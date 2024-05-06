Эти культуры нужно обязательно посадить в мае

Май – самая «горячая» пора для увлечённых дачников. Поэтому мы решили напомнить, какие культуры (и как) нужно сажать именно в мае, чтобы урожай получился бомбическим.









1. Свекла

2. Укроп

3. Лук-севок

4. Редис

5. Картофель

Свеклу сажаем в мае.Сажаем свеклу в начале мая в солнечном месте, внезапных майских ночных заморозков она совсем не боится. Перед посевом семена свеклы лучше замочить в тёплой кипячёной воде на сутки, но даже если этого не сделать, не беда, если семена свежие.Время зелени.Король мая – укроп, потому что можно сажать семена этой зелени весь май с разницей в неделю, чтобы постоянно подрастала свежая зеленушечка весь сезон вплоть до конца сентября. Что-то будете срезать помоложе, что-то – постарше. В более молодом укропе – больше витаминов, а он у вас появится уже в начале июня.Майский лук.Севок лучше сажать в освещённом месте в начале мая, чтобы в июне уже было свежее перо, а в июле – хорошо оформленные луковицы. Очень крупные луковицы для заморозки на осень-зиму для супов и мяса появятся в этом случае в начале августа.Редис сажаем в мае.С посадкой редиса есть такой прикол: нужно сажать в той части дачного участка, что больше всего солнца утром. То есть тезис «самое освещенное место» здесь не работает, потому что обычно дачник фиксирует самое жаркое и освещенное место днём. Прикиньте, если бываете на даче утром, в какой части участка солнце в 10 утра. Тогда редис даст максимальный урожай.Рыхлим почву для картофеля.Клубни картофеля на посев сажают в середине мая, предварительно обработав марганцовкой. Самое важное здесь – очень тщательно перекопать почву и внести удобрения, рекомендуемые для картофеля. Иначе урожай будет слабым.