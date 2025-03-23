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Как правильно хранить обувь, чтобы она была как новая после зимы

«Консервация» обуви на сезон — всем домохозяйкам знакомая процедура. Но, зачастую, ботинки просто моются и укладываются в коробку до «следующей зимы». Для того чтобы достать зимнюю обувь в новом году такой же, как на полке магазина, нужно не только помыть её, но, и обеспечить надлежащий уход.

Полезные советы для хранения обуви


Отмываем обувь очень тщательно. Вымываем камешки из протекции, рантики. Используем мягкую губку и жесткую щетку для подошвы. Если обувь из замши, то чистим двусторонней щеткой — со щетиной и бархатом.

Тщательно просушите обувь внутри и снаружи, не ставьте к батарее! Для просушки обуви внутри используйте специальные вкладыши-стельки.

Кожа и кожзам. Натрите обувь кремом. Кожа на обуви из кожзаменителя, конечно, грубее, чем на натуральной, но, принцип тот же. Она трескается и сохнет без крема. Оставьте крем впитываться.
Как правильно хранить обувь, чтобы она была как новая после зимы
Спреем от влаги обработайте поверхность. В шкафу тоже может быть достаточно влажно, из-за чего кожа переохладится или перегреется, а замша впитает влагу в себя и может оставить пятна.

Как правильно хранить обувь, чтобы она была как новая после зимы

Наличие замков на обуви. Смажьте их маслом. Замок может плохо расстёгиваться после «консервации», таким образом, вы предотвратите деформацию замка на обуви.

Как правильно хранить обувь, чтобы она была как новая после зимы

Внутрь обуви вставьте газеты или распорки. Этот пункт обязателен, так как даже жесткие ботинки могут потерять форму. Если сапоги длинные, то лучше взять большую коробку, чтобы не сгибать сапог пополам.

Как правильно хранить обувь, чтобы она была как новая после зимы

Теперь осталось только убрать обувь в коробку. В следующем году она будет как новенькая.
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Обувь
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