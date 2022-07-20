Постельные клопы – сложные вредители. Они быстро размножаются и хорошо прячутся. Проблема с клопами становится все более распространенной, особенно для жителей многоквартирных домов.

Они более чем когда-либо хотят знать, как избавиться от клопов в квартире.







Причины появления клопов

Как они выглядят и где обитают?

Когда клопы не питаются, они прячутся в темных и скрытых местах квартиры, в том числе:

Как понять, что в квартире есть клопы?

Рабочие способы борьбы

Обработка паром

Воздействие низких и высоких температур

Пылесос

Спрей от клопов с уксусом

Керосин

Диатомитовый порошок

Обработка инсектицидами

Профессиональная дезинфекция

Профилактика

Клопы любят людей. Как правило, они обитают там, где живет много людей. Это кровососущие насекомые, которые питаются нашей кровью, прокалывая кожу. Они обезболивают место слюной, полной анестетиков и антикоагулянтов, чтобы уменьшить боль при высасывании крови.Не имеет значения, чист ваш дом или нет. Кровососы могут поселиться в любом укромном месте, если вы принесли их случайно домой со своими вещами. Это может произойти через багаж, который был в отеле. Потому что эти насекомые чаще встречаются в местах, куда приходят много разных людей со своими чемоданами. Общежития, гостиницы, хостелы, мотели.В жилых комплексах клопы проникают чаще из соседней зараженной квартиры, во время переезда или сбора мебели. Попав в многоквартирный дом, постельные паразиты могут легко распространяться из одного помещения в другое. Они могут проникать в стены через выключатели, электрические розетки. Попав в стены, насекомые легко перемещаются по проводам, водопроводным трубам, чтобы попасть в другие квартиры или комнаты.Вредители могут долго обходиться без еды. Они даже выживают после применения пестицидов. Просто уходят с обработанных мест и находят себе новые, поблизости.Постельные клопы – это крошечные насекомые коричневого цвета. Взрослые особи имеют плоское тело овальной формы. У каждого есть пара усиков и шесть ног. Они являются бескрылыми паразитами, питающимися исключительно кровью людей. Требуя ее как для развития, так и для размножения. Размером от 1 мм на ранних стадиях. Зрелые самки достигают примерно 5-7 мм в длину.Кровососы скрытные. Днем они прячутся в самых разных местах по всему дому. Их небольшие размеры позволяют пролезать им в трещины и щели. Это затрудняет их обнаружение. Ночью они активные и выползают покормиться. Время пиковой активности — с двух до пяти утра.Укус постельного паразита безболезненный. Если у человека наблюдается аллергическая реакция на укусы клопа, то может остаться красный след и появиться зуд. Клопы переносят разные инфекции.Они очень быстро ползают. Беспрепятственно преодолевают большие расстояния по стенам, коврам, плитке. Это позволяет проникать в любые помещения. Кровососов привлекает тепло. Они любят бродить по местам, где спят люди.Изголовье кровати.Простыни, одеяла.Матрасы.В мебельных швах. Мягкая мебель.Картонные коробки.Под плинтусами.Под неплотными обоями.Под растрескивающейся краской.Место вокруг каркаса вашей кровати.Одежда.Розетки, телевизоры, радиоприемники, бытовая техника.Большинство людей часто не осознают, что у них заражение постельными клопами, пока те не оставят след на их коже. Если просыпаясь утром, вы замечаете на теле маленькие, красные и часто зудящие рубцы, похожие на укусы клопов. Тогда возможно ваша квартира заражена и существует проблема с кровососами.У бескрылых нет гнезд, но они собираются в избранных местах. Эти укрытия могут быть отмечены крошечными темно-коричневыми пятнами, которые имеют сладковатый запах. Запах является результатом феромонов, выделяемых постельными клопами. При поиске признаков ищите живых особей, личинки, яйца, слепки кожи, пятна крови или фекалий.По признакам, представленным ниже, вы точно сможете понять, если ли в вашей квартире эти кровососущие насекомые:Красные зудящие пятна на теле, появляющиеся утром после сна. Обычно они расположены в линию или имеют форму плоских красных полос в небольших скоплениях.Разбросанные пятна крови на ваших простынях.Крошечные черные пятна экскрементов на подушках, постельном, матрасе или других мягких поверхностях.Подозревая заражение, осмотрите кровать на предмет следов, помета, яиц. Снимите все одеяла и другие постельные принадлежности. Снимите наматрасник, поднимите матрас и осмотрите все швы. Тщательно обследуйте щели деревянного каркаса кровати.Если вы обнаружили признаки заражения постельными кровососами, то начните предпринимать самостоятельные шаги, чтобы избавиться от клопов. Какой бы способ борьбы вы не выбрали, вам необходимо сообщить о клопах соседям, которую окружают вашу квартиру. Соседние квартиры тоже могут быть заражены. В этом случае требуется скоординированная борьба с паразитами.