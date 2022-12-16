Как крепостные получили свободу благодаря своему таланту

До отмены крепостного права в царской России зависимые крестьяне находились в положении бесправных рабов. Но некоторым все-таки удавалось получать свободу, благодаря своему таланту и способностям. Кто из известных российских личностей был крепостным – далее в обзоре.
Ефим и Мирон Черепановы
Черепановы были крепостными, принадлежащими промышленникам Демидовым. Они работали на Выйском заводе в Нижнем Тагиле. В начале XIX века на Урале впервые увидели, что такое паровые машины. Ефим Черепанов вызвался сконструировать свою паровую машину для нужд Демидова. Поначалу его изобретение имело довольно небольшую мощность, затем последовали более усовершенствованные модели. К делу подключился сын Ефима Мирон. Демидов не раз отправлял Черепановых заграницу перенимать опыт.
В 1833 году Демидов за полезные изобретения подарил Ефиму Черепанову вольную, а еще через три года и Мирон стал свободным человеком.
Александр Гурилев
Александр Гурилев – талантливый композитор, автор множества лирических романсов. Он был сыном не менее талантливого музыканта крепостного Льва Гурилева. Отец руководил крепостным театром графа Владимира Григорьевича Орлова. После смерти графа отец и сын поучили вольную и отправили покорять Москву. Александр Гурилев оставил после себя прекрасное наследие в виде сочинений для фортепиано.
Орест Кипренский
Орест Кипренский – прекрасный художник, автор самого популярного портрета Александра Пушкина. Как часто водилось в те времена, не в меру пылкий барин Дьяконов развлекся с крепостной, в итоге чего появился на свет ребенок. Маленького Ореста приписали в семью крепостного Адама Швальбе, а фамилию придумали в честь богини любви Киприды. Но Дьяконов все-таки облагодетельствовал сына, дав ему в 6-летнем возрасте вольную.
Еще одним подарком от отца Оресту стало обучение в воспитательном отделении Академии искусств. Кипренский закончил обучение на «отлично» и даже остался преподавать в этом заведении.
Михаил Шепкин
Семья Михаила Щепкина принадлежала графу Гавриле Волькенштейну, который очень любил театральные постановки, поэтому организовал в своем имении крепостной театр. В постановке «Вздорщина», где участвовали сплошь дети, играл и юный Миша Щепкин. Пьеса была настолько удачной, что крепостных пригласили развлечь гостей на свадьбе дочери городничего. Щепкина заметили и оценили его актерский талант, пригласив со временем в Харьковский, а затем и в Полтавский театры.
Актер играл настолько проникновенно, что под него даже специально писались роли. Будучи уже известным актером, Михаил Щепкин оставался крепостным. Но почитатели его таланта собрали большую сумму денег и сумели купить актеру вольную.
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