Основные элементы уютного интерьера в арабском стиле

Арабский интерьер /Фото:hameleone.ru
Арабский стиль интерьера поражает своими величественными формами и богатой, отчасти загадочной атмосферой. Он вобрал в себя тысячелетние традиции восточной культуры и сохраняет свою актуальность и востребованность до сегодняшнего дня. Арабское направление в дизайне отражает уникальные стилистические особенности нескольких стран, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Марокко, ОАЭ и Египет. Хотя арабский стиль имеет общие черты, его уникальность глубоко запечатлена в традициях каждой отдельной страны.
Характеристики арабского стиля интерьера:
Одним из самых характерных элементов арабского стиля является арка. Арки используются в дверях, окнах и проходах, чтобы создать эффект особой глубины и простора. Арки могут быть выложены мозаикой или украшены резными элементами, что дополняет общую эстетику арабского стиля.
Межкомнатная арка /Фото:kartinki-na-zastavku.ru
Предметы роскоши: арабский стиль предполагает использование тканей натуральных оттенков, таких как красный, золотистый, фиолетовый и синий, а также предметов роскоши как хрусталь, металлические элементы, позолота, серебро и антикварные предметы.
Он отличается богатством украшений. В помещении можно увидеть разнообразные детали, такие как кисти, бусины, камни, орнаменты и резьбу. Особую привлекательность придают светильники, выполненные в виде фонаря с колоритными стеклами. Великолепным дополнением к арабскому интерьеру являются кованые люстры на массивных цепях.
Люстра /Фото:mebel-gu.ru
Освещение в арабском стиле обычно яркое и роскошное. Используются многочисленные люстры и подсветка, чтобы создать эффект мягкого и приглушенного света. Вечером этого освещения достаточно, чтобы создать таинственную и романтическую атмосферу. В интерьерах можно увидеть разнообразные люстры, настенные бра, стилизованные канделябры и подвесные светильники. Особенно впечатляют светильники, имеющие форму фонаря с разноцветными стеклами. Кованые люстры на толстых цепях также прекрасно вписываются в арабский интерьер.
Лампы в восточном стиле /Фото:vorota-174.ru
Независимо от осветительных приборов, арабский стиль предполагает полумрак. Поэтому для оформления комнаты рекомендуется выбирать шторы из плотной ткани, которые позволят менять интенсивность естественного освещения. Предпочтение отдается теплым оттенкам. Это придает помещению особый шарм арабского шатра, подчеркивает традиционные тона данного стиля и наполняет пространство атмосферой загадочности и волшебства.
Полумрак /Фото:stroistyle.com
Мебель: Обычно имеет деревянную основу и богато украшена резными элементами. Традиционно используются низкие столики, ковры и подушки, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта. Золотые и серебряные драгоценные металлы часто используются в отделке мебели, придавая ей блеск и роскошь.
Подушки в арабском стиле /Фото:mebel-gu.ru
В гостиной особое внимание уделяется низкому дивану, который покрывается велюром, бархатом, парчой или атласом. Для добавления дополнительного комфорта часто приобретают небольшую тахту или несколько пуфиков. Однако главное - создать уютную и удобную обстановку. Поэтому мягкую мебель часто украшают ручными покрывалами с восточными орнаментами. Если гостиная достаточно просторная, можно выделить отдельную зону для чаепития, установив небольшой чайный столик. Вместо стульев в этом случае можно использовать подушки, чтобы создать более расслабленную атмосферу.
Гостиная /Фото:maminuyut.ru
Текстильные изделия также играют важную роль. На окнах могут быть тяжелые шторы из шелка или бархата с золотыми или серебряными узорами.
Полы в интерьере арабского стиля, как правило, представлены каменными или керамическими плитками с восточными орнаментами. Для тех, кто предпочитает другой вариант, можно использовать ковролин из натуральной шерсти для оформления комнаты. Ковры с яркими узорами и подушки с роскошными вышивками придают комнате дополнительный шарм.
