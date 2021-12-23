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Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Каши входят в рацион чуть ли не каждого человека. Кто-то предпочитает цельнозерновые культуры, кто-то делает упор на продукты без глютена. Ни для кого не секрет, как их правильно варить. Однако далеко не всем хозяйкам известно, как готовить крупы действительно вкусно.
Спешим исправить это недоразумение и поделиться с тобой парочкой кулинарных хитростей!
Как готовить крупы по-настоящему вкусно

КАК ГОТОВИТЬ КРУПЫ


Вареная каша в качестве гарнира — классика кулинарного жанра. Мало кто использует крупы как самостоятельное блюдо, потому что это, как минимум, скучно. Однако всего пара-тройка кулинарных приемчиков помогут преобразить любую кашу до неузнаваемости.

Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Например, крупы можно смешивать между собой. Удачный тандем делает вкус каши намного интереснее и богаче. Кроме того, срабатывает игра разных текстур. Какие-то крупинки более вытянутые, какие-то, наоборот, круглые.

КАКИЕ КРУПЫ СОЧЕТАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ


Многие недооценивают пшено. А зря, ведь эта крупа прекрасно сочетается с белым рисом, булгуром и киноа. В свою очередь киноа подходит для варки вместе с рисом или булгуром.
Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Мало кто любит есть вареную дробленую полбу. Однако, смешав ее с булругом или пшеном, ты получишь совершенно новую и приятную на вкус кашу.

Чтобы обогатить вкус обычной гречки, ее можно сварить вместе с зеленой гречкой.
Двойная доза вкуса и пользы! К слову, это отличная идея для тех, кому не нравится вкус зеленой гречки. Ее также смешивают с белым рисом.
Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Хитрости приготовления любой каши


Опытные хозяйки уже давно не варят крупы просто с солью. Улучшить вкус каши можно при помощи различных специй. Например, куркумы, карри, копченой паприки, имбиря. Также советуем поэкспериментировать с добавлением хмели-сунели и мускатного ореха.

Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Если ты готова пойти еще дальше, добавь в готовую свежесваренную кашу немного свежих трав. С крупами отлично сочетаются петрушка, базилик, укроп, а также тимьян, орегано и розмарин. Но здесь есть свои особенности. Например, не стоит использовать стебельки тимьяна и розмарина. Будет достаточно нарезать только листики.

Вкус блюда станет намного интересней благодаря полезным ароматным маслам. Говорят, кашу маслом не испортишь. Это именно тот случай. Попробуй добавить в скучный рис или гречку немного кунжутного, орехового или льняного масла.

Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Не стоит забывать и о классическом сочетании сливочного масла и гречки. В сладкие каши смело добавляй кокосовое масло или масло гхи. Кстати, об этом интересном масле мы писали целую статью. Делимся ею по ссылке.

Совет редакции: готовые идеи


Как видишь, в кашу можно добавить сразу несколько дополнительных ингредиентов. Но как сделать это так, чтобы не переборщить? Держи пару уже готовых идей, а дальше попробуй придумывать свои сочетания.

Свари дробленую полбу (можешь добавить к ней пшено или булгур). После приготовления заправь кашу сливочным маслом или маслом гхи, а затем посыпь щедрой горстью рубленой петрушки. Сытный и вкусный гарнир готов!

Получить необычное блюдо можно, сварив вместе белый рис и киноа с добавлением карри и имбиря. Такую кашу отлично дополнит мелко нарезанный розмарин и тыквенное масло.Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Если ты любишь рис, попробуй добавить в него в конце варки немного цедры лайма, базилика и мяты. Также подойдет одно из масел: кокосовое, сливочное или кунжутное.

Двойная каша из пшена и булгура понравится тебе еще больше, если ты добавишь в нее чуточку куркумы, свежего тимьяна и кунжутного масла.

Помни, что кулинария не знает границ. Ты можешь самостоятельно пробовать необычные сочетания и готовить крупы по-новому.
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приготовлениеКрупа
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