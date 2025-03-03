История стилета

Стилет (от итал. stiletto или от лат. stilus – `палочка для письма`, `острый стержень`) – разновидность кинжала с тонким узким клинком и прямой крестовиной.







Появился стилет в XV веке в Италии и распространился по всей Европе с начала XVI века, в эпоху Ренессанса. Предполагается, что он ведет свое происхождение от кинжалов `под левую руку` или, возможно, его предком является `кинжал милосердия` (мизерикордия) – узкое граненое оружие, предназначенное для нанесения колющих ударов.

В отличие от обоюдоострого кинжала, стилет имеет очень узкое, граненое лезвие, способное разорвать кольчугу, проникнуть в сочленения лат и т.д. В классическом варианте стилет не имеет режущей кромки. Как правило, он имеет трехгранный клинок. Но, кроме этого, сечение может быть также овальным, круглым, двух-, четырех- и даже шестигранным, с ребрами жесткости и долами Рукоять обычно металлическая (может еще изготовляться из рога, кости и дерева), имеет короткую крестовидную гарду. В среднем его длина составляет 20-25 см, но может варьироваться в зависимости от страны изготовления и века, например, общая длина испанского стилета XVII века – 27 см, немецкого – 39 см, а длина французского того же века достигала 47,5 см.На Востоке аналогом стилетов можно считать японские боевые кинжалы `йорой-доши` с особо прочным колющим острием, предназначенным для пробивания доспехов. В зависимости от величины гарды они делились на 3 категории: `танто` (полная гарда), `хамидаши` (половинная гарда) и `айку-чи` (вообще без гарды) . Каждый из этих кинжалов мог быть использован как орудие сопровождения к короткому или длинному (`вакидаши` и `катана`) самурайским мечам, без одного из которых самурай никогда не покидал дома. Заслугой японцев является изобретение широкого набора коротких клинков с вариативной формой лезвия для различных целей (в том числе и для метания), которые часто использовались в дополнение к основному кинжалу, всегда носимому с собой. К числу вспомогательных ножей относятся:- `когай` – вертел, стержень, хозяйственный инструмент, использовался для добивания раненых солдат;- `козука` – боевой нож, использовавшийся для метания и хозяйственных работ;- `шакен` – шип, гвоздь, использовался для метания и ловушек;- `кансаси` – стилеты длиной 20 см, оформленные в виде заколок для волос и используемые женщинами в качестве тайного оружия.Вообще тема небоевого применения стилетов заслуживает отдельного внимания. Он тонкий и узкий, его легко спрятать, но использование требует знания и твердой руки для удара в уязвимое место человека. Это и обеспечило ему мрачную славу «Оружия профессиональных убийц». Раны, нанесённые стилетом, особенно трёхгранным, дают очень мало крови. Это тоже работает на имидж оружия для необратимого разрешения дворцовых интриг и наследственных споров.Стилетом нельзя вульгарно зарезать – можно только изящно заколоть. Для пущего эффекта убийцы часто покрывали лезвие стилета различными ядами: мышьяком, сильной консистенцией белладонны, цикуты или вытяжкой из бледной поганки. Известны факты покрытия клинка оружия толченым стеклом. Это увеличивало возможность летального исхода, ведь теперь не нужно было тратить время на несколько уколов – могло хватить и одного удара отравленным лезвием, если жертва и не умирала на месте, яд довершал дело.Классическим стилетом принято считать итальянский и испанский вариант кинжала 17 века, имевший сильно вытянутое, без режущих острых краев трехгранное или четырехгранное лезвие. И хотя век стилета был относительно недолог, на его основе периодически появлялись осовремененные версии. Так, артиллеристы-офицеры XVIII-XIX веков носили кинжал с линейкой на клинке, который служил для измерения количества пороха и прочистки затравочного отверстия в пушке.Вариант стилета ХIХ века – шилообразный нож – тоже предназначался для нанесения колющих ран. Тонкое лезвие легко прокалывало одежду и кожаную амуницию, но его гарда снабжалась заостренными выступами, так что рукоятка превращалась в кастет и удар кулаком становится смертельно опасным. Кроме того, гарда на рукояти ножа предохраняла от случайного выпадения из руки. Длина лезвий – около 23 см, форма – треугольная.Во время Первой Мировой войны (1914-1918 года) среди солдат по обе стороны окопов большой популярностью пользовались различные стилеты для ближнего боя в траншеях. Стилеты были как фабричного производства, так и самодельные, очень часто рукоятка таких стилетов была выполнена в виде кастета или с широкой стальной дугой для защиты кисти и ударов.Самодельные стилеты делались из любого подручного материала: начиная от штыка или сломанной сабли, заканчивая арматурой или инженерными гвоздями-опорами для колючей проволоки. Общее их название – окопный нож (более редкие синонимы – инерционный нож, тайный нож, почечный нож). Исключительное распространение получили стилетообразные кинжалы: колюще-рубящие – восьмигранные и колюще-режущие – четырёхгранные. Ближайшим родственником первой версии является кортик (хотя кортики, сами по себе, бывают и трёх- , и четырёхгранные), а во второй версии – метательные кинжалы.Англичане, большие приверженцы традиций, до 1945 года держали на вооружении спецподразделений армии и флота Её Величества стилетообразный кинжал фирмы `Фейрбейрн и Сайкс`. Кинжал этот был стилетом по форме и простым боевым обоюдоострым ножом по содержанию. Он, как никакой другой, соединял в себе нож, возможности оружия колющего, рубящего, режущего и метательного. Это была последняя модификация аналогичных ножей, стоявших на вооружении британской армии почти двести лет. В 1945 году появилось много универсальных ножей, но это уже были именно ножи, не имеющие ничего общего со стилетами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)