Как добывают мрамор. Месторождения и добыча

Подборка интересных фотографий мраморных месторождений из различных уголков планеты. С греческого мрамор переводится как «сияющий камень». Мрамор, это кристаллическая горная порода, состоящая из доломита или кальцита, или из обоих минералов. Его добывают по всему миру, но самым качественным считается белый мрамор, который добывают в Карраре (Италия)…















































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