Вот несколько рабочих способов борьбы:Пар – эффективный метод избавления от постельных паразитов. Парогенераторы обеспечивают смертельную для насекомых температуру, доставая до тех мест, где они прячутся. Пар способен проникать в ткань на глубину до 20 мм. В трещинах и щелях пар убивает кровососов на расстоянии до 5 см.При проходе парогенератором поверхности должны нагреваться до 70-80˚C. Превышение этого диапазона увеличивает риск повреждения ткани и других материалов. Ниже этого клопы могут остаться в живых. Двигайте насадку медленно, чтобы получить нужную температуру.Используйте парогенератор на всех поверхностях, где вы видите постельных клопов, и там, где они, по вашему мнению, могут прятаться. Эту процедуру, возможно, придется повторить. Потому что этот метод убивает только тех кровососов, которые подверглись воздействию пара. Любые другие, оставшиеся незамеченными, выживут.Стирка в горячей воде – эффективный способ бороться с клопами. Высокая температура легко убивает насекомых. При 60˚ С все постельные паразиты и их стадии погибают. Всю одежду, постельное белье, шторы, покрывала и другие вещи из ткани следует стирать в горячей воде. Потом поместите их в сушилку на 20 минут в горячем режиме.Когда заражение произошло летом, то зараженные предметы упаковываются в черные мешки и выносятся на улицу в жаркий день (35 ˚С). Пакеты должны находиться на самом солнцепеке. Такая прожарка уничтожит всех клопов.Вещи, которые не подлежат стирке, можно убрать в пакет и поместить в морозильную камеру при температуре -18 градусов. Оставьте вещи в морозилке минимум на 96 часов.Кровососы цепляются за дерево и ткань, а их яйца закрепляются на поверхности, где они были отложены. Тщательно пропылесосьте на высокой мощности все стороны матраса. Используйте для этого жесткую насадку-щетку и скребущие движения взад-вперед по поверхности матраса, чтобы удалить насекомых и их яйца.Пройдитесь пылесосом не только по матрасу, но и по каркасу кровати, мебельным подушкам, коврам, вокруг плинтусов, а также внутри и под всеми ящиками и мебелью.Необходимо убрать всю прилегающую к кровати территорию. Дайте пылесосу немного поработать, чтобы он собрал всех живых клопов и их стадии в мешок. Для этой процедуры в пылесос лучше поставить одноразовый бумажный пакет, который потом сжигается.Когда закончите насадки для пылесоса промойте моющим средством в горячей воде. Также промойте вакуумный шланг. Отверстие, куда вставляется шланг, заклейте скотчем. Это не допустит попадание клопов обратно. Пылесос храните в закрытом мешке.Домашние уксусные спреи не являются пестицидами. Они безопасные при применении в домашних условиях и хорошо работаю на ранних стадиях заражения. Распыление уксуса на насекомых вызывает их гибель. Но этот метод не является долгосрочным, так как уксус не убивает яйца. Поэтому лучше его использовать в комплексе с другими способами.Для приготовления спрея просто наполните уксусом (9%) пустую бутылку с распылителем. Распыляйте раствор по всему периметру зараженного участка. Обработайте трещины, щели в стенах, а также узкие месте под мебелью и между ними. Прыскайте спреем непосредственно на клопов, чтобы убить их.Чтобы предотвратить дальнейшее заражение, смочите уксусом все зараженные поверхности, а также предположительные места их обитания. Распылите на поверхности и углы подоконника, стен, мебели, матраса, ковра. Делать это необходимо каждую неделю в течение нескольких недель, чтобы увидеть эффект сокращения клопов.Керосин – старое народное средство, которое было популярно сотни лет назад, чтобы вывести клопов. Однако керосин считается опасным веществом из-за сильных паров воспламеняемости. Применяя керосин, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Никогда не курите в зоне, обработанной керосином. Выключите все приборы, которые выделяют тепло и искры. Не рекомендуется пылесосить.Керосин используется путем распыления жидкого керосинового масла на любых поверхностях, где присутствуют клопы. Или используйте тряпку, смоченную в керосине, для протирания поверхностей: полы, стены, каркас кровати, двери. Применение керосинового масла в сочетании со скипидаром тоже может быть эффективно. Не распыляйте керосин непосредственно на матрас. Потому что ткань впитает запах керосина, что будет мешать спать.Керосин, как и уксус, не убивает яйца постельных кровососов.Диатомитовый порошок хорошо работает. При больших укоренившихся заражениях он может стать частью более сильных методов борьбы. Порошок изготовлен из материала, называемого кремнеземом. Он состоит из мелких частиц. Попадая на клопа, крошечная пыль вызывает ссадины и порезы на его теле. Что приводит к их обезвоживанию и гибели.