Самые невероятные транспортные средства, созданные человечеством

Когда дело доходит до автомобилей, история наполняется забавными неудачниками. Если бы авторы этих хитроумных изобретений добились своего, то наши улицы были бы заполнены одноколесными автомобилями, работающими на газе колесницами, и бронированными снегоходами.



Показываем самые креативные авто-изобретения, оставшиеся валяться на обочине прогресса.



Моторные роликовые коньки, созданные парижанином по имени М. Константини в 1905 году

Динасфера

Моноцикл, изобретенный М. Говантоза де Юдине в 1931 году

Мотоциклетные колесницы 1930-х годов

Цикломер, велосипед-амфибия, построенный в Париже, Франция, 1932 г.

НКЛ-26, советское транспортное средство Второй мировой войны, построенное из фанеры

VZ-9 Avrocar, летательный аппарат вертикального взлета и посадки в форме «летающей тарелки», разработанный канадской компанией Avro Aircraft для армии США в 1958 году

Pininfarina X Sedan, созданный в 1960 году

Эти странные (итальянские?) автомобили из шестидесятых

L’ Automodule, созданный Жаном Пьером Понтье в 1970 году в рекламных целях

Neverwas Haul, 2006 год