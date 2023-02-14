Популярные продукты, получившиеся случайно

Как получаются вкусные блюда? Благодаря искусным поварам? Лучшим продуктам? Хранящимся в тайне уникальным рецептам? Да, так и есть, но вы будете удивлены если узнаете, что многие популярные продукты и блюда получились случайно.











1. Вафельные стаканчики.



Мороженное было популярно уже до появления вафельных стаканчиков. В один прекрасный день на ярмарке в Сент-Луисе в 1904 году у продавца мороженного был пик продаж и ему просто не хватило пиал для мороженного. На помощь ему пришел продавец вафель, который предложил выкладывать мороженное на вафли. А уже в 1910 году стало появляться первое мороженное в вафельных стаканчиках.







2. Чипсы.



Несмотря на то, что в год потребляется более 500 миллионов килограмм чипсов, этой закуски могло и не быть. В 1853 году в одном ресторане повар Джордж Крам был расстроен после того, как клиент раскритиковал его жареный картофель, назвав его слишком сырым и толстым. Повар в гневе нарезал очередную партию картофеля так тонко, как только мог, обсыпал его солью и жарил в большом количестве масла. Удивительно, но клиент ресторана пришел в восторг от этих хрустящих ломтиков. После повар открыл свой собственный ресторан где подавал картофельные чипсы.







3. Кофе.



Популярная легенда гласит, что первым потребителем кофе был козел. Один эфиопский пастух заметил странное поведение своих коз. Козы были бодры и энергичны и пастух решил проследить за ними. Оказалось, что козы поедали листья и бобы какого-то дерева, которое и являлось кофе. Любопытный пастух попробовал кофейные ягоды и отнес зерна монахам, чтобы те были бодры во время молитвы. Так кофе получил свое распространение.







4. Сэндвич.



В 1762 году Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, играл в какую-то азартную игру со своими друзьями и не хотел прерывать игру даже на перекус. Он поручил своему повору приготовить пищу, которую он мог легко съесть, не отвлекаясь от игры. Повар положил говядину между двумя кусками хлеба. Так появился бутерброд или сэндвич.







5. Фруктовый лед.



11-летний Фрэнк Эпперсон обожал газированные напитки. В холодную ночь 1905 года он оставил свою содовую на крыльце. На утро Фрэнк обнаружил, что напиток замерз. Фрэнк попробовал замерзшую содовую и нашел ее удивительной на вкус. 20 лет юноша делал замороженные угощения, после чего основал свою компанию.







6. Тофу.



Мягкому вкусу тофу мы обязаны одному неуклюжему повару, жившему еще в древнем Китае. Легенда говорит, что повар случайно уронил хлорид магния в горшок соевого молока. В результате химической реакции получился тофу.







7. Йогурт.



В Центральной Азии более 8000 лет назад, пастухи использовали желудки животных, чтобы хранить молоко. Природные ферменты сохраняли температуру и ферментировали молоко придавая ему кислый вкус, который нравился пастухам.







8. Пиво.



Более 3000 лет назад в Месопотамии появилось пиво. Зерно, необходимое для производства хлеба стало влажным и стало бродить вырабатывая жидкость. Естественно никакого хлеба месопотамцы не испекли, но странный напиток получил распространение и сегодня является самым популярным алкоголем в мире.



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