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Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Когда дело доходит до автомобилей, история наполняется забавными неудачниками. Если бы авторы этих хитроумных изобретений добились своего, то наши улицы были бы заполнены одноколесными автомобилями, работающими на газе колесницами, и бронированными снегоходами.

Показываем самые креативные авто-изобретения, оставшиеся валяться на обочине прогресса.

Моторные роликовые коньки, созданные парижанином по имени М. Константини в 1905 году


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Динасфера


Транспортное средство, запатентованное в 1930 году британским инженером Джоном Арчибальдом Первесом, вдохновленным эскизом Леонардо да Винчи.



Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Моноцикл, изобретенный М. Говантоза де Юдине в 1931 году


Мог достигать скорости 145 км/ч.

Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Мотоциклетные колесницы 1930-х годов


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Цикломер, велосипед-амфибия, построенный в Париже, Франция, 1932 г.


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

НКЛ-26, советское транспортное средство Второй мировой войны, построенное из фанеры


Передняя часть была защищена листом противопульной брони толщиной 10 мм и оснащена 7.62-миллиметровым пулеметом.

Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

VZ-9 Avrocar, летательный аппарат вертикального взлета и посадки в форме «летающей тарелки», разработанный канадской компанией Avro Aircraft для армии США в 1958 году


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Всего было построено два аппарата, но три года спустя проект был закрыт из-за проблем в стабильности работы аппаратов.


Pininfarina X Sedan, созданный в 1960 году


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Эти странные (итальянские?) автомобили из шестидесятых


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

L’ Automodule, созданный Жаном Пьером Понтье в 1970 году в рекламных целях


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Neverwas Haul, 2006 год


Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Этот особняк на колесах длиной и высотой 7 метров, и шириной 3,5 метра, был построен в 2006 году членами Академии Неестественных Наук для Ежегодного фестиваля современного искусства Burning Man в Неваде, США. На 75% дом изготовлен из переработанных материалов.



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