Пространство: арабский стиль интерьера предполагает открытость, простор и свет в помещении, а также множество пространства для отдыха и общения.
Шторы не обязательно должны быть только на окнах /Фото:in.pinterest.com
Декоративные элементы:
В арабском стиле также используются резные изделия, такие как фигуры, балюстрады, мебель и архитектурные элементы. При оформлении квартиры студии в таком стиле, можно объединить кухню с гостиной, создав столовую и разместить там натуральный деревянный стол. С резьбой и декоративной отделкой, а стулья обтянуты тканями с плотной текстурой или вocтoчными узopaми.
Балюстрады /Фото:archrevue.ru
Зеркала и стекла: богато оформленные зеркала и предметы из стекла, включая гравюры, мозаику и различные светильники присущи в интерьере.
Цвета и отделка:
Цветовая гамма в арабском стиле обычно яркая и насыщенная. Главными цветами являются теплые оттенки, от красного и оранжевого до золотистого и фиолетового. Цветовая гамма играет важную роль в арабском интерьере, оказывая влияние на общий дизайн. Традиционные орнаменты и узоры часто присутствуют на стенах, полах и мебели, добавляя интерьеру особую изюминку. Все эти цвета гармонично сочетаются с отблесками золота, меди и бронзы, придавая арабскому интерьеру яркий и динамичный характер. Здесь нет места бледным и неярким оттенкам.
Арабский орнамент /Фото:mirdostavki74.ru
Арабские орнаменты, широко известные во всем мире как арабески, очаровывают своей сложностью и красотой. Витиеватые, изящные узоры могут включать геометрические и растительные мотивы. Разнообразные элегантные орнаменты включают в себя геометрические и растительные элементы. Часто арабские орнаменты дополняются вышивкой и используются для декорирования стен, полов, мебели и аксессуаров. В арабском стиле существует несколько способов отделки стен, включая использование дорогих материалов, таких как шелк, муар, парча или бархат, а также наличие деревянных панелей с традиционными восточными орнаментами.
Плитка с орнаментом /Фото:dipplast.ru
Каждое помещение выделяется особыми материалами для отделки стен, однако самый впечатляющий эффект достигается в ванной комнате. Здесь используется плитка или мозаика, чтобы создать уникальные орнаменты из мелких керамических элементов. В интерьере арабского стиля также можно встретить разнообразные деревянные арки, перегородки и наличники с изысканной резьбой, которая, играя светом и тенью, придает помещению особую узорность.
Также потолок в ванной комнате оформляется похожим образом, чтобы создать цельную гармонию с стенами.
В традиционном арабском дизайне также можно увидеть потолочную текстильную драпировку, которая добавляет особую элегантность и изысканность в интерьере. Однако, в арабском стиле спальни самым важным элементом является кровать. Она украшена обилием декоративных подушек и прекрасным покрывалом. Балдахин часто используется в восточном интерьере. Полупрозрачные тюли или шелковые материалы создают впечатление роскошного ложа. Изголовье кровати также привлекает внимание своим драпированным велюром или шелком.
Балдахин в ванной /Фото:santeh66.ru
Арабский интерьер включает большие резные сундуки, которые являются важным элементом декора, в отличие от обычных комодов. Шкафы редко используются, поскольку мелкие предметы обычно размещаются на полках или в тумбочках. Для хранения одежды используются специальные ниши, дверцы которых украшены изысканной резьбой из натурального дерева.
Узоры /Фото:akrasdia.ru
Особое внимание уделяется изделиям из ткани, которые являются основой восточных традиций. Разнообразные декоративные подушки, роскошные золотыми нитями украшенные шторы, ковры и покрывала, вышитые вручную. Также популярны изделия из металла, используемые для создания посуды, кувшинов, ваз и кальянов. В интерьере присутствуют книги с роскошными переплетами, ажурные клетки для птиц, кованые зеркала и даже музыкальные инструменты.
Детали интерьера /Фото:mykaleidoscope.ru
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