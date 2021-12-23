Как готовить крупы по-настоящему вкусно

Каши входят в рацион чуть ли не каждого человека. Кто-то предпочитает цельнозерновые культуры, кто-то делает упор на продукты без глютена. Ни для кого не секрет, как их правильно варить. Однако далеко не всем хозяйкам известно, как готовить крупы действительно вкусно.

Спешим исправить это недоразумение и поделиться с тобой парочкой кулинарных хитростей!





КАК ГОТОВИТЬ КРУПЫ

КАКИЕ КРУПЫ СОЧЕТАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ

Хитрости приготовления любой каши

Совет редакции: готовые идеи

Вареная каша в качестве гарнира — классика кулинарного жанра. Мало кто использует крупы как самостоятельное блюдо, потому что это, как минимум, скучно. Однако всего пара-тройка кулинарных приемчиков помогут преобразить любую кашу до неузнаваемости.Например, крупы можно смешивать между собой. Удачный тандем делает вкус каши намного интереснее и богаче. Кроме того, срабатывает игра разных текстур. Какие-то крупинки более вытянутые, какие-то, наоборот, круглые.Многие недооценивают пшено. А зря, ведь эта крупа прекрасно сочетается с белым рисом, булгуром и киноа. В свою очередь киноа подходит для варки вместе с рисом или булгуром.Мало кто любит есть вареную дробленую полбу. Однако, смешав ее с булругом или пшеном, ты получишь совершенно новую и приятную на вкус кашу.Чтобы обогатить вкус обычной гречки, ее можно сварить вместе с зеленой гречкой.Двойная доза вкуса и пользы! К слову, это отличная идея для тех, кому не нравится вкус зеленой гречки. Ее также смешивают с белым рисом.Опытные хозяйки уже давно не варят крупы просто с солью. Улучшить вкус каши можно при помощи различных специй. Например, куркумы, карри, копченой паприки, имбиря. Также советуем поэкспериментировать с добавлением хмели-сунели и мускатного ореха.Если ты готова пойти еще дальше, добавь в готовую свежесваренную кашу немного свежих трав. С крупами отлично сочетаются петрушка, базилик, укроп, а также тимьян, орегано и розмарин. Но здесь есть свои особенности. Например, не стоит использовать стебельки тимьяна и розмарина. Будет достаточно нарезать только листики.Вкус блюда станет намного интересней благодаря полезным ароматным маслам. Говорят, кашу маслом не испортишь. Это именно тот случай. Попробуй добавить в скучный рис или гречку немного кунжутного, орехового или льняного масла.Не стоит забывать и о классическом сочетании сливочного масла и гречки. В сладкие каши смело добавляй кокосовое масло или масло гхи. Кстати, об этом интересном масле мы писали целую статью. Делимся ею по ссылке.Как видишь, в кашу можно добавить сразу несколько дополнительных ингредиентов. Но как сделать это так, чтобы не переборщить? Держи пару уже готовых идей, а дальше попробуй придумывать свои сочетания.Свари дробленую полбу (можешь добавить к ней пшено или булгур). После приготовления заправь кашу сливочным маслом или маслом гхи, а затем посыпь щедрой горстью рубленой петрушки. Сытный и вкусный гарнир готов!Получить необычное блюдо можно, сварив вместе белый рис и киноа с добавлением карри и имбиря. Такую кашу отлично дополнит мелко нарезанный розмарин и тыквенное масло.Если ты любишь рис, попробуй добавить в него в конце варки немного цедры лайма, базилика и мяты. Также подойдет одно из масел: кокосовое, сливочное или кунжутное.Двойная каша из пшена и булгура понравится тебе еще больше, если ты добавишь в нее чуточку куркумы, свежего тимьяна и кунжутного масла.Помни, что кулинария не знает границ. Ты можешь самостоятельно пробовать необычные сочетания и готовить крупы по-новому.