушную стихию и нарушил все известные законы физики. Он взвился в небеса над Гранд-Каньоном, прошёл через Великую Китайскую стену и совершил успешный побег из тюрьмы Алькатрас.
Жизнь подчас подкидывает всем невероятно удивительные сюрпризы. Кто бы мог подумать, что мастерство иллюзиониста - это не только шоу. У искусства фокусника может быть более приземлённое и весьма практичное применение. Самое интересное, сам маэстро перевоплощений и представить себе не мог, что однажды с помощью магии ему удастся одурачить парочку вооружённых грабителей и этим буквально спасти себе самому жизнь.
Жизнь или кошелёк?
23 апреля 2006 года Копперфильд и две его сотрудницы, Кэти Дейли и Миа Волмут, после ужина возвращались к своему туристическому автобусу в Палм-Бич, Флорида. Вдруг рядом с ними резко затормозила чёрная машина. Из автомобиля с тонированными стёклами вышли два молодых человека. Дэвид решил, что это его поклонники, которые заметили его и желают получить автограф.
Дэвид думал, что молодые люди хотят получить у него автограф.
Улыбка застыла на лице знаменитого фокусника, когда один из парней грубо процедил, что они должны отдать им все деньги и ценные вещи. Только через пару минут иллюзионист сообразил, что бандиты держат в руках пистолеты.
Кэти и Миа, спутницы Дэвида, мгновенно извлекли из своих сумочек кошельки и отдали грабителям. Те вывернули их прямо у них на глазах, забрав деньги, а кошельки бросив им под ноги. Девушки потом рассказывали, что денег было не очень много, всего около тысячи долларов на двоих, но там были ещё билеты на самолёт. Кроме того, преступники отобрали у них мобильные телефоны.
Дэвид Копперфильд одно время встречался с супермоделью Клаудией Шиффер.
Затем грабители обратились к Копперфильду. Фокусник сказал мужчинам, что у него ничего нет с собой, и даже вывернул карманы наизнанку, чтобы доказать это. Они даже не подозревали в этот момент, что являются свидетелями одного из фокусов известного иллюзиониста. Используя своё мастерство ловкости рук, Дэвид сделал так, что его карманы выглядели пустыми. В это время там на самом деле находилось два мобильных телефона, кошелёк с внушительной суммой наличными и паспорт.
Позже фокусник сказал, что придумал этому трюку название «Карманное воровство наоборот». Пока грабители созерцали пустоту в карманах Копперфильда, его сотрудницы успели запомнить номер их машины. Когда бандиты умчались на своём автомобиле с места преступления, то Дэвид немедленно связался с полицией. Правоохранители очень быстро отыскали несостоявшихся воришек. Вещи очаровательных ассистенток фокусника им вернули, а молодым людям предъявили обвинение в вооруженном ограблении.
Дэвид Копперфильд и Хлоя Госселин.
Так мастеру иллюзии удалось одурачить и сбить с толку вооружённых грабителей. Хорошо, когда профессия оказывается настолько полезной в чрезвычайных жизненных обстоятельствах.
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