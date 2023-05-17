Масло + алоэ для спасения волос

Отрастите длинные, густые волосы, а также полностью остановите выпадение с помощью полезного и эффективного масла алоэ! Оно готовится из двух компонентов быстро и просто.







Возьмите один крупный лист алоэ или два маленьких. Удалите кожицу, достаньте гель.







Нарежьте на маленькие кусочки, переложите в небольшую стеклянную банку. Залейте алоэ до верха маслом: оливковым или зародышей пшеницы.







Закройте баночку, поставьте на водяную баню, готовьте масло на медленном огне 10 минут.







Затем процедите и перелейте в тёмную бутылочку.







На чистую кожу головы нанесите масло каплями. Отделяйте пряди расчёской, чтобы нанести масло на всю кожу головы. Втирайте его пальцами.







Затем наденьте шапочку и заверните волосы полотенцем. Оставьте от 40 минут до 2 часов (в зависимости от того, сколько свободного времени у вас есть). Затем помойте голову обычным шампунем. Повторяйте 1-2 раза в неделю, и результат не заставит себя ждать!

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