Диатомитовый порошок имеет низкий риск для людей. Он безопасен для использования в квартирах с детьми и домашними животными. Но это не значит, что он на 100% безопасен. Вдыхание порошка не безопасно для слизистой оболочки дыхательных путей. Поэтому астматики и другие люди, имеющие заболевания легких, не должны использовать этот препарат в своих квартирах.Используйте диатомитовый порошок для предметов, которые нельзя стирать в стиральной машине. Порошок наносится на швы, складки, щели в диванах, матрасах, мягкой мебели, ковер, вдоль плинтусов, внутри ящиков комодов. Нанесите его внутрь чехла вашего матраса, используя тряпку.Инсектициды являются хорошим способом борьбы с постельными клопами в домашних условиях. Используйте их осторожно, как написано в инструкции. Внимательно читайте этикетку перед покупкой. Некоторые химикаты вредны при использовании в помещении. Разрешенные химические препараты можно купить в хозяйственных и интернет магазинах.Не используйте пестициды на детских вещах: кроватях, манежах, игрушках.Наиболее распространенными химическими веществами для избавления от клопов являются пиретрины и пиретроиды. Они оказывают влияние на нервную систему насекомых. Но некоторые из них стали устойчивы к этим пестицидам. Доступные для населения препараты часто не достаточно сильны, чтобы быть эффективными. Они не могут достичь тех мест, где прячутся клопы. В этом случае лучше заказать профессиональную обработку.Тщательная и правильная обработка инсектицидами, проводимая специальными компаниями, самый эффективный способ борьбы с клопами. Компании по борьбе с вредителями имеют преимущества в использовании химикатов и других методов борьбы, которые вам не доступны. У них есть препараты, которые вызывают гибель кровососов при контакте и остаются внутри мебели и трещин. Это уничтожает насекомых в долгосрочной перспективе.Для достижения наилучшего результата следует использовать три разных вида инсектицидов:Быстродействующий контактный. Используется на открытых поверхностях (диваны, кровати, ковры).Остаточный. Для обработки внутренней отделки мебели, обивки, трещин, щелей, а также нижней стороны поверхностей.Пылевой. Для трещин, щелей, пустот, электрических розеток, плинтусов.Компании могут применять термическую обработку всего помещения. Они приносят специализированное устройство, которое нагревает помещение до 60 градусов. Такой температуры вполне хватить, чтобы уничтожить кровососущих насекомых.До прибытия компании они должны дать инструкции по подготовке вашей квартиры. Следуйте всем указаниям, чтобы иметь больше шансов на уничтожение клопов. Если площадь заражения большая, может потребоваться два-три таких визита.Если в вашем матрасе завелись клопы, вы можете его выбросить и приобрести новый. Если такой вариант не подходит, то надо позаботиться о том, чтобы насекомые не смогли заразить остальные вещи. Оденьте на матрас плотный чехол на молнии, тогда они не смогут выбраться из него и убежать. Постельные клопы очень живучие и долго могут жить без еды. Поэтому как можно дольше держите чехол закрытым (не меньше года).Несколько простых советов по профилактике заражения. Соблюдая их, вы уменьшите риски попадания клопов в ваш дом:Покупайте подержанную мебель у проверенных людей. Тщательно осмотрите ее, прежде чем заносить домой.Уменьшите беспорядок. Это создает места для укрытия клопов и затрудняет химическую обработку.Заделайте все трещины в стенах, щели вокруг плинтусов и розеток. Подклейте отошедшие от стены обои. Чтобы предотвратить движение через пустоты в стене.Проверка багажа после отпуска. Кровососы могут путешествовать в чемоданах после размещения в отеле, где есть заражение. Перестирывайте все вещи после возращения домой.Прежде чем распаковывать вещи на новом месте, всегда проверяйте гостиничный номер на наличие паразитов. Особенно тщательно осмотрите кровать и не кладите пока туда свои вещи.Используйте защитный чехол для вашего матраса. Приобретайте качественный чехол, который не будет рваться. Чтобы защитить матрас от клопов.Часто пылесосьте.Делайте влажную уборку с применением эфирных масел чайного дерева. Резкий аромат отпугивает насекомых.Стирайте постельное белье на максимально допустимых температурах.Не кладите свои вещи на чужие кровати и не позволяйте, чтобы чьи-то вещи лежали на вашей.Не храните ничего под спальным местом. Это дает возможность вредителям прятаться возле матраса.Обнаружив следы жизнедеятельности этих насекомых в своей квартире, необходимо немедленно начинать лечение. Предложенные способы борьбы помогут вам избавиться от кровососущих насекомых и предотвратить повторное заражение.