5 самых необычных психических расстройств

1. Синдром иностранного акцента
Травмы головы и дальнейшее повреждение речевого центра головного мозга могут привести к такому расстройству. В итоге, страдающий таким заболеванием интонирует слова как иностранец, произносит звуки, не свойственные его родному языку.
Впрочем, ни для кого не секрет, что легкий заграничный прононс только прибавит очков в общении с противоположным полом — девушки, например, обожают это.
2. Синдром чужой руки
Расстройство заключается в том, что обе руки или одна из рук больного ведет себя совершенно независимо от его желаний и движений. Представьте, что ваша рука, к примеру, невзначай шлепнет кого-нибудь по попе или даст пощечину. А если этот кто-то ваш начальник или родитель вашей второй половины, к которому вы пришли познакомиться? Действительно, не смешно.
Часто синдром чужой руки встречается у больных эпилепсией. Это тяжелое психоневрологическое расстройство, сложно поддающееся контролю и лечению.
3. Синдром Стендаля
Синдром Стендаля — это расстройство, которое порождается созерцанием прекрасного, особенно когда-то находится в слишком большом количестве. Прекрасные виды старинного города, природная красота зеленых полей, предметов искусства — все это может стать причиной того, что у человека сильно учащается пульс, начинается головокружение и галлюцинации.
4. Синдром зомби
Его еще называют синдромом Котарда. При его наличии человеку кажется, что он умер, но все еще продолжает существовать — он ходит, ест, пьет, но ему кажется, что жизненные силы его покинули. Впервые синдром зомби был описан Жюлем Котардом в 1880 году, но научное подтверждение он получил лишь в апреле 2007-го.
Синдром зомби — это серьезное психическое расстройство, которое часто может быть следствием повреждения головного мозга. Известен случай, когда пациент приобрел данный синдром после падения с мотоцикла. Его мать увезла его в Южную Африку для реабилитации, но у него сложилось стойкое ощущение того, что он умер и находится в аду.
5. Синдром синестезии
Синдром синестезии проявляется в том, что один раздражитель автоматически стимулирует несколько органов чувств. Например, пациенты-синестетики говорят, что буквы алфавита имеют каждая свой цвет, каждый год имеет свой запах.
Синестезия сообщает о высоком уровне творческих способностей или склонностей к ним, поэтому и люди, страдающие этим синдромом все как один невероятно креативные. Больные могут, смотря на какой-то цвет, ощутить некий запах, звуки для них обретают визуальные формы.
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