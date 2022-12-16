Как крепостные получили свободу благодаря своему таланту

С нами не соскучишься!

До отмены крепостного права в царской России зависимые крестьяне находились в положении бесправных рабов. Но некоторым все-таки удавалось получать свободу, благодаря своему таланту и способностям. Кто из известных российских личностей был крепостным – далее в обзоре.









Ефим и Мирон Черепановы

Александр Гурилев

Орест Кипренский

Михаил Шепкин